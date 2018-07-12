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Как сделать дневные смоки-айс? Вдохновляемся Марго Робби
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Как сделать дневные смоки-айс? Вдохновляемся Марго Робби 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Не слушай тех, кто говорит, что smoky-eyes подходят только для вечернего мейка. Дымчатые смоки можно легко обыграть и сделать дневными. Бери пример с Марго Робби (28), которая всегда делает нежные смоки и при этом выглядит очень эффектно.
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Начни с идеального тона. На лето выбирай легкие текстуры — bb-крем или тональный на водной основе. Закрепи тон прозрачной пудрой, а скулы подчеркни кремовым бронзером. Акцент всего макияжа — дымчатые смоки, которые не перегружают образ. Тебе понадобится палетка с тенями в теплых коричнево-бронзовых оттенках. Смешай несколько оттенков — тепло-коричневые, бронзовые и насыщенно-кофейные. Хорошо растушуй оттенки, чтобы переходы между цветами были плавными. Пару слоев удлиняющей туши — и образ готов.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-sdelat-dnevnye-smoki-ajs-vdohnovlyaemsya-margo-robbi/
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