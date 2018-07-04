18 отличных средств для бровей не дороже 1 000 руб. 

Тушь для бровей, которая моментально сделает лицо более выразительным, гель для бровей, который зафиксирует даже самые непослушные волоски, карандаш редкого пепельного оттенка и стойкий пудровый лайнер, который останется на своем месте до конца дня — эксперты BeautyHack выбрали бьюти-лидеров по доступной цене.
Тушь для бровей Sexy Eyebrow Mascara, Romanovamakeup
Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий
Обожаю Ольгу Романову и ее вдумчивый и простой подход к макияжу! Гель для бровей использую даже в выходные, когда не наношу тон. Моментально делает лицо выразительнее, оставляя брови естественными: после нанесения не нужно корректировать цвет или наносить прозрачный гель для фиксации. У меня оттенок Taupe для брюнеток.
Цена: 989 руб.
Тушь для бровей Brow Drama, Maybelline
Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой
Эту тушь, кажется, попробовала и полюбила каждая девушка, когда-либо укладывавшая брови. Эффективное и недорогое средство — оттеночный гель со смешной кисточкой-шариком. Удобно прокрашивать основание брови.
Густоту не создаст (для этих целей лучше использовать фибровый гель или сначала воспользоваться карандашом), но фиксирует волоски на целый день, слегка их прокрашивая. Гель существует в трех оттенках, и все они удачные — без лишней рыжины и не слишком яркие.
Цена: 405 руб.
Тушь для бровей Wonder Drawing, Holika Holika
Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой
В большой серии для бровей Wonder Drawing, одной из самых популярных у корейской марки, есть примерно все — тонкие и толстые карандаши, оттеночные гели, хайлайтер для подбровной зоны и даже кушоны для бровей (!) Но и классика Holika Holika, как всегда, удается отлично — этот гель с суперкороткой щеточкой фиксирует не только собственно волоски, но и делает более устойчивым любой макияж бровей, будь то пудра, тени или карандаш.
Цена: около 600 руб.
Карандаш Brow Arcade Crayon Sourcils, оттенок 04, и палетка Brow Arcade Brow Powder Duo, оттенок 02, Vivienne Sabo
Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой
Как и многие другие, марка недавно обновила свою линейку для бровей. Теперь их карандаш стал автоматическим, с тонким и хорошо пигментированным грифелем, а к ассортименту добавились палетки для бровей с двумя аккуратно подобранными оттенками и кисточкой в комплекте.
Цена за карандаш: около 300 руб.
Цена за палетку: около 400 руб.
Гель Brow Precise, оттенок Deep Brown, Maybelline
Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой
Бренд первым в масс-маркете сделал ставку на брови — и выиграл. Последнее пополнение немаленькой линейки для бровей — фибровая тушь Brow Precise: в отличие от бестселлера Brow Drama, она не только прокрашивает и фиксирует волоски, но и придает им дополнительный объем и «прорисовывает» бровь, так что можно легко обойтись без карандаша.
Цена: около 500 руб.
Гель для бровей Fix and Care Lash & Brow Gel Pro-Vitamin B5, Art Visage
Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой
В бюджетном сегменте лучшим гелем для бровей по праву считается Art-Visage Fix and Care Lash & Brow Gel Pro-Vitamin B5. Меньше, чем за 100 руб., вы получите идеальное средство, которое качественно фиксирует волоски, оставляя их «живыми». Также хочется отметить высокую экономичность, благодаря которой его хватит на продолжительное время. А еще в его составе провитамин Б5, который обещает ухаживать за волосками и кожей, стимулируя рост волос.
Цена: около 200 руб.
Гель для бровей ID, Л'Этуаль Selection
Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой
Гели для бровей Л'Этуаль Selection ID я просто обожаю за оттенки — это самые красивые холодные цвета для бровей, которые я встречала. Причем самое удивительное то, что лично мне подходят все три варианта, которые я подбираю в зависимости от макияжа. Поэтому, если вы вечно в поисках другого, отличного от имеющихся у вас в плане цвета (особенно если все вам кажутся рыжими и красными), то обратите внимание на эти гели.
Цена: 674 руб.
Тушь для бровей Brow Precise Fiber Filler Brow Mascara, Maybelline
Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой
Если на макияж бровей остается всего минута или того меньше, то в такие моменты рука всегда тянется к Maybelline Brow Precise Fiber Filler Brow Mascara. На первый взгляд, это уже привычный гель с микрофибрами, который есть почти у всех марок, но его отличает уникальная щеточка в форме колоса, с одной стороны которого короткие и жесткие силиконовые щетинки, легко справляющиеся с волосками. С ним можно оформить брови всего за пару взмахов!
Цена: около 500 руб.
Карандаш для бровей Eyebrow Mascara Cendre, Yves Rocher
Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой
В бьюти-кругах уже много лет популярен карандаш для бровей Yves Rocher в оттенке Cendre — это редкий пепельный цвет с зеленым подтоном, да еще и в бюджетном сегменте. И вот недавно марка решила выпустить тушь для бровей в цвет карандашу Yves Rocher Eyebrow Mascara Cendre! Она оттеняет брови, мягко фиксирует их и прекрасно дополняет знаменитый карандаш — ликуйте, фанаты (в том числе и я).
Цена: около 600 руб.
Тушь для бровей Brow Artist Sculpt, L'Oreal Paris
Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой
Еще один гель с интересной формой щеточки — L'Oreal Paris Brow Artist Sculpt. Поначалу я отнеслась к нему скептически, но после нескольких применений приноровилась к необычной форме и оценила всю его прелесть. Его фишка в том, что на конце щеточка имеет мягкий аппликатор, которым можно заполнить брови, как если бы вы использовали помаду для бровей, а после закрепить полученный результат другим участком щеточки. Получается, что это средство 2 в 1!
Цена: около 500 руб.
Помада для бровей Paradise Pomade Extatic, L’Oréal
Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой
Помада для бровей из нашумевшей коллекции Paradise от L’Oréal сразу привлекает своей упаковкой — тюбик из розового золота напоминает перевернутую восточную вазу или лампу, в которой живет джинн. На самом деле в ней живет идеальное средство для оформления бровей и удобная кисточка.
Новинку попробовала редактор BeautyHack Дарья Сизова: «У средства очень необычная текстура — оно не похоже на обычную помаду для бровей или гель. Консистенция очень пластичная (чем-то похожая на желе) и мягкая, поэтому прорисовывать отдельные волоски очень удобно. У меня достаточно густые брови, все, что мне нужно — это усилить цвет и зафиксировать волоски. Оттенок „Теплый блонд“ мне подошел идеально, и тут девушки со светлыми волосами меня поймут — найти подходящее средство бывает очень сложно. Бонус — помада прекрасно справляется и с фиксацией, можно не наносить дополнительно гель для бровей. Универсальные средства всегда занимают почетное место в моей косметичке — обязательно возьму помаду с собой в новогоднее путешествие».
Цена: 740 руб.
Тушь для бровей Eyebrow Fibers Coloured Mascara, 01 Light Blondes, Kiko Milano
Выбор ассистента BeautyHack Карины Ильясовой
Для макияжа бровей использую два средства — тушь и лайнер. У меня не очень густые брови и не очень темные, поэтому сначала я создаю объем, а потом прокрашиваю их цветом. Тушь использую как раз для объема, расчесываю ей волоски по направлению наверх. Она отлично их фиксирует и даже придает легкий оттенок, очень удачный для блондинок, без рыжины.
Цена: 590 руб.
Пудровый лайнер для бровей Brow Thickener, 02 Medium Brown, Sephora
Выбор редактора BeautyHack Наталии Капицы
Это тени в кушоне — очень пигментированные и стойкие. Нужно приноровиться, чтобы не переборщить. Я наношу второй оттенок (первый уходит в рыжий) легкими штрихами. На лайнер почти не нажимаю, но если вы хотите четкую бровь — можно быть посмелее!
Цена: 590 руб.
Водостойкий карандаш для бровей Micro Brow Pencil, NYX Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий
У меня светлые и не очень густые брови, поэтому мне важно сохранить их естественность. Карандаш NYX люблю за то, что он очень тонкий и автоматический, — не надо точить. Наношу штрихами, имитируя волоски. Щеткой растушевываю линии, чтобы они не были слишком четкими.
Карандаш матовый и водостойкий — даже на жирной коже не начинает блестеть и не размазывается (смывается мицеллярной водой). Среди 8 оттенков легко найти свой!
Цена: 730 руб.
Карандаш для бровей Eye Brow Stylist, Catrice
Выбор ассистента BeautyHack Карины Ильясовой
Люблю карандаши без «эффекта Instagram». У Eye Brow Stylist мягкий и податливый грифель, сразу тает на коже. Подойдет и для тонких, и для широких бровей.
Оттенок 020 (Date With Ash-ton) — находка для блондинок! Не уходит ни в рыжий, ни в русый — чистый светлый пепельный цвет.
Закрепляю прозрачным гелем. Держится стойко, но легко смывается любым средством.
Цена: 175 руб.
Крем-карандаш для бровей Brow Artist Maker, L’OréalParis
Выбор редактора BeautyHack Наталии Капицы
Текстура похожа на помаду для бровей в стике — кремовая и довольно жирная. Заполняю им промежутки, потом перехожу к кисточке. Она из плотного ворса, напоминает кабуки, но мягкая и не царапает кожу. Немного растушевываю ею карандаш и, как советует L’Oréal, «взъерошиваю» брови. Получается модный объем в стиле хиппи, как у девушек на фестивале Coachella.
Цена: 610 руб.
Набор для бровей Eyebrow Design Set, Pupa
Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий
В плоском глянцевом футляре — воск с легким пигментом, пудра для бровей, пинцет и плоская скошенная кисть. Набор миниатюрный, но удобный — часто ношу с собой.
Воск может показаться темным, но на самом деле он полупрозрачный, на коже оттенок почти не дает. Приглаживает волоски, но фиксирует не сильно (если нужна «архитектура», сверху использую гель).
Цена: 700 руб.
Помада для бровей Brow Drama Pomade, Maybelline
Выбор ассистента редакции BeautyHack Карины Ильясовой
Если тонко прорисованные брови вам не нужны, используйте помаду. Представлена в трех оттенках — бежевом, коричневом и шоколадном. Кремовая текстура сразу рисует широкие брови — без резких углов и четких границ. Нажимаю несильно — помада хорошо растушевывается.
Подойдет для уже широких бровей — заполнит незначительные пробелы и слегка зафиксирует волоски.
Цена: 480 руб.