6 вещей, которые сделают твое утро лучше

Хорошие утренние ритуалы нужны не только для удачного рабочего дня, но и для полезного выходного. Сегодня я не буду говорить о том, как быстрей взбодриться. Лучше расскажу о вещах, которые помогут проснуться и сразу начать радоваться жизни.

1. Йога

Я люблю утреннюю йогу за то, что она не требует резких движений, но при этом наполняет энергией. Ты выходишь с практики собранной, с ясным умом и хорошим настроением — то, что нужно для продуктивного дня. Йога повышает стрессоустойчивость. Перечислять пользу таких занятий для здоровья можно бесконечно: укрепление мышц, суставов, профилактика многих заболеваний. Заниматься йогой можно в любом возрасте. У разных видов йоги, как и у любых физических упражнений, есть противопоказания, поэтому важно грамотно подобрать подходящую практику. Упражнения кажутся простыми, особенно в классической хатха-йоге, но новичкам не стоит заниматься самостоятельно — рискуешь получить травму. Тебе не составит труда найти студию йоги в своем городе. Если это город Таллин , мне есть, что тебе посоветовать — Shakti Yoga Studio. Студия находится в самом центре Таллина — в пяти минутах ходьбы от старого города. Квалифицированные преподаватели помогут определиться со стилем йоги: энергичные аштанга-виньяса или йога-flow, хатха-йога, йога для беременных, занятия пранаямой и медитацией. Есть также группы йоготерапии для людей в возрасте или с ограничениями по здоровью. Во всех классах действует единый абонемент, так что можешь попробовать все. Записаться на занятия

2. Натуральные маски для лица

Начинать свой день с вина я рекомендую только в качестве косметической процедуры — сделай маску с экстрактом красного вина. О прелестях винотерапии мы уже рассказывали, пора узнать это в действии. Хочешь чего-то послаще — бери фруктовые и ягодные маски: с голубикой, клубникой, манго, брусникой или вишней. Все они богаты витаминами А, В, С, Е и другими полезными веществами. Натуральные маски ты найдешь в интернет-магазине органической косметики Bonamica. Здесь есть уходовые средства для лица, волос и тела. Все они сделаны из био-ингредиентов: вытяжек, эссенций, экстрактов. Большая часть косметики Bonamica создана на основе сибирских трав. Чтобы избавится от отечности и темных кругов под глазами, попробуй сыворотку с кофеином и экстрактом зеленого чая. Она подходит для всех типов кожи. Для быстрого увлажнения и разглаживания кожи пользуйся сывороткой мгновенного действия «Мак». Видимый тонизирующий эффект сохраняется 12 часов после использования. Кроме того, это сыворотка накопительного действия. Заказать натуральную косметику

3. Ароматерапия

Создать хорошее настроение можно вообще без каких либо усилий и специальных ритуалов — с помощью аромата. Большой выбор благовоний есть в интернет-магазине этнических товаров «Этнокомпас». Они бывают разные по виду: конусные, сыпучие, палочки. В «Этнокомпасе» ты познакомишься с натуральными ароматическими средствами разных народов: китайскими, индийскими, тибетскими, тайскими, русскими благовониями. Новинка магазина — живые благовония, которые не нужно поджигать. Они подойдут тем, кому не нравится запах дыма при сгорании восточных ароматических палочек. Положи благовоние в чашу аромалампы, поставь вниз зажженную свечу и наслаждайся мягким душистым ароматом. Это может быть бодрящий запах кофе с корицей; сладкий цветочный с нотками чайной розы, черногорской лаванды, ладана; травянной аромат «женских растений»: пижмы, душицы, тысячелистника, мирры. Живые благовония состоят только из натуральных цветов и трав без добавления древесного угля. Аромат раскрывается постепенно, так что, если задумаешь использовать их для медитации, поджигай за 15-20 минут до начала практики. По промокоду HEROINE ты получишь 10%-ую скидку в «Этнокомпасе» на все товары. Купить благовония

4. Фитнес

Для эффективной домашней тренировки тебе нужно всего несколько простых недорогих приспособлений. Компания спортивных аксессуаров «Band4Power» предлагает уникальную линейку двойных резиновых петель в женском стиле. Они подходят для разных видов спорта: от кроссфита и пауэрлифтинга до фитнеса и стрейчинга. В комплекте три петли из прочной резины длиной 104 сантиметра. Они различаются не только по цвету, но и по уровню нагрузки и ширине: желтая выдерживает 2-10 килограмм, розовая — 3-16 килограмм, оранжевая — 11-31 килограмм. Занимаясь с эластичными петлями, ты подтянешь ягодицы и внешнюю часть бедер, уменьшишь объем талии, укрепишь руки и улучшишь кровообращение. Набор упражнений с таким тренажером очень разнообразен. Еще один плюс резиновых петель — компактность. Свернутую резинку можно положить в карман и взять с собой для спорта на природе или в командировку. Купить набор петель для домашнего фитнеса

5. Творчество

С картинами по номерам творчество доступно даже тем, кто далек от рисования. Готовые наборы есть для разных видов изобразительного искусства: живопись по номерам, картины со стразами, картины мозаикой или вышивкой. Я предлагаю начать утро с самолюбования и раскрасить собственный портрет. Картины по фотографиям могут быть в разных стилях: яркий pop art, сексуальный pin up, небрежный гранж. Ты можешь заказать портрет в художественном образе — в старинных нарядах и роскошных интерьерах. Или flip flop портрет, для создания которого нужно лишь нанести краски на холст в произвольном порядке и снять с него защитную пленку. Дизайнер отрисует все детали изображения, создаст нужную атмосферу, разобьет портрет на пронумерованые части и подберет цвета. Тебе останется самое интересное — нанести краски на холст и получить уникальную картину. Купить картину для рисования по номерам

6. Гимнастика для лица