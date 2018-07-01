13 тенденций в красоте из 80-х, за которые теперь стыдно

Браслеты из прозрачной пластмассы и объемные небрежные банты в волосах. Начесанные челки, тени до бровей самых неестественных оттенков, которые только можно представить, а также стрижки, после которых проще побриться налысо и начать отращивать все сначала, если решишь сменить имидж. Кто застал моду 80-х, тот наверняка хоть раз в жизни мечтал забыть этот тихий ужас, который царил в моде на прически и макияж.

Источник: Vintage Everyday

Повязки для головы

Если вы занимаетесь спортом и вам действительно нужна повязка, чтобы защитить глаза и лицо от пота, тогда лучше ее надеть. Но, пожалуйста, обходите стороной повязки кислотных расцветок образца 80-х. Гетры тоже лучше оставить танцорам.

Огромная начесанная шевелюра

Объемные кудри могут смотреться замечательно, но не тогда, когда они начесаны до полусмерти и политы лаком до состояния затвердевшего бетона.

Темный карандаш для губ Аккуратный контур губ а-ля Мэрилин Монро добавит образу привлекательности. Но контрастный карандаш для губ, как у Мадонны образца начала 80-х, — это некрасиво даже сейчас, когда установилась мода на 80-е и 90-е.

Перманент

Он же химическая завивка. Кто откажется от прекрасной идеи иметь кудрявые волосы без необходимости каждый день часами завивать их горячей плойкой? Тем не менее любой перманент в итоге заканчивался подобием шерсти пуделя на голове.

Хвостики сбоку

Стефани Таннер из популярного сериала 80-х «Полный дом» (Full House) очаровательна. Боковой хвостик, который она и бесчисленное количество детей и подростков 80-х носили на голове, — не очень.

Тени до самых бровей

В 80-х никто не утруждал себя растушевыванием макияжа, особенно когда дело касалось теней для век. Как видно по этой фотографии популярной певицы 80-х Синди Лопер , яркие цвета до самых бровей были на пике моды.

Резинки для волос, обтянутые тканью

Хорошо, что этот не очень-то полезный аксессуар остался в прошлом. Хвосты постоянно разваливались, а прическа была ужасно неаккуратной. В чем был смысл резинок для волос, обтянутых внушительным количеством ткани, науке неизвестно.

Прическа маллет

Джон Стамос был одним из самых популярных красавчиков десятилетия, однако важно не забывать, что и он носил на голове ужасную стрижку под названием маллет.

Взбитый маллет

Маллет никого не впечатлял и не делал привлекательнее, но по какому-то странному стечению обстоятельств оставался популярным все 80-е и в начале 90-х.

Гофрированные волосы

Ясно, что текстурированные волосы могут выглядеть круто. Но эта вездесущая тенденция 80-х (на фото — на голове у американской певицы Тейлор Дейн) выглядит просто лохмато и вряд ли способна добавить кому-то шарма.

Кислотные пластиковые серьги

Яркие цвета (чем ярче — тем лучше) в 80-х считались чем-то ужасно крутым. И это распространялось на украшения и аксессуары. На фото — Лиза Тертл из сериала «Спасенные звонком» (Saved by the Bell), популярного в 80-е.

Ярко-розовые румяна

Легкий след румян придает лицу здоровый оттенок. Если наштукатуриться ярко-розовым оттенком, как в 80-е, то можно просто распугать всех вокруг.

Крысиные хвостики

Эта неординарная прическа была особенно популярна среди мужчин, но женщины, к сожалению, тоже иногда ее носили.