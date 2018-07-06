Как узнать по типу лица, где жили ваши предки

Несмотря на то, что русские довольно однородны по своей генетике и антропометрии, люди, живущие в разных регионах России все же незначительно отличаются друг от друга, что с большой долей вероятности позволяет определить, где раньше жили их предки.

Антропологическая экспедиция советских учёных под руководством Виктора Валериановича Бунака опередила несколько основных типов русских: это русские центрального типа, проживающие в Москве , в Московском районе, чуть южнее и к северо-востоку от столицы; русские клязьминского типа (Владимир); западно-верхневолжский тип (от Твери до Ярославля ); восточно-верхневолжский тип (от Костромы до Нижнего Новгорода); ильменско-белозерский тип (от верховий реки Мологи до побережья Балтики); ловать-сорский тип русских (верховья рек Ловать и Сора); вологдо-вятский (соответственно от Вологда до Вятки и севернее); вятско— камский тип; дон-сурский тип (территории, включающие Рязань , верховья Волги и Суры); верхне-окский тип русских (живут от Смоленска, Калуги и Тулы на севере до Брянска на западе и Курска на юге); степной тип (проживают в верховьях Дона и в среднем течении реки Хопер, Воронеже, Липецке ); средне-волжский тип русских (живёт на западном берегу Волги, напротив Саратова ).

Валдайский тип (занимает земли от Торжка до Вязьмы и западнее, до белорусского Витебска ) и североархангельский тип (Ахрангельская область).

На севере —нордиды

Чтобы определить антропометрические характеристики каждого типа русских, советские учёные исследовали минимум по 250 человек в каждой группе.

Выяснилось, что ильменско-белозёрский тип отличается высоким ростом, светлыми волосами и узким лицом. Больше 70% населения имеют серые, голубые или зелёные глаза, тёмный пигмент глаз здесь только у 1% русских. Средний рост жителей Новгорода и Пскова равен 167, см, что в среднем выше, чем в других регионах страны.

По фенотипу жители Балтики близки к нордическим народам, губы у них средней толщины — около 16 мм, в 85% встречается сладка верхнего века. Нос, как правило, узкий и длинный, у трети населения основание его слегка приподнято, и только 9% местных жителей имеют носы «уточкой», у остальных они прямые, борода у здешних мужчин довольно редкая.

Проживающую южнее ловать-сорскую группу русских от северных соседей можно отличить по следующим признакам: у них более тёмные волосы, более гладкие веки — складка верхнего века тут встречается только у 5% населения. Зато местные жители имеют очень широкое лицо — в среднем ширина составляет 142 мм.

Жители Архангельской области обладают низким переносьем, более широким и при этом очень выступающим носом, толстыми губами, больше половины из них имеют светлые волосы и светлые глаза, борода негустая. Среди них чаще, чем среди других типов русских попадаются люди с вогнутой спинкой носа (16%), а почти четверть имеют массивное основание носа.

Чем дальше на юг, тем темнее волосы

Жители Валдая и Верхнего Днепра (валдайско-верхнеднепровский тип) отличаются круглой головой, узким длинным носом, широколицы, складку на веке имеют 80% населения. Половина из них светловолосы, а 41% — светлоглазы. Борода у мужчин не отличается густотой.

Жители таких городов как Белый, Остров, Велиж , Великие Луки, Опочка имеют круглую голову, круглое и широкое лицо, высота которого в среднем до бровей составляет 124 мм, а ширина — 141 мм. В других валдайских районах лицо жителей более вытянутое — 127,1 мм. Одни верхневолжцы отличаются густой бородой.

Западно-верхневолжский тип русских имеет свои особенности: жители региона схожи с северными соседями, но ещё более носаты; причём носы у них, как правило, прямые, а те, кто живёт севернее отличаются длинными носами (у южан они короче).

От ительменско-белозерского типа верхневолжцы, так же как и ловать-сорцы, отличаются более тёмной пигментацией волос и более гладкими веками, а у местных мужчин растёт самая густая борода.

Длинный нос и узкие губы

Жителей Косторомы (восточно-верхневолжский тип) отличает густой рост бороды, слегка вытянутое лицо, длинный нос, очень узкие губы (ширина в среднем 14,6 мм). 71% местного населения имеет темные волосы, а 57% — ещё и темные глаза.

Полные губы южан

Жителей Дона и Суры (доно-сурский тип) можно опознать по узкому лицу, голове средней округлости, узкому прямому носу, полным губам (средняя толщина 17 мм), невысокому росту, тёмным волосам, светлым глазам и отсутствию складки на веке (количество людей с гладкими веками здесь достигает 30%).

Выходцев из Липецка и Воронежа (степной тип) можно отличить от других по среднекруглой голове, узкому носу, полным губам, густой бороде и преимущественно (70%) темным волосам и темным (58%) глазам. Средневолжцев определяет нос картошкой с узким переносьем, темные волосы и довольно пухлые губы.

Вологодцы — широколицы, а жители Камы — плосколицы

Вологдо-вятский тип отличает очень широкое (142,2 мм) лицо, круглая голова, узкий нос, пухлые губы; светлые волосы и светлые глаза только у чуть больше трети населения. А вятско-камский тип характеризуется плоским лицом (показатель горзионтального профилирования достигает 1, в то время как у ближайших соседей — вологодцев, этот показатель равен 10, а у жителей Балтики — 11.

Часто встречается в Вятско-Камском регионе нос «уточкой», «картошкой», но бывают и прямые носы.

Жители центра

Жители Владимира и берегов Клязьмы обладают высоким ростом (средний рост достигает 168 см), полными губами (16,7 м), Они круглоголовы, в подавляющем большинстве темноволосы и темноглазы, 80% населения имеют складку на верхнем веке и очень высокую переносицу.

А обитателей центра России можно определить по более высокому росту, тёмным волосам и глазам, узкому прямому носу с высокой переносицей, узкими губами, широкому лицу и круглой голове. Только 4% местного населения имеет вогнутый профиль носа, а 20% — приподнятое основание носа.

Борода у местных мужчин довольно редкая, а светлые волосы есть лишь у 30% населения.