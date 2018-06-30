Самые модные стрижки на лето: выбираем по типу лица!

Стрижки для круглого лица

На короткие волосы

Стрижка: под мальчика с острыми краями.

Почему это работает: в отличие от боба, закрывающего скулы, стрижка пикси сглаживает округлость лица. Острые, графичные края и пряди удлиняют лицо и увеличивают глаза.

Совет по укладке: эта стрижка идеально подходит обладательницам прямых, волнистых и тонких волос, однако следует выбрать что-то другое, если у вас кудрявые волосы.

На средние волосыТараджи ХенсонСтрижка: многослойный боб. Почему это работает: многослойная стрижка на волосах средней длины смотрится стильно и в то же время не слишком объемно, а значит, не делает лицо еще более круглым. Совет по укладке: боковой пробор зрительно сужает лицо, корректируя круглую форму лица.

На длинные волосыСтрижка: многослойный каскад, начинающийся с уровня подбородка. Почему это работает: немного небрежные слои на длинных волосах зрительно сужают и удлиняют лицо. За счет каскада внимание акцентируется на концах волос, а не на верхней их части (что в данном случае и нужно).

Совет по укладке: многослойные стрижки лучше укладывать с помощью мусса, чтобы подчеркнуть структуру волос.

Мнение эксперта

— Прическа для круглого лица должна визуально вытягивать, а значит, это должна быть стрижка с объемным верхом и вертикальными линиями вдоль лица, которые прикрывают скулы. Также рекомендуется асимметрия: косой пробор и рваная косая челка. Не подойдут объемные челки с четким прямым срезом, мелкие тугие завитки, прямой пробор, однотонное окрашивание — все это зрительно расширит лицо и добавит чертам массивности.

Татьяна Аникина,

стилист центра салона красоты «Парадиз»,

колорист L'Oreal, амбассадор KERASTASE

Стрижки для сердцевидного лица

На короткие волосы

Холли Берри

Стрижка: пикси с удлиненной верхней частью.

Почему это работает: легкая небрежность, присущая такой стрижке, отвлекает внимание от линии челюсти, а многослойность визуально уменьшает лоб.

Совет по укладке: волосы на висках и затылке должны оставаться прямыми, а на макушке — завитыми или просто немного взъерошенными.

На средние волосыРиз УизерспунСтрижка: широкая челка и однородные слои. Почему это работает: косая линия челки и легкие слои делают лицо более сбалансированным. Совет по укладке: если ваши волосы сильно вьются, их стоит выпрямить, иначе вы получите еще больший объем в верхней части головы, а этого нужно избежать.

На длинные волосыСиараСтрижка: небольшой каскад. Почему это работает: легкий каскад придает небольшой объем и за счет более коротких прядей у лица привлекает внимание к линии скул и подбородка. Совет по укладке: чем сильнее вьются ваши волосы, тем меньшую амплитуду каскада вам следует выбрать, чтобы сконцентрировать внимание на кончиках волос.

Стрижки для овального лица

На короткие волосы

Стрижка: боб с минимумом слоев.

Почему это работает: овальной форме лица подходит практически любая стрижка, а обычный боб — один из самых актуальных вариантов причесок.

Совет по укладке: при укладке боба отталкивайтесь от естественной структуры своих волос и делайте прямой пробор, чтобы подчеркнуть достоинства стрижки.

На средние волосыКейт МиддлтонСтрижка: удлиненный боб. Почему это работает: небольшая многослойность боба не позволяет волосам выглядеть плоско и скучно. Совет по укладке: если ваши волосы сильные, добавьте короткие пряди у лица — они будут выглядеть еще более здоровыми и густыми.

На длинные волосыЭмма СтоунСтрижка: длинные волны с неровным краем и косой челкой. Почему это работает: длинная челка зрительно укорачивает слишком вытянутые черты лица за счет того, что скрывает лоб. Совет по укладке: чтобы челка лежала красиво, лучше сушить ее феном, направляя его в сторону.

Стрижки для квадратного лица

На короткие волосы

Камерон Диас

Стрижка: короткий многослойный боб с небольшой челкой.

Почему это работает: такая стрижка акцентирует внимание на скулах, а не на челюсти и подбородке.

Совет по укладке: обладательницам такой стрижки лучше всего выпрямлять волосы.

На средние волосыОливия УайлдСтрижка: легкая многослойность и длинная челка. Почему это работает: неоднородные слои скрывают массивность нижней части лица. Совет по укладке: косой пробор — лучшее решение для женщин с квадратной формой лица.

На длинные волосыДжессика СимпсонСтрижка: легкие слои с челкой на уровне скул. Почему это работает: такая стрижка не выглядит слишком просто благодаря разноуровневым слоям. Воздушная, ниспадающая прическа сглаживает острые черты лица. Совет по укладке: используйте текстурирующее средство, чтобы подчеркнуть структуру волос.

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