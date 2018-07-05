Открытие дня: новый натуральный краситель для волос. Он фиолетовый!

Всем станет фиолетово У нового натурального красителя, который разработали химики из Лидского университета Великобритании , масса преимуществ перед синтезировнным химическим путём аналогами. Так что, у вас появится как минимум пять причин опробовать новую косметику на себе. В продаже она должна появится еще до окончания лета. 1 Безопасность Большинство современных красок для волос, даже те, которые содержат натуральные компоненты, небезопасны для волос и кожи головы. И дело не столько в обесцвечивающем компоненте, как считают многие, сколько в основном красящем пигменте, который обретает цвет, проявляется, в процессе окисления на волосах. Поэтому, даже щадящие тонирующие составы могут оказаться токсичны и канцерогенны.

Пигменты, полученные экстракцией из черносмородинового жмыха, в отличие от синтезированных искусственно, полностью безвредны и в то же время — стабильны. В этом и заключается ноу-хау группы учёных под руководством Ричарда Блэкбёрна , который и опубликовал новость о своём открытии в Твиттере.

https://twitter.com/RichardBlackb18/status/1001521475441123328 2 Экологичность Основой краски для волос станут отходы пищевого производства: в ход пойдёт жмых, остающийся после выжимания сока из ягод чёрной смородины. Это и экологично, и дёшево, к тому же, позволяет сэкономить на переработке промышленных отходов. Так что с точки зрения тех, кто обеспокоен кризисом перепроизводства, найти применение жмыху — отличное экологически корректное решение. 3 Стойкость Насыщенный оттенок, по уверению авторов формулы красителя, сохраняется на волосах как минимум на протяжении 12 циклов мытья с шампунем. К тому же, поддерживать оттенок можно без страха испортить волосы или навредить здоровью. Испытания подтвердили, что краска абсолютно не токсична. 4 Цвет Интенсивный иссиня-фиолетовый оттенок — одна из самых сложных задач для колористов. Придать волосам насыщенный цвет в палитре синего трудно, потому что до сих пор не удавалось найти безопасный источник стойкого пигмента. Черносмородиновый пигмент обещает заполнить тот самый пробел в оттенках от пурпурного до иссиня-фиолетового: теперь ценителям натуральной косметики будет из чего выбрать. 5 Вдохновение: пять удачных идей, как окрасить волосы в фиолетовый цвет и не выглядеть при этом Мальвиной Этим летом на пике популярности сложные техники окрашивания волос: радужное, с плавным переходом оттенка по длине, трафаретное, с чёткими границами рисунка, и тонкими прядями, спрятанными под основным цветом волос. Выбирайте любой из вариантов в фиолетовой палитре, и точно не ошибётесь.

Насыщенный иссиня-фиолетовый цвет останется в трендах как минимум на протяжении осенне-зимнего сезона.

Сочетание в окрашивании холодных и тёплых оттенков выглядит гармонично, если выбрать оттенки в одной гамме.

Яркие цвета будут выглядеть сдержаннее, если использовать их локально на внутренних прядях.

Цветной шатуш, окрашивание волос с эффектом бликов, хорошо маскирует первую седину.

Трафаретное окрашивание лучше всего подчеркнуть графичной стрижкой.

Фото: Instagram.com