Нужно ли мужчине брить подмышки

Дебаты по поводу того, нужно ли представителям сильного пола брить подмышки или нет, ведутся много лет. Сейчас и многие девушки перестают удалять волосы в привычных местах потому, что современная тенденция упорно заявляет о правильности и красоте именно естественно выглядящего тела. Так что же теперь делать мужчинам?

Не брить, чтобы заявить о себе

Если говорить о моде на все натуральное, включая личное отношение к телу, то брить подмышки, тем более мужчинам, видимо, не стоит. Профессор биологии и человеческой эволюции Даниэль Либерман много лет преподает в Гарвардском университете США . Он предполагает, что волосы в подмышках изначально были предназначены природой для удержания запаха тела в целях передачи информации себе подобным. Особенно это касается молодых мужчин, всегда находящихся в поиске возможного спаривания. Тестостерон — гормон силы и мужественности, а волосы, и тем более влажные, прекрасно разносят его аромамолекулы. Таким образом первобытные женщины еще до близкого знакомства с мужчиной сразу получали представление о его физических данных потенциального отца, необходимых для передачи потомству, а соперники моментально оценивали его боевые качества, чтобы предположить вероятный исход схватки и сделать соответствующие выводы. Поэтому если современный мужчина руководствуется исключительно такими же категориями, то может смело оставлять волосы в своих подмышках. Но ему следует учесть, что для интимных отношений его скорее всего, выберет девушка с похожими представлениями о жизни, не заботящаяся о том, есть ли у нее на теле волосы, или нет, даже в таких местах, как ноги и, возможно, даже подбородок.

Брить, чтобы казаться привлекательным

В современном мире, где не случайно был изобретен дезодорант и парфюм, в том числе и мужской, ситуация выглядит, все-таки иначе. Независимо от того, насколько сильным и мужественным себя считает человек, в любое время года торчащие волосы из его носа, а летом еще и из подмышек, могут у любой женщины отбить охоту знакомиться с таким индивидуумом. Согласно результатам исследований, проведенных учеными-биологами из Чехии , запах пота бритых мужских подмышек кажется женщинам более привлекательным, чем резкий потный запах подмышек, оставшихся нетронутыми. Испытуемые не знали, какой образец им предстоит понюхать, но при этом аромат необработанных подмышек они практически не переносили, а вот мужской запах с добавлением дезодоранта или туалетной воды женщинам нравился гораздо больше. Как заявили дамы-добровольцы, в этом случае они представляли себе привлекательного мужчину, способного следить за собой, а значит, и умеющего ухаживать за женщиной.

Так чем руководствоваться?

И все-таки брить мужчинам подмышки, или не брить, решает сам человек, исходя из собственного мировоззрения, а также здоровья. Недавно достаточно крупный парфюмерно-косметический холдинг провел исследование и выявил, что 47% всех мужчин-жителей стран Еврозоны обладают очень чувствительной кожей и испытывают проблемы во время и после бритья на лице, и даже в подмышечной области. Соответственно, таким людям приходится думать о том, чтобы как можно меньше травмировать свой эпидермис и отказ от сбривания волос в подмышечной области является абсолютно правильным. Но в случаях, когда человек руководствуется пониманием — «настоящему мужику не нужно за собой ухаживать», все таки выдает недостаток воспитания и образования. «…Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей…» — Это написал Александр Пушкин в первой половине XIX века, представляя читателям образ ленивого красавца, задиристого дуэлянта и любимца женщин. Но ведь такими себя видят и все современные мужчины.

Сообщение Нужно ли мужчине брить подмышки появились сначала на Умная.