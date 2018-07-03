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5 вариантов окрашивания, которые сделают тебя на 10 лет моложе
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5 вариантов окрашивания, которые сделают тебя на 10 лет моложе 

Карельские вести 53 минуты назад
Фото: Карельские вести
Чтобы обмануть окружающих и стереть «отпечатки» времени на лице, совсем не обязательно делать круговую подтяжку. Достаточно записаться в салон красоты, где колорист подберет правильный оттенок волос, который сработает как anti-age процедура. И, кстати, обойдется она гораздо дешевле, чем пластическая операция. Плюс — никакого реабилитационного периода! В общем, одни плюсы.
Ольга Бабич, творческий партнер L'Oréal Professionnel: «Многие девушки приходят к парикмахерам с определенным запросом. Например, они хотят стрижку или окрашивание, которые сделают лицо уже или омолодят на пару десятков лет. Трудно поверить, но это действительно работает! Мы, мастера, нередко чувствуем себя пластическими хирургами, потому что решаем задачу омоложения, причем буквально за пару часов. Ниже приведены несколько вариантов окрашивания, которые работают не хуже, чем эликсир молодости». Nude
Марина Шеманаева, творческий партнёр L’Oréal Professionnel
Алексей Нагорский, творческий партнёр L’Oréal Professionnel
Nude — окрашивание, которое подчеркивает природную красоту волос. Никаких ярких кричащих цветов, только спокойные, натуральные тона. То есть ты можешь вернуться к своему или близкому к нему цвету. Сейчас это две самые популярные техники окрашивания, которые на самом деле способны сделать любую девушку моложе. И что немаловажно, nude подходит абсолютно всем, следует лишь правильно подобрать базу и сочетающиеся с нею оттенки. Это и есть главная задача мастера.
Балаяж, мелирование…
Все техники на базе балаяжа, мелирования, хайлайтинга, проще говоря, любое немонотонное окрашивание омолаживает, так как дает игру света и цвета. Но тут главное определиться, какие оттенки тебе подходят — холодные или теплые. Если допустить ошибку, то можно получить обратный эффект. Поэтому тут очень важен индивидуальный подход мастера и коктейль из оттенков, которые подходят именно тебе. Блонд
Если появилась проблема седых волос, то пора задуматься о том, чтобы «перейти на светлую сторону» и стать блондинкой. Это поможет тебе, во-первых, минимизировать походы в салон, а во-вторых — получить внешнее омоложение. Если ты думаешь, что быть блондинкой — не твое, то мы готовы тебя переубедить. Существует огромное множество вариантов окрашивания блонд — натуральный, платиновый, пепельный, медовый — и среди всего этого разнообразия точно найдется твой единственный. Рыжий, медный и мокка
Эти три оттенка в самых благородных своих проявлениях в сочетании с современными техниками окрашивания способны творить чудеса. Цвет мокка на волосах средней длины с эффектом выгоревших кончиков мгновенно омолаживает и делает образ ярче. Это такая классика жанра, которая не подводила еще никого и никогда. Рыжие и медные оттенки хорошо смотрятся как на коротких волосах, так и длинных. И они тоже дают anti-age-эффект и визуально освежают. Кстати, эти цвета — отличная альтернатива красным или баклажановым волосам, которые на самом деле мало кому идут. Цветное окрашивание
Многие зрелые женщины считают, что лавандовые, розовые, фисташковые оттенки волос не для них. Но это заблуждение! Если женщина делает цветное окрашивание (только без серых красок!), это автоматически срабатывает как омолаживающая процедура. Только имей в виду следующее. Во‑первых, нельзя красить все волосы в один цвет, как делают бабушки (выдели цветом отдельные прядки), а во-вторых, — делать монолитные укладки «волосок к волоску» (отдай предпочтение небрежным вариантам). Если же цветное окрашивание кажется тебе слишком рискованным, но попробовать хочется, воспользуйся красками, гелями или спреями, которые смываются с первого раза (на их упаковках есть специальные пометки, говорящие об этом).
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