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Летние средства для маникюра: на что обратить внимание
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Летние средства для маникюра: на что обратить внимание 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Увлажняйте кутикулу
Чтобы она выглядела ухоженно и была увлажненной, нужно использовать масло для ногтей и кутикулы. Выбирая его, обратите внимание на состав: в нем обязательно должны присутствовать витамины А и Е, масло сладкого миндаля, жожоба и рисовых отрубей.
Правильно выбирайте покрытие
Многие девушки считают, что на море стоит ехать только с непокрытыми ногтями. Есть мнение, что так они впитают множество витаминов и минералов. Но это не более, чем миф. Покрытие никогда не закрывает ростковую зону ногтя, через которую и происходит питание. А гель-лак очень даже хорошо защищает ногти от механических повреждений и солнца.
Обращайте внимание на состав
Совет, актуальный в любое время года. Выбирая лак или гель-лак, узнайте подробнее о его составе. Нет, вам для этого не нужно быть химиком, достаточно спросить у мастера или самостоятельно изучить марку на предмет пометки 3Free или 7Free — они обозначают отсутствие в составе средства вредных веществ. Чем больше цифра, тем меньше вредных компонентов в составе.
Не забывайте о коже рук  Увлажняющий лосьон должен стать вашим must-have и находиться в сумочке всегда, особенно в летнюю жару, во время которой использовать его можно и нужно чаще.
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