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Сто лет спустя: лучшие прически 20-х, которые не стыдно повторить
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Сто лет спустя: лучшие прически 20-х, которые не стыдно повторить 

BeautyHack.ru 2 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Боб в сочетании с укладкой волнами, голливудская «классика» и каре с челкой. Лили Коллинз, Дженнифер Лопес, Крисси Тейген и другие звезды показывают, как носить прически начала прошлого века и выглядеть актуально.
Стрижки боб и лоб + укладка волнами
Одна из самых популярных причесок в 20-х. С одной стороны, очевидная простота, с другой — кропотливая работа над формой стрижки и гладкостью укладки. Стилист Марина Дали советует использовать бигуди, чтобы повторить такую прическу сегодня. «Еще один вариант — конусная плойка „огурец“, как у Cloud Nine. Особенность именно этого инструмента в том, что рабочая поверхность стайлера покрыта серицитовым составов: он защищает волосы от повреждений и позволяет получить гладкий результат — именно такими должны в идеале быть прически в стиле 20-х годов. В начале прошлого века были особенно популярны прически „холодная волна“ — это S-образные локоны, обрамляющие лицо. Скажу честно, выполнить такую укладку самостоятельно сложно, поэтому, если хотите повторить образ Деми Ловато или Кейт Босуорт, обращайтесь к профессионалам».
Чтобы классическая прическа выглядела современной, используйте аксессуары — они были невероятно популярны в 20-х. Выбирайте массивные обручи (как у Джейми Кинг) и невидимки, чтобы закрепить волосы с одной стороны (равняйтесь на укладки Дженнифер Лопез и Лили Коллинз).
Объемные волны
Классические объемные голливудские волны любят и современные звезды! Стилист Алекс Нагорский объясняет, как сделать прическу в домашних условиях: «Вам понадобятся крупная плойка и немного терпения. К этой челке добавьте косой пробор, чтобы происходило смещение объема, волосы с одной стороны уберите за ухо, а остальную часть объемно уложите, накрутив волосы к лицу. Это придаст укладке нужную ретро-стилистику. В конце прочешите пряди крупной расческой».
Звездный стилист по волосам и посол марки TIGI в России Марина Рой советует учитывать форму лица, делая любые локоны. «У вас очень широкие скулы и узкий подбородок — начинайте крутить пряди ниже уровня скул. Массивная нижняя часть лица? Крутите на уровне глаз, постепенно ослабевая движение. Если лицо узкое, локоны могут начинаться прямо от корней — это визуально скорректирует пропорции. Удачно накрученные локоны скульптурируют лицо не хуже, чем макияж!»
Каре + челка
С боковым пробором и челкой по направлению укладки или в стиле мюзикла «Чикаго» с Кэтрин Зетой-Джонс и Рене Зеллвегер. Стилист салона красоты Main Point Татьяна Васина советует всегда обращать внимание на форму лица, прежде чем сделать такую прическу в стиле 20-х годов. «Если у вас круглая форма лица, избегайте коротких стрижек, длина которых вровень подбородку — они могут еще больше округлить силуэт. Важен правильный контраст — или undercut c открытым затылком и висками или длина до плеч, которая будет визуально вытягивать округлую форму лица, тем самым приближая ее к идеальной. Беспроигрышный вариант — удлиненное к лицу каре. Дополнительно скорректировать круглое лицо поможет воздушная удлиненная челка, распадающаяся по прямому пробору. Излишний обьем с таким типом лица добавит возраст». О том, как укладывать челку и не перестараться мы рассказывали тут.
Если не решаетесь на челку, повторите укладку Кирстен Данст с объемом у корней и укладкой, направленной к лицу.
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