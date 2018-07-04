18 отличных средств для бровей не дороже 1 000 руб.

Тушь для бровей, которая моментально сделает лицо более выразительным, гель для бровей, который зафиксирует даже самые непослушные волоски, карандаш редкого пепельного оттенка и стойкий пудровый лайнер, который останется на своем месте до конца дня — эксперты BeautyHack выбрали бьюти-лидеров по доступной цене.

Тушь для бровей Sexy Eyebrow Mascara, Romanovamakeup

Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

Обожаю Ольгу Романову и ее вдумчивый и простой подход к макияжу! Гель для бровей использую даже в выходные, когда не наношу тон. Моментально делает лицо выразительнее, оставляя брови естественными: после нанесения не нужно корректировать цвет или наносить прозрачный гель для фиксации. У меня оттенок Taupe для брюнеток.

Цена: 989 руб.

Тушь для бровей Brow Drama, Maybelline

Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой

Эту тушь, кажется, попробовала и полюбила каждая девушка, когда-либо укладывавшая брови. Эффективное и недорогое средство — оттеночный гель со смешной кисточкой-шариком. Удобно прокрашивать основание брови.

Густоту не создаст (для этих целей лучше использовать фибровый гель или сначала воспользоваться карандашом), но фиксирует волоски на целый день, слегка их прокрашивая. Гель существует в трех оттенках, и все они удачные — без лишней рыжины и не слишком яркие.

Цена: 405 руб.

Тушь для бровей Wonder Drawing, Holika Holika

Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой

В большой серии для бровей Wonder Drawing, одной из самых популярных у корейской марки, есть примерно все — тонкие и толстые карандаши, оттеночные гели, хайлайтер для подбровной зоны и даже кушоны для бровей (!) Но и классика Holika Holika, как всегда, удается отлично — этот гель с суперкороткой щеточкой фиксирует не только собственно волоски, но и делает более устойчивым любой макияж бровей, будь то пудра, тени или карандаш.

Цена: около 600 руб.

Карандаш Brow Arcade Crayon Sourcils, оттенок 04, и палетка Brow Arcade Brow Powder Duo, оттенок 02, Vivienne Sabo

Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой

Как и многие другие, марка недавно обновила свою линейку для бровей. Теперь их карандаш стал автоматическим, с тонким и хорошо пигментированным грифелем, а к ассортименту добавились палетки для бровей с двумя аккуратно подобранными оттенками и кисточкой в комплекте.

Цена за карандаш: около 300 руб.

Цена за палетку: около 400 руб.

Гель Brow Precise, оттенок Deep Brown, Maybelline

Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой

Бренд первым в масс-маркете сделал ставку на брови — и выиграл. Последнее пополнение немаленькой линейки для бровей — фибровая тушь Brow Precise: в отличие от бестселлера Brow Drama, она не только прокрашивает и фиксирует волоски, но и придает им дополнительный объем и «прорисовывает» бровь, так что можно легко обойтись без карандаша.

Цена: около 500 руб.

Гель для бровей Fix and Care Lash & Brow Gel Pro-Vitamin B5, Art Visage

Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

В бюджетном сегменте лучшим гелем для бровей по праву считается Art-Visage Fix and Care Lash & Brow Gel Pro-Vitamin B5. Меньше, чем за 100 руб., вы получите идеальное средство, которое качественно фиксирует волоски, оставляя их «живыми». Также хочется отметить высокую экономичность, благодаря которой его хватит на продолжительное время. А еще в его составе провитамин Б5, который обещает ухаживать за волосками и кожей, стимулируя рост волос.

Цена: около 200 руб.

Гель для бровей ID, Л'Этуаль Selection

Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

Гели для бровей Л'Этуаль Selection ID я просто обожаю за оттенки — это самые красивые холодные цвета для бровей, которые я встречала. Причем самое удивительное то, что лично мне подходят все три варианта, которые я подбираю в зависимости от макияжа. Поэтому, если вы вечно в поисках другого, отличного от имеющихся у вас в плане цвета (особенно если все вам кажутся рыжими и красными), то обратите внимание на эти гели.

Цена: 674 руб.

Тушь для бровей Brow Precise Fiber Filler Brow Mascara, Maybelline

Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

Если на макияж бровей остается всего минута или того меньше, то в такие моменты рука всегда тянется к Maybelline Brow Precise Fiber Filler Brow Mascara. На первый взгляд, это уже привычный гель с микрофибрами, который есть почти у всех марок, но его отличает уникальная щеточка в форме колоса, с одной стороны которого короткие и жесткие силиконовые щетинки, легко справляющиеся с волосками. С ним можно оформить брови всего за пару взмахов!

Цена: около 500 руб.

Карандаш для бровей Eyebrow Mascara Cendre, Yves Rocher

Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

В бьюти-кругах уже много лет популярен карандаш для бровей Yves Rocher в оттенке Cendre — это редкий пепельный цвет с зеленым подтоном, да еще и в бюджетном сегменте. И вот недавно марка решила выпустить тушь для бровей в цвет карандашу Yves Rocher Eyebrow Mascara Cendre! Она оттеняет брови, мягко фиксирует их и прекрасно дополняет знаменитый карандаш — ликуйте, фанаты (в том числе и я).

Цена: около 600 руб.

Тушь для бровей Brow Artist Sculpt, L'Oreal Paris

Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

Еще один гель с интересной формой щеточки — L'Oreal Paris Brow Artist Sculpt. Поначалу я отнеслась к нему скептически, но после нескольких применений приноровилась к необычной форме и оценила всю его прелесть. Его фишка в том, что на конце щеточка имеет мягкий аппликатор, которым можно заполнить брови, как если бы вы использовали помаду для бровей, а после закрепить полученный результат другим участком щеточки. Получается, что это средство 2 в 1!

Цена: около 500 руб.

Помада для бровей Paradise Pomade Extatic, L’Oréal

Помада для бровей из нашумевшей коллекции Paradise от L’Oréal сразу привлекает своей упаковкой — тюбик из розового золота напоминает перевернутую восточную вазу или лампу, в которой живет джинн. На самом деле в ней живет идеальное средство для оформления бровей и удобная кисточка.

Новинку попробовала редактор BeautyHack Дарья Сизова: «У средства очень необычная текстура — оно не похоже на обычную помаду для бровей или гель. Консистенция очень пластичная (чем-то похожая на желе) и мягкая, поэтому прорисовывать отдельные волоски очень удобно. У меня достаточно густые брови, все, что мне нужно — это усилить цвет и зафиксировать волоски. Оттенок „Теплый блонд“ мне подошел идеально, и тут девушки со светлыми волосами меня поймут — найти подходящее средство бывает очень сложно. Бонус — помада прекрасно справляется и с фиксацией, можно не наносить дополнительно гель для бровей. Универсальные средства всегда занимают почетное место в моей косметичке — обязательно возьму помаду с собой в новогоднее путешествие».

Цена: 740 руб.

Тушь для бровей Eyebrow Fibers Coloured Mascara, 01 Light Blondes, Kiko Milano

Для макияжа бровей использую два средства — тушь и лайнер. У меня не очень густые брови и не очень темные, поэтому сначала я создаю объем, а потом прокрашиваю их цветом. Тушь использую как раз для объема, расчесываю ей волоски по направлению наверх. Она отлично их фиксирует и даже придает легкий оттенок, очень удачный для блондинок, без рыжины.

Цена: 590 руб.

Пудровый лайнер для бровей Brow Thickener, 02 Medium Brown, Sephora

Это тени в кушоне — очень пигментированные и стойкие. Нужно приноровиться, чтобы не переборщить. Я наношу второй оттенок (первый уходит в рыжий) легкими штрихами. На лайнер почти не нажимаю, но если вы хотите четкую бровь — можно быть посмелее!

Цена: 590 руб.

Водостойкий карандаш для бровей Micro Brow Pencil, NYX Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

У меня светлые и не очень густые брови, поэтому мне важно сохранить их естественность. Карандаш NYX люблю за то, что он очень тонкий и автоматический, — не надо точить. Наношу штрихами, имитируя волоски. Щеткой растушевываю линии, чтобы они не были слишком четкими.

Карандаш матовый и водостойкий — даже на жирной коже не начинает блестеть и не размазывается (смывается мицеллярной водой). Среди 8 оттенков легко найти свой!

Цена: 730 руб.

Карандаш для бровей Eye Brow Stylist, Catrice

Выбор ассистента BeautyHack Карины Ильясовой

Люблю карандаши без «эффекта Instagram». У Eye Brow Stylist мягкий и податливый грифель, сразу тает на коже. Подойдет и для тонких, и для широких бровей.

Оттенок 020 (Date With Ash-ton) — находка для блондинок! Не уходит ни в рыжий, ни в русый — чистый светлый пепельный цвет.

Закрепляю прозрачным гелем. Держится стойко, но легко смывается любым средством.

Цена: 175 руб.

Крем-карандаш для бровей Brow Artist Maker, L’OréalParis

Выбор редактора BeautyHack Наталии Капицы

Текстура похожа на помаду для бровей в стике — кремовая и довольно жирная. Заполняю им промежутки, потом перехожу к кисточке. Она из плотного ворса, напоминает кабуки, но мягкая и не царапает кожу. Немного растушевываю ею карандаш и, как советует L’Oréal, «взъерошиваю» брови. Получается модный объем в стиле хиппи, как у девушек на фестивале Coachella.

Цена: 610 руб.

Набор для бровей Eyebrow Design Set, Pupa

Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

В плоском глянцевом футляре — воск с легким пигментом, пудра для бровей, пинцет и плоская скошенная кисть. Набор миниатюрный, но удобный — часто ношу с собой.

Воск может показаться темным, но на самом деле он полупрозрачный, на коже оттенок почти не дает. Приглаживает волоски, но фиксирует не сильно (если нужна «архитектура», сверху использую гель).

Цена: 700 руб.

Помада для бровей Brow Drama Pomade, Maybelline

Выбор ассистента редакции BeautyHack Карины Ильясовой

Если тонко прорисованные брови вам не нужны, используйте помаду. Представлена в трех оттенках — бежевом, коричневом и шоколадном. Кремовая текстура сразу рисует широкие брови — без резких углов и четких границ. Нажимаю несильно — помада хорошо растушевывается.

Подойдет для уже широких бровей — заполнит незначительные пробелы и слегка зафиксирует волоски.

Цена: 480 руб.