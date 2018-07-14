Пляжный камуфляж: как скрыть прыщи на отдыхе

Загорать с косметикой на лице не рекомендуется, так как это может сыграть с тобой злую шутку. Ты красишься, чтобы скрыть покраснения и высыпания, в то время как в жару кожа должна дышать. В результате получаем новые высыпания. Однако бывают моменты, когда нужно во что бы то ни стало быть королевой пляжа. Скорее читай нашу статью и узнаешь, как краситься на пляж без вреда для кожи!

Королева пляжа

Благо что за счет солнцезащитных очков и широкополой шляпы пляжный мейк подразумевает под собой легкость и точечный минимум. Ведь быть при полном параде на море глупо и неуместно. Так что забудь о smoky eyes, красной помаде или скульптурировании.

Перед походом на пляж пройдись по проблемным местам антибактериальным роликом, который останавливает воспалительный процесс, и нанеси на все лицо увлажняющий крем с SPF-фактором. Затем приступай к разрешенному максимуму косметики: деликатно замаскируй воспаления корректором и хорошо растушуй продукт. Желательно, чтобы он был водостойким — так средство точно не поплывет — и чтобы в его состав входила гиалуроновая кислота, которая отвечает за увлажнение. Затем нанеси на губы и щеки тинт, хотя он и не водостойкий, но очень привлекательно смотрится на лице и смывается без пятен и потеков. Далее добавь на внутреннюю слизистую глаза белый карандаш, а на внешнюю — легчайшую дымку теней. Если ты искупаешься с таким макияжем, то ничего не произойдет. Брови не потекут вниз, тушь не размажется, а поры не забьются тональным средством или пудрой.

Корректоры с SPF-фактором

Краситься в стилистике боевой раскраски бесполезно еще и потому, что каждый час необходимо наносить на лицо солнцезащитный крем, иначе превратишься в курочку гриль. Средство с SPF-фактором смешается с тональной основной, и на твоем лице получится каша-малаша из детских стихотворений. Без защитного крема нельзя, а без тонального — можно. Ведь скрыть красные плечи вполне реально, а подгоревшее лицо в течение следующих нескольких дней принесет тебе много проблем: ты не сможешь нанести макияж, да и какой оттенок помады может сочетаться с лицом синьора Помидора? Однако не спеши расстраиваться, мы сделали для тебя подборку тональных средств для пляжа, только не мажь их на лицо плотной маской, а используй точечно.

Солнышко, вылечи

Солнце и морская вода обладают невероятными лечебными свойствами. Благодаря жаре твои поры раскрываются, а во время купания вся грязь из них вымывается. Воспаления подсушиваются, нивелируются загаром и становятся менее заметными.

Чтобы лишний раз не трогать лицо руками или не вытирать капельки пота краешком полотенца, возьми с собой на пляж мицеллярную воду и матирующие салфетки.

По приходе домой тут же смой косметику и сделай любую увлажняющую маску без агрессивных элементов. От пилинга или полосок против черных точек в этот вечер лучше воздержаться.

В общем, ты поняла, что приковывать внимание к лицу совсем необязательно. Ведь в твоем арсенале есть еще фигура, купальник, прическа и большое количество аксессуаров. Например, переводные татуировки, которые делают даже на пробор. Они достаточно стойкие — могут держаться до трех недель — и не сходят после нескольких купаний или палящих лучей солнца. Особенно интересно смотрятся золотые мотивы.

Сделать переводную татуировку крайне легко: достаточно снять защитную пленку, намочить переводилку с внешней стороны мокрой губкой, прижать и подождать 30 секунд. Однако не делай временную татуировку на сгибах рук, подмышках или коленях — там она долго не продержится. И помни: чем меньше волос будет под переводилкой, тем лучше. Избегай, чтобы татуировка попадала на места, где поранена кожа, иначе заживать она будет дольше.

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Текст:Дарья Гавриленко

Фото:Shutterstock, архивы пресс-служб