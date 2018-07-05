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Что такое мацерация?
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Что такое мацерация? 

Я Покупаю 45 минут назад
Фото: Я Покупаю
Мацерация — это медицинский термин, который перешел в косметологию и стал обозначать так называемый мокрый маникюр. Эта процедура стала неотъемлемой частью ухода за руками в различных маникюрных и спа-салонах. Основной принцип мацерации — напитать сухую кутикулу водой, после чего ее легко удалить с помощью специальных инструментов.
Для проведения мацерации необходим простой набор: ванночка с теплой водой, апельсиновые палочки для маникюра, ножницы и любое смягчающее масло для ногтей. Процедура выполняется просто и быстро. Предварительно необходимо нанести на кутикулу смягчающее масло, а после опустить руки в теплую воду. Чтобы кутикула стала еще мягче, специалисты делают обертывание рук теплым полотенцем. Через 5–8 минут, когда кутикула станет мягкой и податливой, мастер срезает ее и повторно обрабатывает руки маслом.
Мацерация не имеет ограничений и подходит практически всем. Такой легкий способ маникюра доступен и дома, при этом процедура занимает всего 10–15 минут.
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