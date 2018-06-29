Свотчи: 14 лучших оттенков лака на лето

Лаки с блестками для вечеринок на пляже, бирюзовые и лимонные оттенки, которые подойдут к загару, — BeautyHack выбрал лучшие: они точно сделают лето стало незабываемым!

Вместе с мастером по маникюру салона красоты Erwin Beauty Ольгой Перетятько мы устроили средствам настоящий «тест-драйв» — проверили их на прочность и стойкость. Рассказываем о результатах!

Коралловые оттенки — тренд сезона

Слева — лак для ногтей Le Vernis, 596 Neon Rose, Chanel , справа —

лак для ногтей Nail Lacquer, Pchycho Candy, Smith & Cult

Лак для ногтей Le Vernis, 596 Neon Rose, Chanel

Неоновый оттенок с матовым финишем — беспроигрышный вариант для летнего маникюра. В один слой средство выглядит полупрозрачным — лучше нанести два, а сверху закрепить топом (гарантирует стойкость).

У лака герметичная упаковка с отдельной крышкой (можно смело положить лак в чемодан — любимое платье не будет испорчено) и удобная кисточка — поправить маникюр можно даже на пляже.

Лак для ногтей Nail Lacquer, Pchycho Candy, Smith & Cult

Цвет лака выглядит очень насыщенно и ярко — коралловые оттенки перемешаны с ягодными (отличный вариант для тех, кто хочет следовать модным трендам, но не любит «чистый» коралловый цвет).

Средство легко наносится и распределяется по ногтям, не затекая в ногтевой валик, но нужно дать лаку время высохнуть — иначе на маникюре останутся «отпечатки» сумки или двери машины.

Слева — лак для ногтей Anne Marie, Coral, Christina Fitzgerald, справа — лак для ногтей Bibby, Fluoro Tancerine, Christina Fitzgerald

Лак для ногтей Anne Marie, Coral, Christina Fitzgerald

Классический коралловый цвет с неоновым, блестящим финишем, который не бросается в глаза, но красиво переливается в солнечных лучах. В дополнение — комфортное нанесение и стойкость — что еще нужно для идеального летнего оттенка?

Лак для ногтей Bibby, Fluoro Tancerine, Christina Fitzgerald

Средство будет хорошо подчеркивать форму «мягкий квадрат» — но с таким оттенком маникюр должен быть максимально аккуратным и свежим (яркий цвет словно под лупой «покажет» все недостатки).

Для летней вечеринки

Слева — лак для ногтей Trends Unicorn, Ice Horn, Nail look, справа –лак для ногтей Nail Lacquer, Dirty Baby, Smith & Cult

Лак для ногтей Trends Unicorn, Ice Horn, Nail look

У средства достаточно «вязкая» и плотная текстура, но оно легко распределяется — аккуратно нанести сможет даже новичок. В лаке много блесток, но они достаточно крупные и легко распределяются по поверхности ногтя.

Лак для ногтей Nail Lacquer, Dirty Baby, Smith & Cult

Во флаконе оттенок выглядит очень темным, но на ногти лак ложится полупрозрачным слоем (чтобы добиться насыщенного цвета, лучше распределять в два). Средство не «полосит» и хорошо будет выглядеть как на коротких, так и на длинных ногтях.

Бонус — в лаке нет токсичных компонентов. Можно часто обновлять цвет маникюра — ногтевая пластина не пострадает от летних экспериментов!

Слева — лак для ногтей Trends Unicorn, Holo Blue, Nail look, справа — лак для ногтей Trends Unicorn, Twinky Pinky, Nail look

Лак для ногтей Trends Unicorn, Holo Blue, Nail look

Оттенок напоминает чистое синее море, поверхность которого искрится на солнце (а блестки на ногтях на пляже будут переливаться, как бриллианты). Лак очень быстро высыхает — не нужно ждать 30 минут, чтобы появиться у бассейна с красивым и свежим маникюром.

Лак для ногтей Trends Unicorn, Twinky Pinky, Nail look

А этот цвет подойдет не только для вечеринки — блестки в нежном, розовом оттенке выглядят очень деликатно и не вульгарно даже в офисе. Этот оттенок хорошо носить соло (особенно красиво он выглядит на загорелых руках), но можно нанести и как второй слой на более плотный лак яркого оттенка (получится блестящий финиш или красивый эффект омбре).

Оттенки для загорелых рук Слева — лак для ногтей Lacquer Vernis Estimate, Orly, справа — лак для ногтей Creative Play, 432 Head Over Teal, CND Лак для ногтей Lacquer Vernis Estimate, Orly

Красивый сатиновый оттенок напоминает жемчужину в раковине — для такого цвета лучше выбрать овальную форму ногтя. С этим средством нужно быть аккуратным — наносить тщательно и осторожно (текстура жидкая — лак может «вытечь» на кутикулу).

Сохнуть средство будет долго, но результат стоит того — лак красиво переливается в солнечных лучах и оттеняет загорелые руки.

Лак для ногтей Creative Play, 432 Head Over Teal, CND Оттенок сразу настраивает на отпуск — темный во флаконе, на ногти он ложится легкой лазурью (как вода в морском бассейне). Лак очень стойкий, и сколы не испортят впечатления от отпуска.

У средства очень удобная кисть с ворсинками разной длины — лак распределяется ровно как в центре пластины, так и у кутикулы. В основе средства нет ацетона — лак не навредит ногтям не потрескается на жаре.

Слева — лак для ногтей Stevie, Aquamarine Crystal, Christina Fitzgerald, справа — лак для ногтей Baby, Pastel Lemon, Christina Fitzgerald

Лак для ногтей Baby, Pastel Lemon, Christina Fitzgerald

Этот оттенок — отличный вариант для долгого отпуска (когда руки успеют загореть в первые дни, а пастельный оттенок лака будет подчеркивать ногтевую пластину и красивый маникюр). Цвет подойдет и для маникюра сразу после моря — лак не «облезет» до того момента как сойдет первый загар.

Лак для ногтей Stevie, Aquamarine Crystal, Christina Fitzgerald

Цвет средства ассоциируется с чистым небом над морем на рассвете и подойдет для любого летнего образа. Лак хорошо держится на ногтях и легко распределяется по ногтям — маникюр получится быстрым и аккуратным.

Для тех, кто любит яркую классику

Слева — лак для ногтей Fernandez, Rhubarb, Christina Fitzgerald, справа — лак для ногтей Весенняя Коллекция, Розовая Карамель, Yves Rocher

Лак для ногтей Весенняя Коллекция, Розовая Карамель, Yves Rocher

Весенние оттенки актуальны и летом (особенно насыщенные, розовые цвета). Средство наносится очень ровно и не будет скалываться даже после частых заплывов за буйки.

Посмотреть все весенние оттенки, которые подойдут и для летнего сезона, можно здесь.

Лак для ногтей Fernandez, Rhubarb, Christina Fitzgerald

Оттенок спелой вишни уместен в любой ситуации в любом сезоне. У средства удобная кисточка (нанести лак получится даже «на бегу») и красивый, глянцевый финиш. Особенно выигрышно такой цвет выглядит на коротких ногтях и миниатюрных руках (еще 20 вариантов можно найти в нашей подборке).