5 способов советов, которые позволят до минимума сократить количество седых волос

Один из самых неприятных результатов современного образа жизни — седые волосы. Ничто не соответствует ужасу, который вы чувствуете при появлении первого седого волоса. Вы знаете, что будет больше, и вы ищете средства и методы лечения, которые могут остановить неизбежное. Появление седых волос в старости очевидно. Но, когда вы замечаете их в 30 или даже 20 лет, это очень печально. И седые, и белые волосы — результат того, что ваши волосы потеряли свой пигмент. Когда наблюдается значительное уменьшение пигмента, волосы становятся серыми. Когда нет никакого пигмента, волос становится белым. Точную причину этого еще предстоит выяснить, но вот несколько советов от сайта МедикФорум, которые позволят сократить чисто седых волос до минимума.

Что вызывает появление седых волос?

Рост волос происходит, когда старые клетки вытесняются волосяными фолликулами из-за производства новых клеток. Рост волос происходит в три этапа: рост (анаген), прекращение (катаген) и отдых (телоген). В течение периода отдыха ваши волосы достигают своей продолжительности жизни и выпадают, и новый волос растет на своем месте.

Когда ваши волосы растут, они приобретают пигменты, которые придают им цвет. С возрастом количество пигмента, которое вводится в каждую прядь волос, уменьшается, поэтому он становится серым, а в конечном итоге белым.

Возникновение седых волос определяется следующими факторами

1. Генетика Это преобладающий фактор в определении того, в каком возрасте ваши волосы теряют пигмент. У некоторых людей это может произойти еще до того, как им исполнится 20. У других первые белые полосы появляются довольно поздно. 2. Дефицит меланина В большинстве случаев недостаток меланина является основной причиной отбеливания волос. Производство меланина зависит от соответствующего питания и белковых добавок. Отсутствие этих питательных веществ приводит к тому, что меланин падает ниже допустимых уровней. 3. Гормоны Ваши гормоны оказывают огромное влияние на пигментацию ваших волос. Дисбаланс может привести к тому, что ваши волосы станут белыми. 4. Медицинские проблемы Некоторые основные медицинские проблемы могут вызвать потерю пигмента в волосах. Они включают дефицит витамина B12 или проблемы с щитовидной и гипофизарной железами. 5. Напряжение Стресс, вызванный жестким графиком, является основной причиной преждевременной седины, а также от чрезмерного потребления алкоголя и нездоровой пищи. 6. Химические вещества Иногда причиной ранней седины может стать использование химических шампуней, мыла, красителей для волос и т. Д. Однако это может быть следствием некоторых аллергических реакций. 7. Внешние факторы Изменение цвета волос может возникать из-за внешних факторов, таких как климат, загрязнение и воздействие определенных химических веществ. Эти факторы ускоряют процесс старения.

Ранее было обнаружено, что волосяные фолликулы выделяют небольшое количество перекиси водорода, которое накапливается с течением времени. Он отбеливает волосы и заставляет их седеть и, в конечном счете, белый. Если удалить это накопление, ваши волосы могут восстановить свой естественный цвет.

Можно ли предотвратить раннюю седину?

Возможность изменить цвет волос, чтобы белые волосы стали черными, в значительной степени зависит от причины седины. Если генетика несет ответственность, мало что можно сделать, чтобы обратить вспять изменение. Если причиной является основная проблема со здоровьем, обратитесь к врачу, чтобы узнать, что можно сделать в этом случае. Как только проблема будет решена, это может помочь восстановить пигмент в ваших волосах. Однако это не может быть гарантировано. Повторная пигментация иногда возможна после лечения гормонотерапией. Другим способом содействия пигментации являются таблетки витамина B-12. 1. Масло для белых волос Кипятите ягоды крыжовника с кокосовым маслом для приготовления масляного раствора. Храните это масло в банке и возьмите около 2 столовых ложек для каждого использования. Помассируйте две столовые ложки масла в кожу головы и проведите его по длине волос. После массажа оставьте масло еще на 30 минут. Кроме того, вы можете оставить масло на ночь. Смыть мягким шампунем без сульфатов и закончить с помощью кондиционера. Крыжовник ремонтирует поврежденные волосы. Он также работает как тоник для волос, который помогает придать темным волосам блестящий блеск. Он обладает богатым запасом витамина С, который является антиоксидантом, который обладает антивозрастными преимуществами и восстанавливает пигмент в волосяных фолликулах. Вы также можете вымочить сухую ягоду в воде на ночь и ополоснуть волосы на следующее утро этой водой. В качестве альтернативы, смешайте высушенный порошок крыжовника с лимоном и миндальным маслом, чтобы получить гладкую смесь, которую можно регулярно наносить на кожу головы. 2. Черный чай для седых волос Вскипятите черный чай в чашке воды, чтобы он хорошо заварился. Дайте ему остыть. После охлаждения, процедите жидкость и нанесите ее на волосы и кожу головы. Помассируйте кожу головы пару минут и подождите около часа с чаем в волосах. Вымойте волосы мягким шампунем без сульфатов и закончите с кондиционером. Черный чай пополняет волосы антиоксидантами и помогает подавлять рост белых волос. Он также помогает затемнить цвет волос при добавлении блеска.

3. Листья карри для белых волос Вскипятите листья карри с кокосовым маслом для приготовления масляного раствора. Оставьте масло, чтобы охладиться. Как только оно остынет, процедите масло и массируйте его в коже головы и распределите его по длине волос. После массажа в течение примерно 15 минут оставьте масло еще на 30 минут. Кроме того, вы можете оставить масло на ночь. Смойте мягким шампунем без сульфатов и закончите с помощью кондиционера. Листья карри помогают восстановить пигмент меланина в волосяных фолликулах. Это также богатый источник витамина B, который является жизненно важным для ростом волос. 4. Кокосовое масло и лимонный сок для белых волос Вылейте лимонный сок в кокосовое масло и нагрейте смесь пару секунд. Помассируйте эту смесь. Оставьте ее на 30 минут. Вымойте волосы мягким шампунем без сульфатов и закончите с кондиционером. Лимон содержит витамины В и С, а также является богатым источником минерального фосфора. Они жизненно важны для поддержания пигментных клеток в ваших волосяных фолликулах. 5. Касторовое масло с горчичным маслом для белых волос Соедините масла и нагрейте смесь в течение пары минут, пока она не станет слегка теплой. Нанесите масляную смесь на кожу головы. После массажа кожи головы около 15 минут оставьте ее еще на 30 минут. Вымойте волосы мягким шампунем без сульфатов и закончите с кондиционером. Горчичное масло — отличный источник необходимых минералов, которые помогают поддерживать здоровье и цвет ваших волос. Этот микс помогает поддерживать ваши фолликулы здоровыми, чтобы обуздать седину. Ранее ученые рассказали, нужно ли выдергивать седые волосы.