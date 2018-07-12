Лунный календарь стрижек и окрашиваний на июль 2018

Лунные фазы оказывают непосредственное влияние на рост ваших волос. Если сделать стрижку на растущей луне, то волосы будут расти намного быстрее, чем после стрижки на убывающую луну. Выбрав наиболее подходящий день для экспериментов с волосами, вы улучшите их состояние, а заодно избавитесь от эмоционального негатива и получите заряд бодрости.

Мнение эксперта

— При уходе за волосами в июле в первую очередь стоит думать об увлажнении и защите волос от пересыхания и выгорания. И не забывайте, если вы едете на юг, то солнце там беспощадное. Поэтому если хотите сохранить здоровье своих волос, обязательно носите головные уборы и пользуйтесь защитными спреями. Запланируйте несколько уходовых процедур, наносите маски, чаще употребляйте в пищу сезонные продукты, чтобы сохранить силу волос.

Проверьте, не записались ли вы в салон на 12–15, 19–20, 22, 25–28, 30–31 июля. В эти дни стрижка не только может повредить состоянию ваших волос, но и принести неудачу в делах, отношениях с близкими и на работе. Поэтому лучше присмотрите для себя благоприятные дни, которые, по мнению нашего астролога Эльвиры Танской, помогут вам навести порядок в волосах и в мыслях.

А теперь рассмотрим влияние светил в удачные для стрижки дни подробнее.

16 июля, понедельник, 3-й лунный день

Стрижка в этот день оздоровит волосы, снимет усталость и накопившийся негатив, притянет к вам финансовое благополучие. Окрашивание тоже будет удачным — краска ляжет ровно и не испортит здоровье волос.

17 июля, вторник, 4-й лунный день

Этот день тоже благоприятен для стрижки. При первом окрашивании стоит избегать ненатуральных оттенков.

18 июля, среда, 5-й лунный день

Вполне подходящий день для стрижки и окрашивания. Стрижка будет удачной, добавит вам спокойствия, избавит от переживаний, поможет выйти из сложной ситуации. В окрашивании стоит избегать черного цвета и других темных оттенков.

21 июля, суббота, 8-й лунный день

Если с нервной системой все в порядке, то стрижка поможет обновить энергию, подтолкнет к действиям, добавит вам сексуальности.

23 июля, понедельник, 10-й лунный день

Стрижка в этот день сделает вас решительнее, избавит от негатива, притянет к вам новые знания и приятные знакомства. От осветления лучше воздержаться.

24 июля, вторник, 11-й лунный день

Отличный день для стрижки — она подарит вам силы на новые свершения, поможет решиться на поездку, о которой вы давно мечтаете. Окрашивание тоже будет удачным, однако осветление лучше не делать. В салоне можно провести процедуру ухода за волосами, например, ламинирование.

29 июля, воскресенье, 16-й лунный день

Прекрасный день для стрижки — она воодушевит вас на новые свершения, поможет избавиться от негативной энергии, поднимет настроение. Окрашивание не возбраняется, но желательно не слишком экспериментировать с цветами.

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