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Как наносить тональное средство в формате стика
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Как наносить тональное средство в формате стика 

Harper’s Bazaar 4 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Мы привыкли ассоциировать формат стика с точечным нанесением на те или иные участки, нуждающиеся в дополнительной маскировке. А между тем такие средства отлично работают и в качестве основного тона! Схема действий проста: проведите две-три горизонтальные линии в области лба и на щеках, одну вдоль спинки носа и еще одну — на подбородке. Затем тщательно растушуйте движениями по направлению вниз — и в результате получите ровное полупрозрачное покрытие без эффекта маски. Ну а дальше главное — не переборщить с румянами: отдайте предпочтение гелевым текстурам, которые продержатся на коже в течение всего дня и при этом будут выглядеть максимально естественно, ничем не выдавая своего присутствия.
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