Сахарная эпиляция: как приготовить пасту для шугаринга

СодержаниеСахарная эпиляция, или все, что вы хотели знать о шугарингеНемного о сахарной пасте: почему она лучше воскаКак приготовить пасту для шугаринга: лучшие рецептыРецепт 1: Сахарная паста с лимонным соком (на один раз) Рецепт 2: Паста для шугаринга (про запас) Рецепт 3: Сахарная паста с медом (на один раз) Как грамотно провести процедуру: три важных правилаБудет ли больно, или кому шугаринг не подходит

Мода на гладкую кожу существует уже больше 3000 лет! Еще в Древнем Египте представительницы прекрасного пола использовали воск и сахарные составы для удаления нежелательных волосков на коже. Жительницы Востока избавлялись от лишней растительности при помощи шелковой нити, а в середине двадцатого века большинство женщин планеты освоили бритвенные станки.

В 70-е годы прошлого века появилась лазерная эпиляция — инновационная технология, которая позволяет надолго забыть о лишних волосках, воздействуя на фолликулы вспышками света.

У каждого из перечисленных способов масса достоинств, но есть и минусы. Например, лазерная эпиляция показана не всем, да и стоимость ее пока высока. Поэтому многие женщины обращаются к «золотой классике» — сахарной эпиляции. Тем более что пасту для салонной процедуры легко приготовить дома — на собственной кухне.

Сахарная эпиляция, или все, что вы хотели знать о шугаринге

«Еще недавно самым популярным домашним способом избавиться от нежелательных волосков на коже был ваксинг — методика, предполагающая использование воска или восковых полосок. Но как только вы попробуете шугаринг, вы больше никогда не вернетесь к ваксингу», — рассказывает Дарья Афанасьева , основатель студии шугаринга в Нью-Йорке

В отличие от восковой эпиляции, шугаринг не требует использования полосок с нанесенным воском, приобретения косметической пасты. Вместо всего этого применяется паста из сахара, лимонного сока и воды. Иногда в качестве дополнительных ингредиентов выступает мед и эфирные масла — ингредиенты, которые улучшают результат, делая кожу необыкновенно бархатистой и нежной.

Еще одно важное отличие ваксинга от шугаринга — предупреждение обламывания волосков, а значит, и их дальнейшего врастания. «Поскольку воск затвердевает на коже, он может обламывать некоторые волоски, не вытягивая их на поверхность. Так, традиционная восковая эпиляция оставляет от 15 до 30% поломанных волосков, в то время как шугаринг — более качественная процедура, в результате которой волоски растут медленно и при этом не врастают», — резюмирует мастер шугаринга Дарья Афанасьева.

Немного о сахарной пасте: почему она лучше воска

Если говорить о пасте, приготовленной дома, то у нее действительно есть преимущества перед фирменными составами на основе воска. Так как воск содержит смолы, для удаления его остатков требуются химические растворители, в то время как сахарная паста легко смывается обычной водопроводной водой.

Как уже говорилось выше, домашняя сахарная паста состоит из трех натуральных ингредиентов — сахара, лимонного сока и воды. «В ней только безопасные природные компоненты. Сладкоежки даже могут попробовать ее на вкус!», — говорит Дарья Афанасьева.

При помощи сахарной пасты легко избавиться от всего лишнего в зоне подмышечных впадин, на руках и ногах, в зоне бикини и над верхней губой. Главное, соблюдать правило: длина волосков перед эпиляцией должна быть не менее двух миллиметров. Это та длина, которая обычно появляется через 5-7 дней после применения бритвы. Если вы начнете делать шугаринг регулярно, волоски буду расти тоньше, и, в конце концов, станут практически незаметными.

Сахарную эпиляцию рекомендуется проводить каждые 25 дней. На протяжении всего этого периода, вы будете иметь ровную и гладкую кожу, и только в последние дни перед процедурой будет заметен легкий «пушок». И пусть эпиляция сахарной пастой не относится к числу безболезненных методик, немного потерпеть стоит, чтобы затем получить восхитительный результат.

А вы знали?

Есть только один тип волос, который плохо поддается сахарной эпиляции. Это мужские волосы на лице. Они толстые, грубые и жесткие, поэтому для их удаления нужны более радикальные методики.

Как приготовить пасту для шугаринга: лучшие рецепты

Фирменные пасты, которые выпускают бренды косметики, обычно предлагают составы из фруктозы или более дешевого сырья, а также очищенной воды. В качестве дополнительных добавок могут присутствовать консерванты, красители и парфюмерные отдушки, что нежелательно при имеющихся в анамнезе аллергических реакциях.

В домашних условиях можно самостоятельно регулировать список ингредиентов, а также выбирать густоту пасты, ее плотность и даже желаемый оттенок. А он может быть от очень светлого, практически медового, до темно-коричневого, оттенка черного чая.

Рецепт 1: Сахарная паста с лимонным соком (на один раз)

Соедините 2 столовых ложки сахара и 10 столовых ложек воды в небольшой емкости, поставьте ее на средний огонь. Как только сахар растает, введите 2 чайных ложки лимонного сока, перемешайте. Дождитесь, пока паста загустеет, и выключите огонь. Использовать следует пасту температуры тела.

Рецепт 2: Паста для шугаринга (про запас)

В антипригарной посуде соедините 2 стакана сахара, ¼ стакана лимонного сока и 1/8 стакана воды. Поставьте смесь на огонь и доведите до кипения. После этого нужно контролировать температуру пасты, она стремительно повышается. Специальным пищевым термометром время от времени проверяйте температуры, как только она достигнет 115°С, пасту нужно снять с огня, остудить и хранить в стеклянной банке. Использовать ее можно по мере необходимости.

Рецепт 3: Сахарная паста с медом (на один раз)

В емкости соедините 1 столовую ложку сахара и по одной чайной ложке меда и лимонного сока. Прокипятите пасту в течение трех минут на медленном огне. Если она получилась слишком плотной, отрегулируйте ее консистенцию при помощи воды. Эта паста наносится на кожу при помощи косметического шпателя — против роста волос, после чего эпилируемый участок накрывается легкой тканью и удаляется в направлении роста волос.

Как грамотно провести процедуру: три важных правила

В зависимости от плотности и вязкости пасты, эпиляция может проводиться разными способами. Но техника нанесения и удаления средства едина.

1. Пасту следует наносить тонким слоем на чистую сухую кожу — против направления роста волос. Вязкую пасту можно наносить специальным шпателем, более густую — скатывать в шарик, величиной с грецкий орех, и удалять волоски непосредственно им.

2. Удаляется паста строго в направлении роста волос — это позволяет предупредить врастание волосков и вытянуть их вместе с корнем. Благодаря этому, волоски растут медленнее и со временем становятся более редкими, тонкими и мягкими.

3. После процедуры остатки пасты смываются под душем. Никакие косметические средства после этого не наносятся.

Будет ли больно, или кому шугаринг не подходит

И хотя у каждого человека свой болевой порог, большинство людей, попробовавших шугаринг, отмечают, что по сравнению с восковой эпиляцией, это менее больно. Но не настолько безболезненно, как, например, при использовании бритвенного станка.

Тем не менее, сахарная эпиляция подходит даже обладательницам чувствительной кожи, а также тем, кто имеет варикозное расширение вен (температура используемой пасты равна температуре тела, в то время как восковая эпиляция предполагает использование ощутимо теплой пасты). После эпиляции сахаром нет неприятных ощущений, которые могут преследовать женщину, прибегнувшую к помощи воска. Еще одно достоинство шугаринга — идеально гладкая кожа на протяжении 3-5 недель.

Марина Шестова, врач-дерматокосметолог

Преимущество шугаринга — от него нет раздражений, вросших волос как от воска. После шугаринга волоски растут тонкими и мягкими. Если делать его длительное время, то они совсем прекращают рост, луковица волосяная расшатывается, и волоски не держатся в ней.

Если кожа чувствительная и нежная, воск травмирует кожу на несколько часов и даже сутки. Создается дискомфорт, появляются микротрещины. После шугаринга таких проблем нет. При условии правильно выполненной процедуры.

Учитывайте, что сахар продается разный. Если вы купили влажный сахар, его варить нужно дольше. Сухой меньше по времени. Варим до консистенции жидкого меда. Как только появляются пузырьки, значит готово. Если сироп жидковат, поварите еще несколько минут. Остывшая смесь по консистенции должна напоминать пластилин.

Если вы проводите процедуру в первый раз, делайте смесь густой и помните, что она тает в руках, без соответствующего опыта вам будет неудобно проводить процедуру.

Потренируйтесь для начала на ногах, кожа там не такая чувствительная. Если получилось, переходите к области бикини, подмышкам. Подмышки перед процедурой тщательно вымойте, высушите, присыпьте тальком и только потом наносите смесь. После процедуры сутки не рекомендуется пользоваться дезодорантом.

Комментарий экспертаХибба Капил, мастер по шугарингу, основательница собственной студии

Сахарная эпиляция — одна из самых нежных и деликатных старинных методик. И это естественная альтернатива лазерной эпиляции. Эффект от ее применения длится даже дольше, чем традиционная восковая эпиляция.

Сахарная паста не прилипает к коже, как происходит во время эпиляции воском, а только к волоскам. Следовательно, когда вы вытягиваете волоски, вы не тянете кожу — риск ее травмирования минимален.

Шугаринг подходит даже обладательницам чувствительной кожи и светлых волосков, он не вызывает стойкого раздражения, а покраснения уходят уже через два часа.

После проведенной процедуры избегайте горячей воды, отложите занятия в тренажерном зале и визит в баню или сауну не менее чем на 48 часов. Если вас беспокоит дискомфорт, нанесите на кожу любой успокаивающий лосьон. Если неприятные ощущения не проходят в течение двух суток, незамедлительно обратитесь к дерматологу.

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