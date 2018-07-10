Как научить подростка правильно бриться: полезные советы эксперта

Дерматолог рассказывает, как научить подростка бриться правильно, как выбирать станок и какие средства потребуются для подготовки кожи перед процедурой бритья.

Дети взрослеют всегда неожиданно, и однажды ваш сын попросит купить ему бритву. Однако одного этого прибора недостаточно.

Виктория Алексеевна Толстоносова, дерматокосметолог, трихолог (Международный медицинский центр «Уро-Про», клиника «Екатерининская» г. Краснодар ), рассказала «Летидору», как подготовить кожу подростка перед бритьем, какие косметические средства необходимо использовать до и после процедуры, чем лучше бриться — станком или электробритвой, а также как обработать кожу в случае пореза.

Виктория Алексеевна Толстоносова

В каком возрасте начинать бриться

Начну с того, что первое бритье связано не столько с эстетической стороной вопроса, сколько с важным этапом, когда мальчик становится мужчиной. Будучи мамой подростка, я в полной мере ощутила, как, сбривая первые волоски на лице, мой сын становится более независимым и эмоционально реагирует на проявления опеки с моей стороны. Часто, насмотревшись на сверстников, юноши берут в руки станок очень рано, избавляясь от первого пушка, который предшествует взрослой растительности.

Но пушок — это не повод для бритья.

Кроме того, в нашей стране родители до сих пор верят, что чем раньше будут сбриты волосы, тем более густыми и сильными они станут. Поэтому миф о раннем бритье до сих пор соседствует с мнением о том, что необходимо брить голову годовалому ребенку.

Как только волосы на лице начинают активно расти и наполняются пигментом, тогда и следует начать их сбривать. В среднем это происходит в промежутке между 14 и 16 годами, и свои коррективы может внести гормональный фон подростка. Кроме того, существует рекомендация косметологов, согласно которой все-таки следует начинать бритье в 18 лет.

Как подготовиться к первому бритью

Идеально, если рядом с подростком в момент первого удаления волос на лице будет находиться папа. Он же и объяснит, что бритвенные принадлежности у каждого человека должны быть личными, как и вспомогательные средства для бритья.

Стоит быть особенно осторожным, если кожа проблемная — есть риск разнести акне по всей поверхности лица.

В идеале следует избавиться от несовершенств с помощью масок или процедур у косметолога. Не имеет значения, новичок в бритье парень или настоящий профи. В любом возрасте важно завести полезную привычку — размягчать щетину. Это поможет предупредить развитие воспалительных процессов на раздраженной коже лица.

Бриться лучше всего во время или после принятия душа.

После умывания теплой водой следует нанести скраб или пенку, которые очистят наружную часть эпидермиса от грязи, мертвых клеток и лишнего жира.

Затем наносятся средства, облегчающие бритье.

Как подобрать станок и можно ли использовать электробритву

Выбор технических средств для удаления щетины сегодня очень большой, и определиться с одним из них поможет тип кожи. Чем поверхность лица чувствительнее, тем более деликатными должны быть бритва и станок.

Для первого бритья я рекомендую именно одноразовый станок: стоит недорого, является безопасным средством и помогает принять решение, что использовать в будущем.

В то же время советую не пользоваться одноразовыми бритвами с одним лезвием. Это тот самый случай, когда скупой не только платит дважды, но и травмирует свою кожу дешевым устройством.

Как только бритье вошло в систему, станок можно заменить на бритву со сменными насадками.

Что касается электробритвы, есть смысл ее использовать в более взрослом возрасте. Есть и имиджевый момент: девайс зачастую не обеспечивает идеальную гладкость, как другие инструменты, и оставляет щетину, а сам процесс занимает больше времени.

Если все-таки родители планируют купить бритву, то пусть она будет сеточной, а не роторной, так как меньше травмирует кожу.

Какая нужна косметика

Юношам подойдут продукты, созданные для чувствительного типа кожи. Это позволит снизить негативный эффект от механического воздействия лезвия на поверхность лица.

Кремы, гели и пены для бритья наносятся исключительно на влажную кожу.

Подросткам сейчас проще подобрать средства, ведь не так давно была запущена целая индустрия: стали открываться барбершопы, выпускаться сертифицированные средства по уходу за бородой и усами, которые сильно отличаются от масс-маркет-продуктов из супермаркетов.

Безусловно, производители делают больший акцент на сохранение растительности на лице, однако в продаже можно найти угольное и соляное мыло, а также масла, которые будут ухаживать за кожей и снимут зуд и раздражение.

Косметические продукты наносятся на зону роста волос, соответственно, на участки, которые подвергнутся бритью. Средство нужно оставить на коже на 1-2 минуты, чтобы оно подействовало.

Для своего сына я приобрела кисточку с барсучьей шерстью. Это не только модный аксессуар, но и способ сделать массаж коже, уменьшить болезненность бритья и избежать раздражения.

Как брить правильно

Бытует мнение, что станком проводят исключительно по направлению роста волос, однако известно, что волосы на лице растут в разных направлениях. Поэтому все зависит от личного комфорта: если эффективнее бриться вдоль роста волос, то так и следует делать.

Двигаться следует от щек в направлении подбородка, а усы оставить «на десерт».

Пушок следует удалить легким движением и лишний раз не проводить лезвием по коже.

Если вдруг растительность не удаляется, есть простой лайфхак: свободной рукой натяните кожу и проведите по ней бритвой или станком.

Как не порезаться во время бритья

Хорошо увлажненная кожа минимально подвержена порезам. Также следует плавно и без лишних усилий вести бритву или станок. Правило простое: меньше движений — больше ополаскиваний лезвия горячей водой. Именно тупым лезвием запросто можно порезаться.

Кстати, в некоторых случаях следует сменить тип бритвы.

Как только почувствовали, что бриться стало не так приятно, как раньше, примите меры. Лезвие обычно меняют после 5-10 применений, но опять же все зависит от того, как часто вы бреетесь. Некоторые бренды устанавливают свой срок службы лезвия, который может достигать четырех-пяти недель.

Что делать после бритья

Следует нанести спиртосодержащий тоник или лосьон. Это предотвратит размножение бактерий и возникновение воспалительных процессов. Протереть кожу также можно хлоргексидином или нанести спрей с пантенолом. Кроме того, после бритья следует промыть лезвие в горячей воде, насухо вытереть плотной тканью или полотенцем, протереть лезвие оливковым или аргановым маслом, оставить высыхать.

Что делать, если порезался

Наклеивать туалетную бумагу или кусочки газеты я точно не посоветую. Рану можно обработать перекисью водорода, йодом или любым антисептиком.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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