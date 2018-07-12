Почему в России мало голубоглазых

Наибольшее количество жителей Земли имеют карие глаза. Однако если рассматривать каждую страну в отдельности, то статистика окажется совсем иной. Так в Эстонии самым распространенным цветом глаз является голубой. А в России преобладающий цвет — серый. Голубыми глазами могут похвастать только 20% россиян.

Только серые

Согласно результатам исследований, самым распространенным цветом глаз на территории Российской Федерации является серый. Им обладают около половины россиян. На втором месте карие глаза, на третьем — голубые.

Однако в доисторические времена голубоглазых людей не существовало вовсе. У всех жителей Земли были карие глаза. Согласно исследованиям ученых, голубой цвет появился вследствие генетической мутации около 10 тысяч лет назад. Так что, по сути, у всех голубоглазых людей общие предки.

В это же самое время наблюдалось активное заселение северных земель. Многие обладатели голубых глаз ринулись на Север, распространив и там свои гены. Этим и объясняется тот факт, что на Востоке, где и появились первые голубоглазые люди, их гораздо меньше, чем в северных регионах.

Голубые глаза на Руси

Согласно историческим документам, на Руси преобладало количество жителей с голубыми глазами. Вот как описывал русских римский посол Рейтенфельс в 1670-х годах: «Волоса у них, по большей части, русые или рыжие. Глаза у них большею частью голубые».

Представления наших предков о русской красоте нашли свое отражение в былинах и других народных сказаниях. Чаще всего в них также фигурируют златокудрые персонажи с ясными очами. Причем, относится это как к мужчинам, так и к женщинам.

Гораздо позже в XIX веке дипломат маркиз де Кюстин пишет о русских мужчинах так: «Мужчины славянской расы отличаются светлым цветом волос, миндалевидными глазами с северной голубоватой окраской». Однако в это же время шел значительный прирост населения в городах, и вследствие этого менялся рацион питания. Эти факторы, по словам чешских ученых, как раз и поспособствовали потемнению волос и глаз новоиспеченных горожан.

Голубоглазые на карте России