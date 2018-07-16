Почему на Руси ценились большие глаза

Если принимать во внимание размер глазного яблока, то его величина у всех взрослых людей планеты примерно одинакова — около 24 мм. То, что мы называем «большими очами», определяется разрезом глаз и его формой. И вот здесь у представителей разных народностей имеются существенные отличия.

От чего зависит разрез глаз

Внешние признаки представителей того или иного народа формировались под воздействием окружающей среды. Так узкий разрез глаз, характерный для монголов, чукчей, японцев или китайцев обусловлен условиями и климатом, в которых проживают представители этих национальностей.

Например, небольшой разрез век монголов призван защитить их глаза от попадания в них песка, так как монголоидная раса проживала преимущественно в непосредственной близости от пустынь. Также узкие глаза предотвращают нарушения зрения вследствие долговременного воздействия на них слепящего солнца.

Следовательно, чем меньше света и угроз, вроде ветров и солнца, тем больше разрез глаз. Примером этой закономерности могут служить представители европеоидной расы.

Большие глаза на Руси

Во многих странах мира большие глаза считались одной из составляющих привлекательной внешности. Так что идеальный образ настоящей красавицы на Руси не являлся исключением. Кроме длинных густых волос, чистой кожи и румянца на щеках, русская барышня должна была обладать пухлыми губами и довольно большими глазами.

Путешественник и автор летописей о России шведский дворянин Петрей так описывал русских женщин XVII века: «Они чрезвычайно красивы и белы лицом. Имеют небольшую грудь и огромные глаза». Поэтому для того, чтобы выглядеть более привлекательными модницы того времени туго стягивали волосы на затылке и подводили глаза и брови сажей.

В России и мире

Сегодня на территории Российской Федерации проживает множество народностей, у представителей которых разрезы глаз могут запросто посоревноваться с русскими очами, описанными шведским путешественником.

Одними из самых больших глаз обладают преимущественно носители южных кровей: это армяне, азербайджанцы, грузины, молдаване и украинцы. Чаще всего разрез глаз этих национальностей имеет миндалевидную форму и темную окраску радужной оболочки. Некоторые специалисты в области физиогномики утверждают, что у людей с большими глазами тонкая душевная организация, они также очень эмоциональны и чувствительны.

Если говорить о мире, то заслуженное первенство по размеру глаз можно смело отдать индийцам, итальянцам, арабам и евреям.