9 способов, как избавиться от вросших волос

Пожалуй, каждая девушка знает, что иногда депиляция не проходит бесследно. Если пару недель ты наслаждаешься идеально выбритыми ногами, то уже затем начинаются трудности — вросшие волоски. Эта неприятность может серьёзно ухудшить состояние кожи, именно поэтому в этой статье мы расскажем, что делать в таком случае и как избавиться от вросших волос на теле.

Почему появляются вросшие волосы?

Чаще всего вросшие волосы появляются у человека только после половой зрелости. Наиболее проблемными зонами являются те, где растёт жёсткая растительность. Например, у мужчин это борода и шея, а у женщин — лобковая зона, бикини и ноги. Светлые и мягкие волосы редко подвергаются врастанию, чем темнее и жёстче волос, тем больше он имеет вероятности в дальнейшем врасти. Наиболее частой причиной образования вросших волос является их удаление. В первую очередь это связано с неправильно проведённой процедурой. Так, во время эпиляции, использования воска или сахара волосы удаляются с проблемной зоной, однако в коже остаются волосяные луковицы. Волосы могут ломаться и загибаться, а затем прорастать под кожу, образуя гнойные шишки. Если волос врастает не поверхностно, а вглубь, то возможны и серьёзные воспаления, а затем образования пятен. Также очень часто проблема возникает из-за того, что человек попал к неграмотному специалисту. К выбору мастера нужно относиться очень тщательно, иначе это может спровоцировать вросшие волосы.

Чем опасны вросшие волосы?

В медицинском плане вросшие волосы не представляют опасности для жизни и здоровья. Однако некоторый вред они могут нанести. В частности, из-за этого образуются красноватые или бурые образования на коже в виде бугорков. Иногда это может перерасти в шишки, которые возникают из-за воспалений. Как женщины, так и мужчины очень часто сталкиваются с данной проблемой. Вросшие на коже волосы легко удалить, а вот избавиться от тех, что вросли глубоко, будет довольно сложно. Чаще всего с любой проблемой можно справиться самостоятельно в домашних условиях.

Как удалить вросшие волосы?

Сделайте пилинг Сразу после процедуры эпиляции не следует делать скрабирование или пилинг. Лучше нанести успокаивающее средство, так как кожа после удаления волос крайне раздражена. А вот при образовании первых проблем следует обратить внимание на другие меры. Сделайте пилинг, который позволит удалить верхний слой кожи и освободить волоски. Используйте салициловую или гликолевую кислоты Вросшие волосы могут потребовать некоторых мер, например, использования салициловой или гликолевой кислот. Они помогут избавиться от верхнего слоя кожи. Дело в том, что данные кислоты увеличивают скорость процесса избавления кожи от омертвевших клеток.

Распарьте поражённое место Важно открыть поры, чтобы дать волосу возможность вылезти. Для этого достаточно наложить тёплое полотенце на поражённое место на протяжении трёх-четырёх минут или же пока оно не станет холодным. Используйте иглу и пинцет Освободиться от вросших волос, которые застряли глубже помогут игла и пинцет. Продезинфицируйте их с помощью спирта, а затем аккуратно подцепите волос и распрямите его. Не нужно сразу вырывать его, так как это может спровоцировать новое врастание. Делать процедуру необходимо крайне осторожно, иначе есть риск повредить кожу. Ведь вам не нужны шрамы? Также можно слегка надавить на волос, если он врос не слишком глубоко. Он должен выскочить из своего «гнёздышка». Ни в коем случае не брейтесь Побриться в таком случае может показаться логичным решением проблемы, но это не так. Ведь проблема образовалась именно из-за удаления волос, поэтому не стоит этого делать во время раздражения. Не пользуйтесь косметикой с этиловым спиртом Этиловый спирт способствует тому, что кожа сушится и раздражается. Поэтому кремы для бритья и после, в которых есть этот компонент, не нужно использовать. Не чешите зону с вросшими волосами От того, что волосы врастают, появляется не только раздражение, но и зуд. От расчёсывание будет образовываться всё большее воспаление, а также возможно инфицирование.

Мойтесь два раза в день Поражённую зону стоит каждый день мыть дважды. Для смягчения нужно использовать тёплую воду, а также очищающее средство. Это позволит быстрее удалить вросшие волосы. Используйте специальный крем Избавлению от проблемы может способствовать крем с пометкой «Для удаления вросших волос». Необходимо наносить его дважды в день. Также можно применять антибактериальные мази, которые избавляют от зуда, раздражения и покраснения.

Избавление от волос в салоне

Избавиться от вросших волос можно с помощью мастера практически в любом салоне красоты. Здесь предлагают целый ряд услуг, который позволят решить вашу проблему. Лазерная эпиляция — лазер позволит удалить глубоко вросшие волосы и это будет радикальным и самым эффективным методом решения проблемы. Электроэпиляция — это позволит без боли избавиться от проблемы на любых участках кожи. Мази — во многих салонах есть специальные косметические средства, способные справиться с вросшими волосами. К ним относят не только мази, но и спреи, гели, крема.

Профилактика вросших волос

Чтобы вросшие волосы не образовывались, необходимо придерживаться определённых правил. Во-первых, следует подобрать правильные лосьоны для и после бритья. В косметических средствах не должно быть этилового спирта, так как из-за него кожа становится чувствительной. Необходимо использовать увлажняющие лосьоны, которые не содержат спирт и аромамасла. Это позволит избежать раздражения и вылечить кожу. Во-вторых, брейтесь по направлению роста волос. Так волосы будут меньше скручиваться и врастать внутрь. Откажитесь от бритвы с двойным лезвием, так как это провоцирует подрезание волос и образование проблемы. В-третьих, не брейтесь «на сухо» и не используйте для этого мыло. Это и провоцирует воспаления. Помните, что проблему проще предотвратить, чем избавиться от неё. Поэтому соблюдайте меры профилактики, если удаляете волосы с тела самостоятельно, или же тщательно подбирайте мастера в салоне, который знает, как правильно избавить вас от растительности, не оставив вросших волосков.