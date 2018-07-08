Срочно перекрасить: звезды, которым не стоило так менять цвет волос

Казалось бы, богатые и знаменитые мира сего могут позволить себе опытного стилиста и колориста, но в этих случаях что-то пошло не так. Мы собрали неудачные звездные окрашивания в одну подборку не просто так, а чтобы вы не повторяли их ошибок.

Было: удлиненный зеленоватый боб Дрю дополнила кончиками цвета вороного крыла. Для роли панк-девчонки сойдет, для премьеры — ну никак нет.

Стало: окрашивание шатуш с его классическими бликами очень освежает лицо актрисы.

Мнение эксперта

— Иногда какое-то окрашивание может казаться ошибкой колориста, но чаще всего неудачи возникают из-за того, что клиент настаивает на своем решении и показывает картинку из журнала. При выборе цвета лучше довериться колористу. Если он отговаривает вас от какого-то варианта, значит он понимает, что при вашем природном цвете и текстуре волос получится не тот результат, о котором вы мечтаете.

Регина Калимуллина, парикмахер-стилист спа-комплекса LUCIANO

Николь Ричи

Было: волосы Николь то и дело подвергаются безумным экспериментам. На этот раз светская львица разрешила сотворить из них улей.

Стало: удлиненный русый боб с бликами идет девушке куда больше всех ее цветовых безумств вместе взятых.

Элли Голдинг

Было: розовое нечто на голове у певицы, которая легко собирает миллионные стадионы, превращает ее в бунтующего подростка.

Стало: яркий блонд с темными акцентами у корней волос.

Было: премьера нового фильма с участием Анны прошла успешно, а вот осветление не удалось. Отказаться от макияжа тоже было ошибкой: блеклый оттенок волос и нюдовый мейк превратили молодую симпатчиную актрису в серую мышь.

Стало: стилисты звезды быстро опомнились и вернули Анне ее насыщенный каштановый цвет волос.

Было: огненно-рыжие локоны и плохо прокрашенные корни. Такое ощущение, что до выхода на красную дорожку оставалось всего полчаса, и стилист не успел довести прическу актрисы до ума.

Стало: золотистый каштан — цвет, который идеально подходит Кристен.

Было: пусть оранжевый цвет волос актрисы и обыгран помадой в тон, но лучше он от этого не стал.

Стало: миллионы поклонников по всему миру любят Скарлетт именной такой — сияющей блондинкой.

Камерон Диас

Было: мало кто знает, но был в жизни звезды «Ангелов Чарли» темный период. По счастью, актриса быстро поняла, что это совсем не ее цвет.

Стало: Диас — натуральная блондинка с голубыми глазами. Поддерживать такой яркий солнечный блонд непросто, но он визитная карточка актрисы. Так что игра стоит свеч.

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