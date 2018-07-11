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Что такое реконструктор волос?
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Что такое реконструктор волос? 

Я Покупаю 11 июля 2018
Фото: Я Покупаю
Реконструктор волос — это средство, которое глубоко увлажняет и питает волосы изнутри, придает им ухоженный, здоровый вид. Существует несколько вариантов восстановления волос с использованием этого кремообразного средства. В салонах красоты чаще всего используются три основных способа вернуть волосам жизненную силу.
Кератиновая реконструкция восстанавливает структуру волос. Эта процедура понадобится тем, кто хочет вернуть мягкость, яркость и гладкость своим локонам. Липидная реконструкция подойдет непослушным волосам — этот способ повышает их гладкость и упругость. Существует еще один вид — реконструкция только кончиков волос. Это отличная альтернатива стрижке, а в основе реконструктора используют красные водоросли, которые подходят любому типу волос.
Восстановить красоту волос можно в салоне или дома. Косметические компании выпускают реконструкторы волос, которые по консистенции чаще напоминают бальзамы или маски. Основными производителями этого средства являются компании из США и Италии.
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