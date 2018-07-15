7 салонных процедур, на которых можно сэкономить, и сделать дома

Поход в салон красоты часто оказывается делом намного более затратным, чем вы рассчитывали изначально. Даже если вы задумали элементарно подровнять кончики волос, стоит только оказаться в кресле перед зеркалом, как возникает множество соблазнов. «А может сделаем уходовую масочку?», «Помоем голову чудо-шампунем?», «Давайте уложимся не феном, а на плойку?» — все эти вопросы стилист обязательно задаст.

Но постарайтесь держать себя в руках и читайте о процедурах, которые совсем не обязательно делать в салоне. Вы и дома с ними справитесь не хуже!

МАНИКЮР

Вы, возможно, уже забыли те времена, когда прекрасно справлялись с маникюром дома сами! Не сомневаемся, что следить за ногтями вы начали еще в школе, и вряд ли у вас была возможность посещать салоны. Если хотите сэкономить, то «беритесь за старое» — приобретите качественный маникюрный набор и ухаживайте за ногтями самостоятельно. Наверняка вы сможете аккуратно отодвинуть кутикулу, убрать заусенцы и подпилить ногти без помощи профессионала.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ВОЛОС

Как правило, салоны красоты предлагают лечение волос с помощью профессиональных масок. Одна такая процедура обойдется вам не менее 500 рублей, в то время как просто можно приобрести само средство, проконсультировавшись со стилистом. Одной «банки» хватит на несколько месяцев использования в домашних условиях. И еще один аргумент в пользу такого подхода: уход за волосами должен быть систематическим, а не от случая к случаю.

СНЯТИЕ SHELLAC

За снятие стойкого покрытия Shellac салоны берут от 300 рублей, в то время как вы можете сделать это дома сами. Для этой цели подойдет и обычная жидкость для снятия лака, но мы советуем один раз потратиться на специальную «смывку» — с ней вы меньше повредите ногти. Алгоритм действий предельно прост — нужно разрезать на небольшие кусочки ватный диск, промокнуть их в жидкости, положить на каждый ноготь и замотать пальчики фольгой на 10 минут. Затем просто счистить покрытие деревянной палочкой.

ВОСКОВАЯ ЭПИЛЯЦИЯ

Восковая эпиляция — еще одна салонная услуга, которая может оказаться довольно затратной. Баночка воска и полоски будут стоить в сумме дешевле, чем один раз сделать эпиляцию у мастера. Не менее эффективен и другой вариант — вместо воска использовать эпилятор, который давно пылится у вас на полочке. Процедура займет больше времени, чем удаление волос воском, но зато требует меньшей сноровки. Правда, если вы не из смельчаков и не готовы причинить себе эту боль (ох, мы знаем, что это такое!), то, конечно, лучше обратиться в салон.

Салонные процедуры для лица дома: чистка

Бесконтактную чистку лица легко может заменить специальная электрическая щеточка для домашнего использования. Эти приборы давно заслужили наше доверие — щетка помогает эффективно очистить кожу, избавиться от жирного блеска и мелких рубцов. Заметный эффект появится уже через 2#8722;3 недели, если вы будете регулярно пользоваться гаджетом. Для сравнения — чистка лица в салоне в Москве обойдется от 3500 рублей, а щеточка Clarisonic стоит от 8 тысяч рублей, — это выгодная инвестиция. К слову, аналогичные приборы других брендов, Braun или Philips, обойдутся и того дешевле!

ОБЕРТЫВАНИЕ

Процедура обертывания — один из самых популярных способов борьбы с целлюлитом. Как и в случае с уходом за волосами в салоне, в основе обертывания лежит не профессионализм мастера, а качественное косметическое средство. Существует несколько видов обертываний, которые способны действительно сделать кожу более подтянутой и упругой, и вы вполне можете справиться с этой задачей без посторонней помощи. Вместо того чтобы тратиться на поход в салон, приобретите подходящий препарат и устраивайте СПА-вечеринки у себя дома. Можно и подруг позвать!

КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ

Коррекция бровей — это тот вид ухода, который нужно сделать у мастера всего один раз. Затем вы просто должны не лениться, выщипывать лишние волоски, сохраняя ту форму, которую создал стилист. Более того, вы можете приобрести краску, подошедшую по оттенку, и подкрашивать брови самостоятельно. Поверьте, экономить без ущерба для внешнего вида совсем не сложно! Фото: Pixbay