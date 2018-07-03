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Одна стрижка на двоих: Меган Маркл копирует стиль Кейт Миддлтон
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Одна стрижка на двоих: Меган Маркл копирует стиль Кейт Миддлтон 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Известный стилист Серж Норман отметил, что после того, как Меган Маркл стала герцогиней Сассекской, она начала копировать стиль Кейт Миддлтон. Речь о прическе. Напомним, прежде экс-актриса была поклонницей нарочито неряшливого пучка. Выбившаяся прядка из прически Меган Маркл уже стала культовой.
Однако нынешнее положение герцогини обязывает ее тщательнее следить за прической. Стилист Серж Норман, который причесывает Джулию Робертс, Элизабет Херли, Сару Джессики Паркер и Блэйк Лайвли заметил, что Меган Маркл берет пример с герцогини Кемриджской. Однако Меган пока не все удается. И если локоны Миддлтон объемные, то прическе Маркл его пока не хватает. По мнению стилиста, волосы герцогини Сассекской слишком отполированы.
Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Справедливости ради отметим, что к своему нынешнему образу Кейт Миддлтон также пришла не сразу. И ее роскошные локоны — заслуга профессионального стилиста. Как известно, чтобы добиться такой прически, волосы Миддлтон сушат феном на низкой скорости, что позволяет сохранить их здоровыми и блестящими.
Будем ждать новой трансформации образа Меган Маркл. Как вы думаете, как изменится ее прическа в будущем?
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