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«Что случилось с волосами?»: Екатерина Колисниченко прячет прическу под странным тюрбаном
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«Что случилось с волосами?»: Екатерина Колисниченко прячет прическу под странным тюрбаном 

Eva.ru 3 часа назад
Фото: Eva.ru
Фанаты участницы «Дома-2» Екатерины Колисниченко обеспокоены ее поведением — на фотографиях последних дней девушка постоянно появляется в головном уборе, скрывающем волосы. Подписчики уверены, что с девушкой что-то произошло, но она сама хранит молчание.
Хотя раньше Екатерина Колисниченко не отличалась любовью к головным уборам, на последних своих фотографиях она то и дело появляется в тюрбане, который ей совершенно не идет. По мнению поклонников Екатерины, он портит любой образ девушки, но сама Колисниченко, хотя и активно читает комментарии, снимать тюрбан отказывается. На вопросы поклонников о внезапной смене имиджа Екатерина также не отвечает, так что постепенно у них начало складываться ощущение, будто с внешностью девушки что-то не так и она пытается скрыть недостатки.
Разумеется, все сразу предположили, что проблема в волосах Колисниченко — то ли она сделала неудачную прическу, то ли пережгла, а может быть и вовсе побрилась налысо и теперь скрывает неудачный результат. Последнее точно неправда — на некоторых фотографиях из-под головного убора виднеются волосы, но это не останавливает поклонников от предположений: «Скажи, зачем ты носишь этот странный шлем?» «Волосы что ли выпали?» «Наверно волосы сожгла и скрывает, или прическа неудачная» «Что с волосами то случилось?» «Что это на голове, как тебе в голову пришло такое надеть? Или налысо побрилась?» «Катя, что случилось с волосами?» При этом иногда Колисниченко все-таки публикует фотографии без уже ставшего вездесущим тюрбана, но некоторые из ее поклонников уверены, что это просто старые снимки, призванные разбавить ленту, состоящую из фото в черном головном уборе, который тут же окрестили и горшком, и повязкой, и чуть ли не подгузником.
Впрочем, никто бы не удивился, если желание Екатерины носить тюрбан действительно связано с неудачными экспериментами со внешностью — такие случаи у нее уже бывали. Девушка неоднократно прибегала к вмешательству пластической хирургии, в том числе исправляла неудачную ринопластику, испортившую ей нос. А недавно она рассказала о том, как чувствовала себя после увеличения груди.
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