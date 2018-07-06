Вместо наращивания: свотчи 9 лучших тушей

Средство с эффектом драмы, тушь, которая за один взмах кисточкой создаст натуральный объем даже на светлых и тонких ресницах, фиолетовый оттенок для фестивального образа и гипоаалергенное средство, которому не страшен ни дождь, ни бассейн — редакторы BeautyHack выбрали лучшие туши, с которыми наращивание ресниц вам не понадобится.

Тушь с эффектом накладных ресниц Mascara Volume Effet Faux Cils, Yves Saint Laurent

В этом средстве бренд усовершенствовал формулу: распахнутый взгляд с эффектом драмы получается за одно движение. У туши удобная нейлоновая щеточка — ресницы получаются объемными и разделенными (без эффекта «паучьих» лапок, даже если наносить средство в два слоя).

В составе — витамин B5, который дополнительно ухаживает за ресницами (они не пострадают даже от самого стойкого макияжа). Тушь продержалась на глазах до конца дня и не осыпалась. А еще средство без труда удаляется мицеллярной водой — приложите ватный диск к глазам, подождите, пока мицеллы растворят тушь и удалите остатки. А для суперэффекта нанесите тушь в три слоя — ресницы не слипнутся, а взгляд станет очень выразительным и распахнутым. Не осыпается!

Цена: 2 554 руб.

Тушь для ресниц Eye Opening Mascara Black, Bobbi Brown

Первое знакомство с тушью бренда произошло на съемке международного визажиста марки Эдуардо Ферейра — он создавал образ для владелицы салона Keep Looking Ксении Шипиловой& Буквально несколько взмахов кисточкой — и пышные ресницы Ксении стали еще объемнее и длиннее (посмотреть образ можно здесь.

У меня другая ситуация: с длиной проблем нет, а вот объем — то, чего всегда не хватает, и о манящем взгляде приходилось лишь вздыхать. Но с этой тушью все иначе — один слой, и ресницы становятся объемнее, а взгляд — выразительнее.

У средства очень большая щеточка, но для меня это — преимущество (сразу захватывает все ресницы, и мне не нужно тратить время на прорисовку). К тому же, она не пачкает верхнее веко ­— аккуратный макияж можно сделать даже в машине. Прокрашиваю ресницы от корней, и у них появляется очень красивый изгиб, который держится без керлера до конца дня. Ну разве не чудо?

Цена: 2 670 руб.

Тушь Mascara Supra Volume, Clarins

Из меня могла бы получиться неплохая актриса драматического театра — я «профессионально» умею плакать. Причем для этого нужно всего ничего — нанести «неправильную» тушь. Обладательницы чувствительных глаз меня поймут. Как только в косметичке появляется «новичок», слезам быть! По этой причине в макияже глаз (большая редкость для меня, кстати) отдаю предпочтение проверенной «дружине». Тушь Clarins Mascara Supra Volume как раз из этих.

У меня карие глаза, поэтому выбираю коричневый оттенок — попробуйте и не благодарите. Тушь хорошо ложится — для эффекта «накладных ресниц» достаточно одного слоя. Средство не осыпается в течение дня и легко удаляется гидрофильным маслом. С ней мне не страшен ни тренажерный зал, ни марафон, ни «забег» на каблуках до ближайшего «гастрономического» пункта после тяжелого рабочего дня.

Отдельный плюс — удобная кисточка. С ней нет шансов взять слишком много или слишком мало пигмента — дозирует не хуже суперточных часов.

Цена: 2 050 руб.

Тушь для объема Eye Catching Eye-Opening Volume, Bourjois

Если и есть бьюти-средство, к которому у меня самые строгие требования, то это определенно тушь для ресниц. Именно на макияж глаз трачу больше всего времени, поэтому «просто хорошая тушь» мне не подходит — нужен универсальный ультра-черный товарищ, который будет разделять ресницы, придавать объем и стойко держаться на глазах. Тушь Eye Catching — именно такая.

У средства необычная щеточка, которая немного напомнила мне расческу Tangle Teezer. Плоский и изогнутый наконечник позволяет прокрасить ресницы от корней идеальным равномерным слоем, не создавая эффекта «паучьих лапок», но придавая ресницам феерический объем, который выглядит очень естественно.

По словам визажистов марки, тушь помогает в создании макияжа «кошачий глаз» — смело раскладывайте ресницы щеточкой по направлению к вискам, а внешние уголки дополнительно прокрасьте с помощью самых коротких щетинок на кончике.

Цена: 601 руб.

Тушь для ресниц Экстремальный объем Sexy Pulp, Yves Rocher

Искренне люблю средства французского бренда Yves Rocher, но эта тушь — первый опыт знакомства с декоративной косметикой бренда (что стало для меня приятным открытием).

Большая щеточка отлично прокрашивает ресницы, создавая идеальные черные изгибы (в составе есть экстракт натурального угля). Если нанести средство в один слой, можно добиться очень естественного эффекта длинных и объемных ресниц. Но с тушью получится и эффект «кукольного» взгляда — нанесите два или три слоя, и результат вас удивит.

Средство очень стойкое — не осыпается и держится на глазах до конца дня (даже в жару +30 — проверено на мне!)

Цена: 730 руб.

Тушь для ресниц Lash Sensational, Maybelline New York

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Дарья Миронова

Один из бестселлеров бренда, который в свое время завоевал сердца даже самых искушенных бьютиголиков. У меня эта упаковка — четвертая (сразу видно, что тушь мне очень нравится). Это средство — настоящая палочка-выручалочка, которая будет уместна в любой ситуации. Если нанести в два слоя, получится легкий эффект драмы — даже на самых тонких и светлых ресницах появится объем.

Особенно советую средство девушкам, которые только начинают свое знакомство с косметикой — у туши удобная щеточка, которой без труда можно прокрасить даже труднодоступные участки и нижние ресницы.

Цена: 449 руб.

Тушь для ресниц с микрофибрами Longlash Mascara, 01 Carbon Black, Pierre Rene

У меня не очень густые и короткие ресницы, поэтому удлинение и объем — задачи на каждый день, с которыми средство отлично справилось. У туши длинная щеточка с ворсинками — именно за счет нее получается натуральный эффект.

Наношу в один слой, прокрашивая ресницы от корней до самых кончиков — взгляд становится очень выразительным, но без эффекта накладных ресниц (как будто они у меня от природы длинные, объемные и разделенные).

В составе много уходовых компонентов, которые укрепляют ресницы и питают их (да, да — ресницам тоже нужно питание!) — витамин Е, пантенол, ланолин и кератин. Бонус — средство гипоаллергенно и не будет раздражать даже чувствительные глаза.

Цена: около 800 руб.

Водостойкая тушь для ресниц Colors Skinny Mascara, Bronx

Средство в маленькой упаковке отлично вписалось в отпускную косметичку. Но главное его достоинство — микро-щеточка, которая аккуратно прокрашивает каждую ресничку и на них появляется объем.

Средство водойстойкое ­— вы можете не переживать за то, что дождь, бассейн (если вы рискнули нанести макияж на пляж) испортят ваш макияж.

Бонус — тушь гипоаллергенна и подходит тем, кто носит контактные линзы.

Цена: 749 руб.

Тушь для ресниц со сценическим эффектом Cabaret Premiere, 04 Фиолетовый, Vivienne Sabo

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

Средство-легенду среди тушей любят многие — за хорошее удлинение, разделение и объем без лишнего драматического эффекта. Если нанести в один слой, отлично подчеркнет взгляд в дневном образе, сделав его более распахнутым. А если нанести средство в два слоя, получится настоящий сценический образ (сразу вспоминается французское кабаре Мулен Руж).

Красивый фиолетовый оттенок не будет выглядеть на ресницах вызывающе — заметен только на свету, поэтому средство можно использовать каждый день. Тушь оттенит макияж глаз, сделав его более ярким и выразительным.

У средства очень удобная, тонкая кисточка — наслаивать средство легко, и на глазах не появится комочков. Если вы хотите сделать оттенок более заметным, нанесите на ресницы три слоя, и у вас получится настоящий летний образ!

Цена: 422 руб.