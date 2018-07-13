Летние средства для маникюра: на что обратить внимание

Увлажняйте кутикулу

Чтобы она выглядела ухоженно и была увлажненной, нужно использовать масло для ногтей и кутикулы. Выбирая его, обратите внимание на состав: в нем обязательно должны присутствовать витамины А и Е, масло сладкого миндаля, жожоба и рисовых отрубей.

Правильно выбирайте покрытие

Многие девушки считают, что на море стоит ехать только с непокрытыми ногтями. Есть мнение, что так они впитают множество витаминов и минералов. Но это не более, чем миф. Покрытие никогда не закрывает ростковую зону ногтя, через которую и происходит питание. А гель-лак очень даже хорошо защищает ногти от механических повреждений и солнца.

Обращайте внимание на состав

Совет, актуальный в любое время года. Выбирая лак или гель-лак, узнайте подробнее о его составе. Нет, вам для этого не нужно быть химиком, достаточно спросить у мастера или самостоятельно изучить марку на предмет пометки 3Free или 7Free — они обозначают отсутствие в составе средства вредных веществ. Чем больше цифра, тем меньше вредных компонентов в составе.

Не забывайте о коже рук Увлажняющий лосьон должен стать вашим must-have и находиться в сумочке всегда, особенно в летнюю жару, во время которой использовать его можно и нужно чаще.