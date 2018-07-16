Как и зачем Блейк Лайвли сменила имидж?

Новая стрижка, челка или необычный цвет волос — где актриса появилась в новом образе и почему он вас удивит?

Волосы — визитная карточка Блейк Лайвли. Она редко меняет имидж в обычной жизни и посвящает много времени уходу — моет голову через день и любит менять шампуни, чтобы волосы не привыкали к однообразному уходу (еще 15 фактов о бьюти-привычках актрисы можно почитать здесь). Но не для ролей в кино — тут Блейк готова на любые эксперименты. Полгода назад на съемках фильма «Секция ритма» актриса появилась с короткой стрижкой и темными волосами (посмотреть фото можно здесь). А в этот раз она удивила поклонников волосами огненно-красного цвета. Новый образ Блейк мы увидели в трейлере нового триллера «Простая просьба», российская премьера которого стартует 20-го сентября.

А вам нравится необычный образ Блейк?