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«Коричневая помада с голубыми тенями»: Понарошку вспомнила эксперименты с внешностью
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«Коричневая помада с голубыми тенями»: Понарошку вспомнила эксперименты с внешностью 

Eva.ru 5 часов назад
Фото: Eva.ru
В юности многие ищут свой собственный стиль и примеряют порой совершенно неудачные образы. Тем самым экспериментирующие подростки, к сожалению, акцентируют внимание на отсутствии вкуса. Звездам шоу-бизнеса также не чужды модные провалы, которые они сейчас вспоминают с улыбкой.
35-летняя виджей и телеведущая Ирена Понарошку давно не меняла имидж. Она носит длинные темные волосы и любит минимализм в макияже, предпочитает собственный стиль в одежде и не гонится за тенденциями. Но в подростковом возрасте будущая знаменитость не хотела отставать от трендов и пыталась выглядеть так, как многие сверстницы. Понарошку напомнила о цикличности моды — известно, что со временем многое возвращается «на круги своя», в частности это касается косметики: «Коричневая помада. Точно такую же я таскала у мамы в 13 лет. Смотрелась она на Лолите из Ясенево, надо признать, совершенно чудовищно! Особенно вкупе с перламутрово-голубыми тенями! Сегодня мазала свои парные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта, этой помадой и думала о цикличности трендов… А руки мои тряслись от страха — что если следом в моду войдут те жуткие поставленные лаком самой жесткой фиксации челки?!»
Ирена призналась, что в прошлом она хотела сделать модную прическу, но челку ей не разрешала стричь мама. Девочке ничего не оставалось, как пойти на хитрость. Она намотала длинную прядь на круглую расческу, чтобы родительница не могла распутать волосы. Той ничего не оставалось, как отрезать часть шевелюры, обрамляющей лицо. Понарошку подчеркивает — ее счастью не было предела — у нее наконец был прикорневой начес, смелый изгиб «козырька» из волос над лбом, который блестел от обилия вылитого лака: «Это было эпично!»
Поклонники вспомнили свои эксперименты с внешностью: «Ох, эта коричневая помада! Меня для первого загранпаспорта заставили с ней на губах сфотографироваться, красиво! Стыдно потом было паспорт показывать, где на фото — подруга мертвеца». «Да, эти расчески! Однажды мне тоже пришлось резать часть волос!» «А я светло-коричневой помадой и сейчас пользуюсь». «Мне челка особенно трудно доставалась, так как волос безбожно кудрявился, не помогал ни лак, ни плойка, малейший намек на влажный воздух и привет — из упругой гладкой челки она превращалась в пучок невнятных кудряшек». «А мы с сестрой прически фиксировали сахарной водой». В последнее время Ирена Понарошку часто делится воспоминаниями. Она рассказала, что с «младых ногтей» стремилась обрести финансовую независимость и не брезговала популярным среди детей способом заработка — сдавала бутылки.
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