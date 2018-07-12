«Не ваш вариант»: новый образ Лолиты не оценили в сети

Очередной экстравагантный образ Лолиты Милявской стал предметом обсуждения на просторах интернета. Одни принялись расхваливать, другие же, не боясь обидеть, выразились грубо и раскритиковали певицу за броский макияж.

Очередной снимок стал причиной большого количества сообщений в микроблоге Лолиты, которая всего лишь показала макияж и прическу, вероятно, для съемок клипа или какой-нибудь передачи. Певица вновь спровоцировала народ на бурное изъявление эмоций, и ей не привыкать, ведь шум вокруг нее — дело уже привычное. «А я Вам не скажу, где я такая! Пока..» В силу профессии Милявской приходится прибегать к яркому макияжу, ведь камера, как правило, «съедает» грим. Но несмотря на этот фактор, ей все же советуют выбирать более сдержанные образы.

Судя по разнообразию комментариев под фотографией преображённой Лолиты, мнения подписчиков разделились: кто-то не увидел ничего плохого и даже похвалил женщину за умение преподнести себя, а кто-то, наоборот, посчитал её вид слишком вызывающим. Но большинство все же уверено, что натуральная красота артистки куда более привлекательна, нежели заметное количество косметики на лице. «Шикарнейшая женщина!» «Ужас, одним словом!» «Ну уже не тот возраст все-таки!» «Не ваш вариант, вам бы поскромнее уже…» «Прямо учительница! Красотка!» «Нет, вам совсем не идет!» «А мне кажется отлично смотрится!»

Недавно Лолита показала фотографию с выпускного своей дочери, на котором она сама не смогла присутствовать, и удивила публику странным выбором наряда для девочки к такому знаменательному событию: вместо длинного платья на Еве красовались брюки.