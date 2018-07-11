Косметичка бьютиголика: 9 любимых средств для ухода за волосами летом Елены Чигаревой

Шампунь с экстрактом мяты, освежающий кожу головы, несмываемый спрей-кондиционер с ароматом цитруса и спрей-уход, придающий блеск? Блогер Елена Чигарева — о том, какие средства спасут густые и вьющиеся волосы летом.

На что ориентируюсь при выборе средств

На практике убедилась, что самостоятельный выбор средств — не лучшая идея. Мои волосы были «перегружены» питательными масками и маслами, которые я выбирала самостоятельно, позже выяснилось, что эти средства мне просто не подходят и утяжеляют волосы. Более того — они стали выглядеть хуже и больше выпадать, пока я не обратилась к специалистам салона «Моне», в который я хожу за профессиональным уходом за волосами. Они посоветовали мне легкие средства и детокс-шампуни для домашнего использования, которые летом дополняю профессиональным уходом — очищающими масками для кожи головы с глиной.

Моя бьюти-рутина по уходу за волосами

Мне повезло — у меня от природы светлые, объемные и вьющиеся волосы. Но при этом они очень густые и пористые, поэтому еженедельная рутина по уходу направлена на то, чтобы тщательно их промывать (с густыми локонами это — сложная задача).

Мою голову раз в три дня — они надолго сохраняют чистоту из-за того, что волосы сухие и пористые. Наношу шампунь два раза за одно мытье головы и никогда не пропускаю бальзам, чтобы локоны были более гладкими и легче расчесывались.

Пользуюсь детокс-шампунем Maxi.Wash, Kevin.Murphy и бальзамом для контроля дисциплины Luxury.Rinse — он хорошо «структурирует» и приглаживает волнистые волосы.

А вот с маслом для волос «подружиться» не удалось — оно перегружает мои и без того тяжелые волосы.

Уход за волосами летом

В жару кожа головы вырабатывает больше себума и «жирнится» быстрее, поэтому я меняю средства по уходу. Пользуюсь шампунем «Мята», Malin+Goetz — он создает приятное ощущение свежести и дает коже головы легкий холодок.

В составе — натуральный экстракт мяты, и очищающие ингредиенты на основе аминокислот, которые эффективно, но бережно очищают кожу головы, не вызывая сухости и раздражения.

После мытья головы наношу кондиционер «Кориандр», Malin+Goetz. В нем содержатся питательные жирные кислоты и жирные спирты, а также экстракт кориандра, что позволяет средству бережно распутывать локоны и увлажнять волосы.

К бьюти-рутине на второй или третий день после мытья головы подключается сухой шампунь Hair Cair, Aveda — у него уникальная формула с пудровой текстурой прозрачного цвета, которая содержит минералы и овес. Средство не оставляет следов на волосах и освежает укладку, абсорбируя излишки себума, которые чаще появляются в жаркий период. Отдельный бонус — удобная упаковка.

Для укладки использую сияющий спрей-уход для светлых волос Shimmer.Me Blonde, Kevin.Murphy. Он создан специально для блондинок и дает интересный «спецэффект» при укладке — придает локонам естественный, здоровый блеск. Распыляю на влажные волосы, сушу естественным путем — укладка получается очень легкой, а волосы — блестящими.

Второе любимое средство для стайлинга летом — спрей блеск [ФЛИИИРТ] Love Touch Shine Spray, Evo. Наношу в конце укладки — спрей защищает волосы от негативного воздействия солнечных лучей и придает им «глянцевый» блеск (а локоны держатся до конца дня).

Любимые средства для ухода за волосами в отпуске

Всегда кладу в чемодан несмываемый кондиционер-спрей для укладки «Тот Самый» One Prep Spray, R+Co — у него удобная маленькая упаковка (спасает, когда количество свободного пространства в багаже ограничено). Нравится его легкая водянистая текстура и приятный аромат с нотами цитруса и мяты. Экстракт листьев алоэ делает волосы увлажненными, кокосовое масло помогает легко расчесывать пряди, протеин сладкого миндаля делает их мягкими, а экстракт огурца и опунции — эластичными (волосы сами собой укладываются в красивую прическу).

Также в отпуск со мной едет тонирующий бальзам-уход Colour Intensifying Conditioner Platinum Blonde от Evo, чтобы я могла «освежить» оттенок волос своими силами. Средство хорошо питает (спасибо витамину B5 в составе), восстанавливает светлые волосы, а еще дарит им здоровый блеск.