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Вариант летнего окрашивания — инструкция от Ферги
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Вариант летнего окрашивания — инструкция от Ферги 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Медовый блонд, балаяж или яркие пряди — вдохновляемся новым образом певицы!
В начале июля Ферги сменила привычный образ длинноволосой блондинки — она сделала короткую стрижку и покрасила кончики прядей в угольно-черый оттенок.
А несколько дней назад добавила еще красных, желтых и оранжевых прядей, создав на волосах по-настоящему огненный эффект!
«Авторы» преображения — колорист Джордж Папаниколас и стилист Ник Стенсон, которые использовали профессиональную перманентную краску бренда Matrix для создания образа. А как вам такой вариант окрашивания?
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