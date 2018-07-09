«Что случилось с волосами?»: Екатерина Колисниченко прячет прическу под странным тюрбаном

Фанаты участницы «Дома-2» Екатерины Колисниченко обеспокоены ее поведением — на фотографиях последних дней девушка постоянно появляется в головном уборе, скрывающем волосы. Подписчики уверены, что с девушкой что-то произошло, но она сама хранит молчание.

Хотя раньше Екатерина Колисниченко не отличалась любовью к головным уборам, на последних своих фотографиях она то и дело появляется в тюрбане, который ей совершенно не идет. По мнению поклонников Екатерины, он портит любой образ девушки, но сама Колисниченко, хотя и активно читает комментарии, снимать тюрбан отказывается. На вопросы поклонников о внезапной смене имиджа Екатерина также не отвечает, так что постепенно у них начало складываться ощущение, будто с внешностью девушки что-то не так и она пытается скрыть недостатки.

Разумеется, все сразу предположили, что проблема в волосах Колисниченко — то ли она сделала неудачную прическу, то ли пережгла, а может быть и вовсе побрилась налысо и теперь скрывает неудачный результат. Последнее точно неправда — на некоторых фотографиях из-под головного убора виднеются волосы, но это не останавливает поклонников от предположений: «Скажи, зачем ты носишь этот странный шлем?» «Волосы что ли выпали?» «Наверно волосы сожгла и скрывает, или прическа неудачная» «Что с волосами то случилось?» «Что это на голове, как тебе в голову пришло такое надеть? Или налысо побрилась?» «Катя, что случилось с волосами?» При этом иногда Колисниченко все-таки публикует фотографии без уже ставшего вездесущим тюрбана, но некоторые из ее поклонников уверены, что это просто старые снимки, призванные разбавить ленту, состоящую из фото в черном головном уборе, который тут же окрестили и горшком, и повязкой, и чуть ли не подгузником.

Впрочем, никто бы не удивился, если желание Екатерины носить тюрбан действительно связано с неудачными экспериментами со внешностью — такие случаи у нее уже бывали. Девушка неоднократно прибегала к вмешательству пластической хирургии, в том числе исправляла неудачную ринопластику, испортившую ей нос. А недавно она рассказала о том, как чувствовала себя после увеличения груди.