Выбор экспертов: 50 лучших средств для объема волос

Увлажняющий мусс с эффектом объема, который сохранит цвет окрашенных прядей, шампунь и кондиционер, которые придадут объем даже тонким волосам и сделают тусклые кончики сияющими, и сухой шампунь, который за считанные секунды придаст жизнь вчерашней укладке — эти и другие находки экспертов ищите в нашей подборке.

Шампунь для объема Volumize Shampoo, System Professional

Обновившие упаковку System Professional продолжают выпускать классные средства. Их шампунь для объема я помню еще в его предыдущей итерпретации. Средство специально предназначено для тонких волос, оно немного распушает их, не позволяя висеть прямыми прядями, как это любят тонкие волосы. В составе есть сульфаты: имейте в виду, если вы их избегаете.

Цена: около 1 000 руб.

Лосьон Shape Vixen, Evo Кремы и лосьоны для объема волос сильно недооценены — а это, как оказалось, один из самых удачных форм-факторов. Shape Vixen — это тягучая паста, которую я использую на предпоследнем этапе укладки, когда волосы еще немного влажные: она хорошо выделяет отдельные пряди, не склеивая их. и фиксирует объем. В принципе, если не жалеть средства, ее можно использовать и в качестве геля — довольно универсальная штука.

Цена: около 2 000 руб.

Шампунь для объема Ocean Mist Volume Shampoo, Sachajuan

Самое известное средство из линейки Ocean Mist — текстурирующий спрей для объема — любят многие звездные парикмахеры. В серии также есть шампунь и кондиционер — без стайлинга, конечно, головокружительных высот от прически ожидать не стоит, но можно гарантировать, что по мере высыхания волосы не прилипнут к голове (если у вас, как у меня, они любят это делать).

Цена: 1 590 руб.

Мусс Mousse Au Lotus Volumatrice, Leonor Greyl

Классический мусс для придания объема, которую делает экологичная французская марка, прославившаяся своими уходами для волос. В составе есть масла, так что мусс совсем не сушит, как некоторые его коллеги, и придает волосам блеск. Содержит солнцезащитные фильтры и не путает локоны, но, как и большинство муссов, рекомендуется к использованию вместе с феном, а не сепаратно.

Цена: около 3 500 руб.

Спрей Anti.Gravity, Kevin Murphy

Anti.Gravity модной австралийской марки Kevin Murphy — это очень легкая вода для стайлинга: нечто среднее между текстурайзером и средством для объема. Обещает не только помощь в укладке, но и термозащиту. Супер-объема от него ждать не стоит — это скорее вспомогательное средство, которое подойдет в качестве одного из этапов объемных укладок или же для тех, кому хочется лишь слегка приподнять волосы.

Цена: 2 500 руб.

Спрей Volumista Mist for Volume, Oribe

В ассортименте моей любимой парикмахерской марки Oribe несколько средств, придающих объем — для этого материала я выбирала между уплотняющей водой Maximista, обожаемым текстурайзером Dry Texturizing Spray и спреем Volumista. Выбрала последний, поскольку он, на мой взгляд, лучше всего работает именно для создания долгоиграющего объема. Когда спрей только наносишь, это довольно липкая субстанция (поэтому я не использую Volumistа, когда не укладываю волосы феном). Но по мере сушки спрей высыхает, быстро приподнимает волосы от корней и фантастически работает, если их уложить даже обычной, а не круглой щеткой.

Цена: около 2 500 руб.

Мусс Root Shoot EIMI, Wella Professional

Мусс для прикорневого объема снабжен удобным носиком — можно нанести средство непосредственно на корни волос. Я делаю это в самом начале укладки, а потом прорабатываю длину другими средствами — так объем выглядит воздушнее и держится дольше. Соло, впрочем, Root Shoot тоже хорошо работает — если вам нужен только прикорневой объем, а не прическа до небес, можно обойтись им одним.

Цена: около 700 руб.

Гель Mascobado Gel, Less is More

Органических марок для волос очень мало, особенно когда речь идет о стайлинге, по довольно простой причине — делать средства для волос органическими и натуральными очень сложно. Австрийской супружеской паре, создателям марки Less is More, это удалось. В состав этого геля с умопомрачительным запахом, например, входит сок алоэ, мед и экстракт тростникового сахара.

Цена: около 3 000 руб.

Спрей More Inside Dry Texturizer, Davines

Итальянская профессиональная марка делает совершенно гениальный уход за окрашенными волосами, но стайлинг у них тоже держится на уровне. Этот спрей — скорее текстурайзер (о которых мы поговорим отдельно), но объем он тоже придает, делая прическу более, так сказать, воздушной. Его хорошо использовать как на чистые, так и на накануне вымытые волосы — как и многие подобные средства, спрей хорошо абсорбирует жир.

Цена: около 2 500 руб.

Спрей-лак Savage Panache, L’Oreal Professionnel

Одна из моих самых штук для волос на свете — лак-спрей, фиксирующий любую, даже самую дикую прическу намертво (он удобно вычесывается в случае необходимости). Savage Panache действительно дает нереальный объем — если опустить голову и щедро сбрызнуть им волосы, есть шанс увидеть в зеркале женщину, засунувшую пальцы в розетку. Я использую средство в качестве завершающего этапа укладки — так она выглядит пышнее и держится дольше.

Цена: около 1 000 руб.

Увлажняющий мусс-объем Full Effect 04, Redken

Главный редактор BeautyHack Карина Андреева средства для укладок выбирает самые «сильные» — ее волосы густые, вьющиеся и уже от природы с объемом. Задачей мусса было этот объем подчеркнуть и слегка приподнять волосы от корней.

Наносили сначала на расческу, затем прочесывали волосы по всей длине и высушивали их феном. Пенка обладает фиксацией, но волосы не склеивает. Объем получился заметным и стойким. В составе — экстракт хлопка и витамин Е, который сохраняет цвет окрашенных волос.

Цена: 1 450 руб.

Структурирующий шампунь Total Results Texture Games, Matrix

Всегда беру с собой на тренировки — для меня это средство 2-в-1, хотя таковым не заявлено. Для того, чтобы быстро, но тщательно вымыть голову, а потом не мучаться с укладкой, его более чем достаточно — кондиционер будет лишним. Не спутывает волосы, дает объем и блеск волосам. Расходуется очень экономно — одной такой бутылки мне с моими длинными волосами может хватить на месяца.

Цена: 529 руб.

Сухой шампунь Oh Bee Hive, TIGI

Средства TIGI невозможно не любить уже за один их фирменный сладковатый аромат, который составит конкуренцию любому парфюму. Но это далеко не единственный плюс шампуня. Для меня чистая голова — самое важное: я могу не сделать макияж, но обязательно помою голову (а делаю это каждый день). Но с этим средством такая необходимость отпадает и позволяет отсрочить мытье минимум на два дня. Мелкодисперсный шампунь освежает волосы, абсорбирует излишки себума, а еще дает прекрасный эффект объема. Перед применением баллончик нужно хорошенько встряхнуть, после чего распылить средство на прикорневую зону на расстоянии 25-30 см. Спустя минуту волосы необходимо расчесть или распределить шампунь массажными движениями. Огромный плюс — не оставляет белого налета на волосах.

Цена: 1 500 руб.

Дорожный набор объемная терапия Volumizing Therapy, Biosilk

Марка известна отсутствием парабенов и силиконов и экстрактом шелка, который входит в состав всех средств бренда. Летом вся бьюти-рутина автоматически переходит в travel-формат, и набор с шампунем, кондиционером, восстанавливающим гелем и пудрой для объема пришелся как нельзя кстати. Средства понравились прежде всего тем, что не «убивают» объем волос, а наоборот приподнимают их у корней, укладывая в красивую прическу (достаточно лишь высушиться феном, опустив голову вниз).

Шампунь и кондиционер подходят для любых типов волос (особенно понравятся девушкам с чувствительной кожей головы и тем, у кого появляются излишки себума). Средство укрепляет структуру волос, дарит локонам легкий и естественный объем и защищает их от негативного воздействия, «запечатывая» кутикулу.

У кондиционера очень приятная кремообразная текстура — средство легко распределяется по волосам. После использования они становятся напитанными и блестящими — кондиционер мягко обволакивает локон, делая его мягким и послушным. Что важно, объем сохраняется — средство не утяжеляет.

Пудра для объема в герметичной упаковке (это важно — не испортит вещи в чемодане) поместится даже в ручную кладь и сделает прическу свежей на раз-два. Нанесите пудру на корни, распределите подушечками пальцев, немного «взбивая» локоны — на волосах сразу появится объем, а прическа будет выглядеть аккуратно даже после трансатлантического перелета.

Восстанавливающий гель по текстуре и действию похож на настоящий жидкий шелк — поможет восстановить волосы после целого дня на жаре (или пересушенные пряди). Нанесла средство и высушила феном — на ощупь они тоже стали шелковыми, а на первый взгляд — блестящими. Эффект сохраняется и через несколько часов (с этим средством сухие и жесткие локоны после моря не будут вас беспокоить).

Цена за набор: 1 799 руб.

Спрей для прикорневого объема Root Canal Base Support Spray, EVO «Вместо кофе по утрам» — написано на минималистичном белом флаконе спрея австралийского бренда EVO. Его мы нанесли на корни и по длине на слегка влажные волосы. Можно наносить и на сухие — спрей жидкий, как вода, не оставляет белого налета и не склеивает волосы. Очень приятно пахнет, аромат напомнил цветочно-фруктовый парфюм.

Высушили волосы феном и слегка подкрутили их на брашинг. Объем получился натуральным, а волосы остались «живыми» — даже стали мягче, чем были. Это заслуга натурального состава без сульфатов, парабенов, пропилен гликоля и консервантов. Вместо них только безопасные полимеры и касторовое масло.

Цена: 1 710 руб.

Дымка для объема Caviar Volume Miracle Multiplying Mist, Alterna

Коллекция Caviar Volume американского бренда Alterna была создана для тех, у кого волосы и тонкие, и ломкие. Дымка очень легкая, поэтому ее можно наносить больше. Что она делает? Мега-объема, как у Брижит Бардо, ждать не стоит. Спрей, скорее, пригодится вам как часть ухода, а не стайлинг. Уплотняет волосы, дает очень легкую фиксацию и ухаживает за ними. В составе — настоящие деликатесы: экстракты черной икры, морского шелка, корней японского васаби, фенхеля, красных водорослей, ирландского мха, семян подсолнечника, соевых бобов, овса, льняное масло, масло карите, гидролизованный протеин риса, эфир жожоба, лимонная кислота. А еще антивозрастной комплекс Age Control, который укрепляет волосы и возвращает им эластичность.

Цена: 2 590 руб.

Термоактивный лосьон для объема Bed Head Fully Loaded Superstar, TIGI

Средства TIGI мы любим за яркие упаковки и такие же яркие ароматы. Этот лосьон с запахом яблочных леденцов наносится на мокрые чистые волосы и подойдет тем, у кого волосы слишком шелковистые и не держат никакую укладку. «В таких случаях всегда лучше жидкие текстуры, невесомые пенки работать не будут», — комментирует стилист.

Лосьон гелевой консистенции дает сильную фиксацию, но волосы не склеивает. Идеален для работы с горячими инструментами, потому что он активируется при высоких температурах, а волосы при этом не портит — за этим «следят» ухаживающие компоненты. Редактор BeautyHack Анастасия Сперанская отметила: объем держался два дня!

Цена: 1 150 руб.

Сухой спрей для завершения укладки для объемных причесок Thick Dry Finishing Spray, Oribe

А этот спрей уже для более экстремальных целей — работает как абсорбент (сухой шампунь), уплотняющее средство и финиш в одном флаконе (в прямом смысле). У фотографа BeautyHack Аси Забавской от природы объемные волосы, но спрей справился и с ними — сделал их еще более пышными. Наносили только на корни, можно нанести по всей длине.

Работать с ним очень просто — распыляйте на сухие волосы в конце укладки (не бойтесь белого налета — он его не оставляет). Пряди нужно приподнять руками, придав им желаемый объем. Финиш получается матовым, но волосы выглядят здоровыми. В составе есть ухаживающие компоненты — экстракты эдельвейса, арбуза и пантенол.

Цена: 2 570 руб.

Спрей для прикорневого объема, Anti.Gravity, Kevin.Murphy

Вместе с EVO это еще один австралийский бренд, который любят за натуральные и легкие составы. Anti.Gravity — очень легкая лавандовая вода с медом, по эффекту что-то среднее между текстурайзером и средством для объема. Наносится на сухие корни, при желании — на всю длину. Если волосы вьются, можно распылить на чуть влажные — даст красиво оформленный «завиток».

Мега-объема ждать от него не стоит, результат получается максимально естественным. Лаванда не только оставляет аромат до следующего мытья, но еще и регулирует выработку кожного себума. Любая укладка с этим спреем будет держаться дольше. Как бонус — спрей обещает термозащиту до 220°.

Цена: 2 110 руб.

Спрей для волос Sail Soft Wave Spray, R+Co Ответственно заявляю — в упаковку средств R+Co невозможно не влюбиться. А текстурирующий спрей Sail с маленькими белоснежными корабликами вообще украсит любую полку в ванной.

Но он не только для украшения. Создает очень естественные волны и объемную текстуру даже на самых тонких волосах. Легкая текстура не утяжеляет волосы и не создает «мокрого» эффекта, что очень упрощает использование — нанес, взъерошил, и небрежная укладка готова. А желающим создать «пляжные» волны, советуем нанести спрей на сухие волосы и уложить плойкой — локоны будут надежно зафиксированы.

Отдельного внимания заслуживают ароматы средств R+Co — для каждого из них создается своя особенная композиция. Спрей Sail пахнет ягодами можжевельника, апельсинами и ревенем с нотками кожи и темного дерева — очень по-летнему. Так что не удивляйтесь, если после первого же применения вам сразу же захочется на море.

Цена: по запросу

Тоник-спрей для объема Volumizing Tonic, Aveda

Этот тоник больше похож на ухаживающее средство. Сделан в виде спрея, распыляется на влажные волосы большим жидким облаком. Объем придает за счет уплотнения каждого волоса — прическа и правда выглядит гуще, чем обычно. А еще Volumizing Tonic дает «салонный» эффект — волосы будто сияют. За это отвечает полностью растительный состав из алоэ, пшеницы, эхинацеи, хмеля, бурых водорослей и лаванды.

Цена: 2 160 руб.

Спрей для объема Dallas Thickening Spray, R+Co Еще одно средство с суперсоставом: здесь экстракты листьев алоэ и корня имбиря, мед и провитамин В5. Дает мягкий и воздушный объем, как будто вы только проснулись.

Спрей легкий и водянистый, наносится на сухие или влажные волосы. Всей редакцией мы влюбились и в техасских ковбоев на упаковке и в аромат под «фирменным» названием R+Co «Dark Waves» — с нотами мандарина, лаванды, бамбука и ананаса.

Цена: 1 980 руб.

Фиксирующий спрей для объема Style Link Volume Fixer, Matrix

Как и спрей от Oribe, это средство многофункционально — работает как средство для объема, финиш и лак с уровнем фиксации «четверка». Наносится в конце укладки на сухие волосы по проборам и/или по длине. Редактор BeautyHack Ольга Кулыгина отметила, что объем железно держался до мытья головы — так же, как и приятный фруктовый аромат.

Цена: 1 299 руб.

Легкая пена для объема Bed Head Fully Loaded Big Head, TIGI

Эта пенка работает как праймер для объемной укладки — усиливает действие других средств (можно использовать в паре с лосьоном, о котором мы писали выше). В составе есть компоненты, которые создают на поверхности волоса оболочку, не дающие укладке «упасть», даже если на улице снегопад.

Наносите на влажные волосы — на прикорневую зону и/или по длине. Если волосы тонкие, хватит двух нажатий дозатора, если более жесткие — можно брать больше. Пена не склеивает волосы и оставляет стойкий ягодно-конфетный аромат.

Цена: 1 150 руб.

Желе для фиксации Tecni.Art Fix Move

Это универсальное укладочное средство, которое позволяет не использовать дополнительно термозащиту — в составе есть компоненты, защищающие от UV-лучей. У желе гелевая и достаточно липкая текстура, но оно не склеивает волосы и оставляет укладку подвижной. Я наносила средство на корни волос, а также по всей длине для того, чтобы сделать их более текстурированными. Прикорневой объем держится в течение всего дня. После использования волосы стали более гладкими, а их текстура визуально стала более плотной. Но укладка осталась подвижной — через несколько часов я переделала прическу, и она выглядела по-прежнему хорошо. Средство не утяжеляет волосы и придает им блеск. На прядях остается эффект естественной фиксации — нет ощущения, что нанесено стайлинговое средство.

Цена: около 1 000 руб.

Увлажняющая маска Lavender Mint Deep Conditioning Mineral Hair Mask, Paul Mitchell

Кроме сумасшедшего микса ароматов лаванды, мяты и масла чайного дерева, который остается с вами на целый день, маска еще и здорово увлажняет волосы. У средства плотная текстура благодаря французской глине в составе. Я наношу маску на 15 минут, надеваю шапочку, затем смываю и получаю объемные и при этом гладкие пряди. Даже моим пушистым волосам достаточно использования этой маски один раз в неделю.

Цена: около 1 1200 руб.

Текстурирующий лосьон с пудрой из минеральных частиц Techni.Art Powder-In-Lotion

Я наносила лосьон на влажные волосы и не сушила феном — только полотенцем. Средство ускоряет процесс естественной сушки волос и укладывает их в аккуратные пряди — у меня не было ощущения, что волосы выглядят неопрятно.

Спрей придает объем у корней — кажется, что волос стало больше. Они становятся более мягкими. Формат средства очень удобен для использования в любой ситуации. Текстура волос становится более выразительной — отлично подойдет девушкам, которые хотят подчеркнуть новую стрижку.

Цена: около 1 000 руб.

Сухой шампунь Instant Fullness, Nioxin

С сухими шампунями у меня долго не складывались отношения: многие из них делали волосы тусклыми и пересушивали кожу головы. В очередной раз не услышав звонка будильника и не успев помыть голову, поняла: пора возобновить поиски. И тут, о чудо, в редакцию пришел Instant Fullness от Nioxin. Главный действующий компонент средства — крахмал тапиоки, частицы котрого деликатно впитывают избытки себума, но при этом не забивают поры. Дополнительный «десантник» — оксид кремния, увеличивающий диаметр волоса и придающий прикорневой объем. Шампунь подходит для ежедневного использования. Но я не злоупотребляю — пользуюсь два раза в неделю. За время нашего знакомства с Instant Fullness, проблем с кожей головы не возникло: никаких шелушений, раздражения и перхоти! Распыляю шампунь в прикорневую зону, а затем расчесываю волосы. Ловите мой личный BeautyHack: Instant Fullness можно использовать на чистые волосы для придания укладке объема. Нанесите, расчешите (не массируйте) и немножко подсушите феном (холодный воздух). Все, можно покорять мир!

Цена: 1 320 руб.

Сухой шампунь Colab, Unicorn

Давно хотела попробовать именно этот шампунь — рекомендовала подруга. А тут еще эти бесконечно милые единороги на этикетке — устоять невозможно.

Аромат сливы с ванилью напомнил мне любимую карамельку. Эффект порадовал не меньше: после применения волосы выглядят чистыми и очень объемными. У корней не остается белого налета — важно, особенно для шатенок. От Colab, Unicorn после применения остается легкий, ненавязчивый аромат.

Цена: 530 руб.

Volume Dry Shampoo, COLab

Все сухие шампуни придают объем волосам, но британский бренд COLab решил шагнуть дальше — и выпустил сухой шампунь с эффектом экстремального (подчеркнуто) объема. Это отличный вариант для тех, кто видит в сухом шампуне не повод пропустить лишний раз мытье головы, а палочку-выручалочку на случай потери объема. Я как раз из второй категории, поэтому COLab поселился на моем рабочем столе в офисе — наношу его вечером с расстояния 20 сантиметров по проборам, взъерошиваю, расчесываю, и дива с голливудским «big hair» на голове готова… пойти домой.

Цена: 645 руб.

Сухой спрей-шампунь «Пустыня» Death Valley Dry Shampoo, R+Co Это было мое первое знакомство с брендом, который создали звездные стилисты Мадонны и Наоми Кэмпебелл. На упаковке написано: «это не сухой шампунь твоей бабули». И это правда — от грязных волос он вас не спасет, зато моментально освежит вчерашнюю прическу и создаст объем даже на волосах, которым объем придает только профессиональная укладка.

Он приятно пахнет кокосом и нивелирует другие запахи (пользовалась им после готовки). Способ применения стандартный: распылила на корни вниз головой и через несколько минут расчесала волосы щеткой, про которую рассказывала здесь. Результатом осталась довольна: появился объем и визуально волосы выглядели как после укладки в салоне. На другой день голова была чистая, но с укладкой в этот день не срослось. Тогда я распылила шампунь на корни и волосы по всей длине — прическа стала аккуратнее. После применения волосы блестят и выглядят здоровыми, будто вы сходили процедуру салонного ухода — заслуга витамина E в составе.

Цена: 2 160 руб.

Увлажняющий шампунь Hydre, Sebastian

Я нежно люблю все средства для волос этого бренда — после их использования можно сократить количество салонных процедур, волосы легче укладывать и они не секутся. Зимой шампунь из серии Hydre спасает волосы от пересыхания (а я не ношу шапки, и это моя большая ошибка). После мытья появляется естественный объем (достаточно высушить их феном, опустив голову вниз). А после укладки волосы блестят, как после салонной процедуры. Шампунь не раздражает кожу головы, а если воспользоваться кондиционером этой линейки, получается настоящий «wow-эффект».

Цена: около 1 500 руб.

Шампунь Dream Big Instant Volumizing Shampoo, Serge Normant

Западные журналисты, блогеры и парикмахеры сходят с ума по собственной линейке парикмахера Сержа Нормана, который снимает обложки для Allure и отвечает за волосы Марго Робби Джулии Робертс , Жизели и Сары Джессики Паркер . В большой линейке Dream Big есть и стайлинг, и шампунь, который не утяжеляет волосы и придает им сокрушительный объем, который выдерживает целые дни до мытья.

Цена: около 1 500 руб.

Шампунь для объема тонких волос Body Full Shampoo, Redken

Калифорнийский звездный парикмахер Тре Мэйджор, среди клиентов которого Мэри Джей Блайдж и комедиантка Аманда Силс, хвалит классический шампунь Redken из линейки Full Body. Правда, если соберетесь последовать его совету, то имейте в виду, что марка недавно перезапустила эту линейку — и теперь серия для объема называется Beach Envy.

Цена: около 2 800 руб.

Шампунь Muroto Volume Pure Lightness Shampoo, Shu Uemura

Нью-йоркский стилист Джеймс Вайдс, эксперт журнала Glamour, называет лучшим в своей практике шампунь японской марки Shu Uemura. Средство придает волосам живой натуральный объем и укрепляет волосы, а также не содержит силиконов. Блеск и гладкость прическе придают натуральные ингредиенты.

Цена: 3 200 руб.

Шампунь для объема Volume Shampoo, Wella Pro Series

Средства из линии Wella Pro Series (не путать с Wella Professionals — это другой бренд) недорого стоят и упакованы в большие флаконы — казалось бы, ничего изысканного. Но именно эти скромные шампуни и кондиционеры обожают блогеры и бьюти-редакторы.

Цена: около 300 руб.

Шампунь для объема тонких волос Aussome Volume Shampoo, Aussie

Эксперты британского журнала Woman, среди которых знаменитый стилист Ричард Уорд (владелец собственного салона и парикмахер Кэтрин, герцогини Кэмбриджской), присудили премию за лучший шампунь для объема средству австралийской недорогой марки Aussie. Очередное доказательство простого тезиса — и в масс-маркете есть свои звезды.

Цена: около 400 руб.

Шампунь и бальзам High Rise Volume, Redken

А вы знали, что бренду Redken вот-вот исполнится 60 лет? Его в Голливуде основала Пола Кент, которая не прославилась как актриса (всего три сериала в фильмографии), зато стала одной из первых бизнесвумен, превратив небольшой бизнес с первоначальными вложениями в $3000 в бьюти-империю.

Изначально Пола и ее помощник химик Джери Реддинг сфокусировались на создании средств для чувствительной кожи головы и волос, испорченных после окрашиваний и осветлений. Но со временем появились линейки для объема, стайлинги, сухие шампуни — все это сейчас доступно в 43 странах.

У лифтинг-шампуня и бальзама с активной формулой филоксана цитрусовый аромат с кислинкой — когда наношу на волосы, по коже головы проходит небольшой холодок. Люблю за то, что после этой парочки можно не укладываться вовсе — объем никуда не денется. Если очень спешу, летом промываю волосы (шампунь наношу массирующими движениями, бальзам — по длине), подсушиваю их полотенцем и выбегаю с полумокрой головой на улицу. Волосы сами высыхают, а объем идет от самых корней. В составе протеины, которые наполняют волосы внутренней силой и восстанавливают их структуру, полимеры (отвечают за упругость) и углеводы (делают пряди более эластичными). Шампунь отлично очищает, поэтому часто использую его и после тяжелых стайлингов.

Цена за шампунь: 1 900 руб. (500 мл) Цена за бальзам: 2 100 руб. (250 мл)

Шампунь и бальзам для волос Fully Loaded, TIGI Bed Head

Люблю этот английский бренд за яркие, стильные и порой необычные упаковки, дерзкие и меткие названия и wow-эффект. Владельцы компании — семья Масколо, которая уже больше 50 лет в парикмахерском деле! Кроме TIGI ей принадлежит компания Toni&Guy. В 2008 году один из основателей этой бьюти-империи Тони Масколо получил почетный Орден Британской империи.

Оба средства из линейки Fully Loaded по текстуре напоминают желе и пахнут жвачкой «Hubba-Bubba» со вкусом лесных ягод: ароматы сразу же вернули в детство. Шампунь не сильно пенится, но это не сказывается на его способностях. Главная задача — обеспечить прикорневой объем, и с этим он прекрасно справляется, а кондиционер оказывает дополнительную помощь и способствует легкому расчесыванию волос после мытья. Их можно просто высушить с помощью фена и круглой расчески (этим супер-хаком со мной поделился известный российский парикмахер-стилист Роман Моисеенко, другие хитрости идеальной укладки по его рецепту можно прочитать здесь), и вот вам объем без лишних движений. Восторг!

Цена за шампунь: 905 руб. Цена за бальзам: 1 135 руб.

Шампунь и кондиционер для объема Dallas, R+Co R+Co — результат трудов трех знаменитых стилистов по прическам: Тома Приано, Говарда МакЛарена и Гаррена. Троица успешно работает с главными людьми мира моды и музыки — от Наоми Кэмпбелл до Мадонны . Если вам в руки попала заветная баночка, то первое, что захватит внимание — это дизайн: на всех упаковках яркие, рифмующиеся с названиями фотографии. Кстати, часть из них снимал сам Говард МакЛарен (бывший креативный директор Toni & Guy и Bumble and Bumble). Главная особенность шампуней и кондиционеров R+Co в том, что они создавались для подготовки волос к стайлингу, но при этом великолепно ухаживают за волосами.

Линия Dallas, которую я попробовала (читай «влюбилась, выставила в первый ряд, купила и в дом к родителям») отвечает за уплотнение волос и визуальное придание объема. Моя основная проблема — тяжелый волос, который как ни крути щипцами и расческой-брашингом, все равно ляжет хоть и ровно, но без малейшего объема. После шампуня в паре с кондиционером я просто высушила волосы. Никаких дополнительных средств я не использовала, чтобы проверить все, о чем заявлено на упаковке. Результат обрадовал и удивил (на это я, признаюсь, не рассчитывала) — чистые, пышные (не пушистые!) волосы, как будто после укладки. Такой эффект — результат работы комплекса полимеров, они превращаются в антистатик и создают объем. В составе средств вы не найдете парабенов, сульфатов, минеральных масел и… глютена. Отдельно хочу отметить запах — я очень люблю аромат Jo Malone «Sea salt and wood sage». Именно так пахнет линейка Dallas.

Цена каждого средства: 1 800 руб.

Шампунь и кондиционер «Экстра-объем» Extra Volume Shampoo and Conditioner, Moroccanoil

История бренда Moroccanoil началась с неудачного окрашивания его создательницы Кармен Таль. Во время путешествия по Израилю Кармен сходила в салон, где ей испортили волосы. Подруга отвела женщину в другой салон в Тель-Авиве: мастер спас пряди, нанеся на них аргановое масло. Один флакон чудо-средства Кармен взяла домой в Канаду , раздала друзьям и коллегам и убедила мужа Офера, что пора открывать бьюти-бизнес. Через 6 месяцев появился бренд Moroccanoil.

Всем тем, у кого волосы похожи на пух лебяжий, посвящаю отзыв на этот идеальный шампунь для объема! Лично я нахожусь в вечном поиске средств, придающих моим мягким, тонким и чересчур гладким волосам долгожданный объем и текстуру. Пробуя разные продукты, сталкивалась с двумя проблемами: одни шампуни давали нужный эффект, но локоны начинали пушиться еще больше, превращая меня в домовенка Кузю, другие — уплотняли волосы, а затем гравитация делала свое дело. Ароматный «дуэт» от Moroccanoil — та самая золотая середина. Волосы приподнимаются от корней, но при этом блестят и не путаются. В составе обоих средств — легкая деликатно очищающая формула, поэтому смело использую и шампунь, и кондиционер каждый день. Среди ингредиентов есть и главный герой всех средств Moroccanoil — аргановое масло с антиоксидантами, питающее волосы, а за объем отвечает экстракт из почек липы. Кстати, за наличие сульфатов, фосфатов и парабенов можно тоже не волноваться, благодаря им шампунь и кондиционер отлично подходят для ухода за окрашенными волосами. А еще у всех средств Moroccanoil (в том числе и этих) терпкий фирменный запах. Создатели бренда называют его «Fragrance Originale».

Цена каждого средства: 1 405 руб.

Шампунь и кондиционер Angel Wash, Kevin.Murphy

Мое первое знакомство с Kevin.Murphy состоялось в салоне красоты Saco — мне делали восстанавливающий ампульный уход Treat.Me Moisture (подробнее о нем тут). Опыт был настолько удачным, что пару угловатых матовых пузыречков родом из Австралии поехали со мной домой.

Для своих тонких, слегка вьющихся прядей я выбрала серию Angel Wash — шампунь и кондиционер в дуэте должны очистить кожу головы и волосы, уплотнить их, но не утяжелить при этом, оставив естественный объем. Запах у средств невероятный! Пирожное, крем для торта — все самое сладкое, что вы можете себе представить! При этом ароматы у Kevin.Murphy никогда не получаются банальными: здесь приглушают сладость и добавляют горчинку лотос и манго.

Шампунь бессульфатный, но пенится хорошо. Очищает деликатно, не до скрипа, поэтому подходит на каждый день. Всегда завершаю уход использованием кондиционера. Как мне показалось, сухим волосам он даже придает легкий перламутровый оттенок — такими блестящими они становятся! А еще они мягкие, но текстурированные и объемные — совсем непохожие на пресловутый «одуванчик». Стайлингами после такого ухода я не пользуюсь. Твердая пятерка этой паре!

Цена за шампунь: 1 300 руб. Цена за кондиционер: 2 210 руб.

Шампунь и уход для волос Bain Volumifique, Kérastase

Я раньше никогда не пользовалась средствами французского бренда Kérastase, но вот здесь, например, нашла несколько хороших отзывов о марке от коллег. Всего у бренда более 10 коллекций для решения разных проблем: для тонких, ослабленных, жирных волос, чувствительной кожи головы, против перхоти и т.д. У меня русые (неокрашенные) волосы средней длины, объем которым я придаю укладочными спреями, не особенно надеясь на шампуни. Чтобы уменьшить количество задач с утра, было решено протестировать линейку Bain Volumifique. Ее главные цели — укрепление тонких прядей и добавление волосам визуального объема.

Шампунь густой и хорошо пенится (значит расход будет экономичным). Я наношу его один раз — этого достаточно, чтобы промыть кожу головы от стайлингов. Производитель говорит, что можно и два раза, но будьте готовы к тому, что волосы после «заскрипят». Поверх всегда использую смываемый уход. Он имеет консистенцию желе, поэтому легко распределяется по влажным, подсушенным полотенцем прядям. За уплотнение волос отвечает система Ampliflex, которая состоит из крошечных легких молекул, способных проникнуть внутрь волоса. Именно поэтому после они получаются гладкими и блестящими, но не тяжелыми, а объем остается до следующего мытья.

Цена шампуня: 2 190 руб. Цена ухода-желе: 3 190 руб.

Уплотняющие шампунь и кондиционер Biotin Boost Thickening Shampoo и Thickening Conditioner, HASK

Перепробовав сотни шампуней для объема волос, не выполняющих свои обещания, начинаю относиться к этой категории средств с недоверием. Но новинка порадовала — сочетание ингредиентов чудесным образом помогло приподнять от корней мои тяжелые волосы. И это несмотря на то, что шампунь и кондиционер предназначены, в первую очередь, для тонких волос!

За прикорневой объем отвечает кофе, стимулирующий волосяные фолликулы, а вот за сияние после укладки спасибо коллагену и биотину — волосы струятся, как после выпрямления утюжком, но эффекта утяжеления нет.

Цена: 695 руб.