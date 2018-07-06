Смена масти: Лейтон Мистер, Ольга Бузова и другие звезды, которые не побоялись кардинально изменить цвет волос

Что может заставить тебя отказаться от привычного образа и кардинально сменить цвет волос: возраст, сердечные переживания или, может быть, спор? А какие причины на это могут быть у звезд? Мы собрали самые яркие кардинальные преображения селебрити и раскрываем причины, которые сподвигли их на такой шаг, в нашем материале!

Говорят, если в жизни девушки происходит глобальный переворот, то по ней это сразу видно, точнее по ее прическе. Но ведь красотки, блистающие с телевизионных экранов, тоже просто девушки, которым свойственны проблемы, радость и другие человеческие эмоции.

Посмотри на самые яркие преображения, которые произошли со знаменитостями, и узнай подробнее, что же их сподвигло на такой шаг.

Когда дело касается прически, назвать Кару девушкой постоянной довольно-таки сложно. Совсем недавно красотка шокировала всех бритой налысо головой, после чего превратилась в платиновую блондинку. Если вспомнить, то до этого она успела походить с длинной шевелюрой, а также поэкспериментировала с модным бобом.

На сегодняшний день актриса и модель остановилась на образе коротковолосой шатенки. Интересно, чем Кара удивит общественность в следующий раз?

После развода с Дмитрием Тарасовым самая знаменитая блондинка страны Ольга Бузова шокировала кардинальным перевоплощением и предстала в образе эффектной брюнетки.

Заметим, что новый имидж Ольге очень идет и придает ей респектабельный и деловой вид. При взгляде на знаменитую красотку даже представить сложно, что она была длинноволосой блондинкой, некогда побывавшей на телепроекте «Дом-2».

Дженнифер Лоуренс также неверна одному образу. Изначально Дженнифер была светловолосой, но для культовой трилогии «Голодные игры» ей пришлось покрасить волосы в более темный цвет. В фильме «Мой парень — псих», но получать дядюшку «Оскара» за роль в нем вышла уже роковой блондинкой. Знала ли ты, что уже на следующий день после вручения кинонаграды она вновь сменила окрас и в очередной раз предстала в образе темноволосой красотки? Мы настолько без ума от Дженнифер, что будем продолжать ею восхищаться, даже если она побреется налысо.

При упоминании Кристен в голову ненароком приходит образ Беллы из вампирской саги «Сумерки». Хотя в списке актрисы не одна большая роль, но именно эта преследует ее до сих пор. Стюарт, в свою очередь, делает все, чтобы избавиться от этой ассоциации. Девушка уже неоднократно шокировала всех своими изменениями: сначала отстригла волосы, затем несколько раз кардинально меняла их цвет. И вот вроде бы от образа милой девочки не осталось и следа, но Кристен не остановилась.

На презентации фильма «Персональный покупатель» Кристен Стюарт произвела фурор, представ в образе платиновой блондинки с ультракороткими волосами. Кристен явно не из робкого десятка.

Селена Гомес

Шквал осуждения обрушился на плечи Селены Гомес, как только она сменила окрас. Все сразу задумались о причине такой кардинальной смены имиджа: может, это в очередной раз связано с Джастином Бибером или же Селена просто хотела блеснуть и выделиться на музыкальной премии American Music Awards?

Кто бы что ни говорил, но Гомес прекрасна с любым цветом волос. С недавнего времени образ блондинки остался только в нашей памяти, ведь, как сказала Селена: «Брюнеткой мне было комфортнее». Так что она снова вернулась к истокам и перекрасила волосы в темный.

Кто действительно смог нас удивить, так это Лейтон Мистер — звезда сериала «Сплетница». За один поход к стилисту Лейтон избавилась от нескольких сантиметров волос и образа брюнетки и стала платиновой блондинкой. На преображение Мистер решилась не сразу, а вдохновила ее на такой поступок голливудская дива 50-х годов Джейн Мэнсфилд , которая заставила понервничать саму Мэрилин Монро

«Мне даже неудобно говорить, что я стала блондинкой. Это совершенно другой цвет волос, но мне нравится», — призналась актриса в одном из интервью. Не будем скрывать, нам ее новый образ пришелся по душе.

Перемены, которые произошли с Майли Сайрус , шокируют многих до сих пор. Домашняя, милая девочка из сериала «Ханна Монтана» внезапно превратилась в дикую оторву и забыла обо всех нормах приличия. Майли остригла длинные каштановые волосы и перекрасила их в белый цвет. Очевидно, Сайрус понравился получившийся результат, ведь она остается ему верна до сих пор.

«Я бы назвала это половым созреванием. Рано или поздно мы, девочки, все через это проходим. Я устала от ярлыка диснеевской принцессы с хорошим поведением. Мне захотелось показать, что я сексуальна», — прокомментировала Майли Сайрус свое перевоплощение.

Из карамельной брюнетки в калифорнийскую блондинку — так можно охарактеризовать перемены во внешности Виктории Бони. Ее переход от одного образа к другому не был спонтанен, все происходило постепенно. Сначала модель сделала модное омбре, высветлив кончики волос. И только потом решилась полностью перекраситься в блондинку.

Как часто бывает, не все фанаты сошлись во мнении, когда оценивали новый имидж теледивы. Поклонники поделились на два лагеря: те, кто восхитился, увидев новоиспеченную блондинку, и те, кто остался недоволен. Впрочем, фанаты — не самое главное. Сама же Виктория, кажется, осталась вполне довольна результатом.

Еще одна из героинь нашей подборки не перестает экспериментировать со своей внешностью, в том числе с цветом волос. На этот раз Эмма решила сменить огненно-рыжий цвет своей шевелюры на белый. Желаемый результат Робертс — пепельный блонд. Но чтобы не травмировать излишне волосы, которые и без того страдают от постоянных укладок, окрашивания и термического воздействия, сразу радикально менять цвет она не стала. На достижение нужного оттенка ушло два месяца, но итог того точно стоил.

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Фото: Getty Images, Global Look Press, Instagram