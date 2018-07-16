Медовый блонд, балаяж или яркие пряди — вдохновляемся новым образом певицы!
В начале июля Ферги сменила привычный образ длинноволосой блондинки — она сделала короткую стрижку и покрасила кончики прядей в угольно-черый оттенок.
А несколько дней назад добавила еще красных, желтых и оранжевых прядей, создав на волосах по-настоящему огненный эффект!
«Авторы» преображения — колорист Джордж Папаниколас и стилист Ник Стенсон, которые использовали профессиональную перманентную краску бренда Matrix для создания образа. А как вам такой вариант окрашивания?