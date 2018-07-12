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Почему в России мало голубоглазых
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Почему в России мало голубоглазых 

Кириллица 9 часов назад
Фото: Кириллица
Наибольшее количество жителей Земли имеют карие глаза. Однако если рассматривать каждую страну в отдельности, то статистика окажется совсем иной. Так в Эстонии самым распространенным цветом глаз является голубой. А в России преобладающий цвет — серый. Голубыми глазами могут похвастать только 20% россиян.
Только серые
Согласно результатам исследований, самым распространенным цветом глаз на территории Российской Федерации является серый. Им обладают около половины россиян. На втором месте карие глаза, на третьем — голубые.
Однако в доисторические времена голубоглазых людей не существовало вовсе. У всех жителей Земли были карие глаза. Согласно исследованиям ученых, голубой цвет появился вследствие генетической мутации около 10 тысяч лет назад. Так что, по сути, у всех голубоглазых людей общие предки.
В это же самое время наблюдалось активное заселение северных земель. Многие обладатели голубых глаз ринулись на Север, распространив и там свои гены. Этим и объясняется тот факт, что на Востоке, где и появились первые голубоглазые люди, их гораздо меньше, чем в северных регионах.
Голубые глаза на Руси
Согласно историческим документам, на Руси преобладало количество жителей с голубыми глазами. Вот как описывал русских римский посол Рейтенфельс в 1670-х годах: «Волоса у них, по большей части, русые или рыжие. Глаза у них большею частью голубые».
Представления наших предков о русской красоте нашли свое отражение в былинах и других народных сказаниях. Чаще всего в них также фигурируют златокудрые персонажи с ясными очами. Причем, относится это как к мужчинам, так и к женщинам.
Гораздо позже в XIX веке дипломат маркиз де Кюстин пишет о русских мужчинах так: «Мужчины славянской расы отличаются светлым цветом волос, миндалевидными глазами с северной голубоватой окраской». Однако в это же время шел значительный прирост населения в городах, и вследствие этого менялся рацион питания. Эти факторы, по словам чешских ученых, как раз и поспособствовали потемнению волос и глаз новоиспеченных горожан.
Голубоглазые на карте России
На территории современной России голубоглазых стало гораздо меньше, чем людей с серыми или карими глазами. Наибольшая концентрация россиян с голубыми глазами, как, впрочем, и в остальном мире, наблюдается на севере страны. Преобладающее количество голубоглазых в данный момент проживает на территории республики Карелия, в Ленинградской, Псковской, Архангельской и Мурманской областях. В среднем больше половины местного населения названных регионов имеют глаза голубых оттенков.
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