Короткие стрижки 2018 года: новинки

Короткие стрижки актуальны в сезоне 2018, в котором акцент делается на простоту и лаконичность, естественность, причем не только в сфере стрижек и укладок, но и во всей моде в целом. Рассмотрим, какие стрижки будут в тренде, на какие новинки следует обратить внимание, а также фото самых интересных моделей стрижек для вашего вдохновения!

Пикси с густой челкой

Пикси — одна из наиболее популярных причесок. Традиционные варианты этой укладки остаются актуальными, но есть и интересные новинки. Например, это прическа с густой прямой челкой. Это смелая, можно даже сказать несколько агрессивная прическа, но, как и многие короткие стрижки, она молодит, вносит в образ молодежные нотки, и при этом хорошо подчеркивает женственность.

На фото видно, что прическа имеет четкую форму, а также густую челку, а потому больше подойдет для объемных и прямых волос. Обладательницам круглого лица следует быть осторожными и лучше подобрать другой вариант.

Короткие стрижки сезона 2018 идеально сочетаются с городским кэжуал стилем. Но не менее эффектно они смотрятся с офисным, а также повседневным стилем одежды.

yandex_ad_1 Взъерошенная пикси

Слегка взъерошенные короткие стрижки в сезоне 2018 на самом пике моды, поскольку они выглядят очень легкими. Они подчеркивают изящные черты лица и шею, облегчают образ, делают его воздушным, более женственным. Взъерошенная прическа хороша тем, что практически не приходится затрачивать время на создание укладки — достаточно использовать мусс, чтобы взбить пряди в произвольном порядке. Отдельные прядки можно выделить фиксирующим воском.

Интересные новинки этого сезона — структурированные прически, как пикси, которые сочетаются со сложными окрашиваниями. Например, это различные техники с переходом оттенков, эффектом омбре или акцентированием отдельных прядок ярким цветом.

На фото с показов можно увидеть, что взъерошенное пикси может быть челкой: с косой, созданной из длинных прядок, укороченной или удлиненной. Эффектно смотрится с различными аксессуарами, например, с платочками, повязкам, обручами.

Ультракороткое каре

Очень короткие стрижки вышли на самый пик моды в сезоне 2018. Ультракороткие стрижки, безусловно, очень хорошо подчеркивают изящность, придают дерзкий и одновременно нежный вид. Если у вас круглое лицо, то можно сочетать такую стрижку с градуированной челкой.

Такие новинки идеально подходят дамам после 40 лет, поскольку ультракороткие стрижки молодят. Ультракороткое каре можно сочетать с различными вариантами челки.

Прямое ровное каре без челки

Каре с идеально ровным срезом — это классическая прическа. Такие короткие стрижки в сезоне 2018 обрели второе дыхание. На фото с модных показов и красных ковровых дорожек можно видеть большое количество знаменитостей с такой прической.

Особенность такого каре — объем в области затылка, что позволяет зрительно скорректировать черты лица. Стрижка универсальна — подходит женщинам любого возраста и с любым типом волос, однако, если у вас кудрявые волосы, их придется выпрямлять.

Разновидность такой стрижки — различные ассиметричные срезы.

Волнистое каре

Волнистые короткие стрижки модного сезона 2018 — это более легкий и свободный стиль. Такая прическа имеет подчеркнуто небрежное исполнение с легкими локонами. Это могут быть пляжные локоны, а может быть изящная повседневная прическа, которая не требует долгой укладки.

Если у вас свои естественные локоны, то вы можете вовсе не использовать укладочные средства. Если волосы прямые, то вы можете укладывать каре с помощью плойки большого диаметра.

yandex_ad_2 Волнистое каре можно делать более объемным и структурированным, если сделать стрижку слоями. Особенно эффектно смотрится волнистое каре с различными техниками окрашивания — мелирование, омбре, балаяж.

Каре с лесенкой

Для этой новинки характерно сочетание каре и лесенки. Эта стрижка похожа на классический паж — французскую стрижку с густой, ровной челкой. Однако в отличие от пажа каре с лесенкой можно выполнять с любой челкой, например, косой, филированной. Благодаря лесенке можно скорректировать черты лица, а челка маскирует высокий лоб. Обратите внимание, что если у вас волнистые волосы, то их придется каждый раз выпрямлять. Лесенка также поможет решить проблему объема — добавить его, или, напротив, убрать.

include_poll1898

Стрижки с короткой прямой челкой

Короткие стрижки с прямой укороченной челкой в сезоне 2018 в самом тренде. Короткая челка стала акцентом на любых стрижках — это и каре, и пикси, и боб, и гарсон. Очень свежо и эффектно смотрятся ультракороткие стрижки с короткой челкой. Но особенно интересно она смотрится со стрижкой гарсон, а также с прямым каре с ровным срезом. Если посмотреть на фото, то кажется, что эти две прически практически одинаковы, однако гарсон — это очень короткая стрижка, а каре — более длинная. Длина гарсона — не ниже висков, каре — ниже ушей. Самые модные варианты этих стрижек в нынешнем сезоне — с короткой прямой стрижкой.

Однако будьте внимательны — такая прическа подойдет не всем формам лица. Так, широкую нижнюю часть лица или угловатое лицо такая стрижка будет только подчеркивать. Обе стрижки наиболее эффектно смотрятся с однотонным окрашиванием — на черных, темных или, напротив, осветленных или тонированных в серебристый цвет волосах.

Короткие стрижки боб (как классический, так и ассиметричный) в сезоне 2018 остаются на пике популярности. А все потому, что эта стрижка смотрится очень интересно, благодаря вариациям позволяет корректировать черты лица и выбирать такую модель прически, которая лучше всего подходит к вашей форме лица.

Если говорить про новинки, то это ультракороткий боб — это новая стрижка в 2018 году, поскольку в прошлых сезонах в тренде были удлиненные варианты. Особенно эффектно смотрится эта стрижка с глянцевым блеском волос. Ультракороткий боб — дерзкая и смелая прическа, идеально подходит тем, кто хочет обновить свой образ.

Эта стрижка универсальна, не требует длительной укладки. Она может быть по-молодежному броской, если сочетать ее с креативным окрашиванием. Стрижка имеет различные вариации: она может быть с челкой, ассиметричной, с небрежными кудрями, взъерошенной.

Благодаря такому разнообразию можно подобрать вариант для любой формы лица. Для овальной подойдут любые виды боба, в том числе ультракороткий; если же у вас тяжелая нижняя часть лица, то лучше остановитесь на удлиненном или ассиметричном бобе.

Стрижки с полукруглой челкой

Есть новинки, в которых акцент делается именно на челки. Например, это стрижки с длинной полукруглой челкой. Это может быть как каре, так и боб с полукруглой челкой.

Стрижка андеркат

Короткие стрижки в стиле унисекс занимают уверенные позиции в сезоне 2018. Одна из таких стрижек — андеркат. Главная особенность этой новинки заключается в том, что она состоит из двух слоев.

На фото видно, что она сочетает пряди разной длины, причем главное здесь — контрастность: нет плавных линий и мягких переходов. Срезы ровные, линии прямые, сочетается длина практически под ноль и удлиненные пряди.

Модели причесок в такой технике разнообразны. Это может быть коротко подстриженный затылок и виски, может быть фигурная стрижка машинкой, сочетающаяся с удлиненными прядями. Так, у молодежи очень популярен вариант стрижки, которую называют «татуировкой из волос» — когда машинкой выбривают различные фигурные проборы.

Это может быть стрижка, которая верхний слой волос удлинен и подстрижен по одной линии. Также это могут быть рваные пряди — удлиненные пряди прореживают ножницами, чтобы добиться рваного эффекта. Есть и вовсе экстремальные варианты стрижки, когда верхний слой волос подстригают «ежиком». Такие новинки понравятся смелым, экстравагантным девушкам.

Андеркат может иметь челку — косую, ассиметричную, прямую. Однако она не должна быть слишком густой.

Еще другая особенность андерката заключается в том, что его можно сочетать с креативными техниками окрашивания — двойное окрашивание, цветные пряди, контрастное мелирование.

Другая модная вариация стрижки в стиле унисекс — стрижка милитари, когда волосы стригутся практически под ноль. Такая прическа понравится девушкам-бунтаркам.

Рваные и каскадные стрижки

Многоуровневые короткие стрижки остаются актуальными и в этом сезоне. Каскады хороши тем, что позволяют «играть» с объемом — если его недостаточно, то можно с помощью каскадной техники его добавить; если волосы слишком пышные и объемные, мастер с помощью многоуровневой стрижки может придать им более гладкую форму.

Такую стрижку необходимо ежедневно укладывать, иначе прическа будет выглядеть неаккуратной. Если каскад делается для придания объема, то для укладки такой прически достаточно только мусса.

Каскадную стрижку можно делать и на пикси, и на боб. С помощью круглой расчески и стайлинговых средств укладывать кончики волос можно и наружу, и вовнутрь.

Рваные прически отличаются тем, что волосы не выстригаются уровнями, нет ровной линии среза. Напротив, в этой стрижке нет плавных переходов и ровных линий. Пряди выстригаются в произвольном порядке для создания эффекта небрежности и взъерошенности.

Каскадные прически можно сочетать с ассиметрией. В основном акцент делается на ассиметричной челке, либо это могут быть ассиметричные боковые пряди.

Шапочка

Стрижка «шапочка» снова вошла в моду. Она не так популярна, поскольку идет далеко не всем — волосы для нее должны быть гладкими и тяжелыми, форма лица — овальная или треугольная. Очень эффектно смотрится на девушках с выразительными чертами лица, резкими скулами.