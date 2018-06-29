18 супер эффективных способов сделать волосы идеально гладкими

В то время как вы сражаетесь с запутанными волосами и пытаетесь приручить кудряшки, есть простые способы сделать ваши волосы послушными. Есть два способа добиться гладких волос — естественный способ, используя определенные ингредиенты, советы и трюки, которые способствуют гладкости и химический путь, который подразумевает более жесткое выпрямление. В то время как естественное выпрямление является временным, эффект, который оно оказывает на ваши волосы, скорее положительный. Химическое выпрямление является постоянным и длится около четырех-восьми месяцев. Но оно имеет такое повреждающий эффект, если не заботится о волосах должным образом. Читайте дальше, чтобы узнать больше об этих двух методах выпрямления и решить, какой из них будет идеальным выбором для вас. МедикФорум узнал все об этих способах выпрямить волосы. Как получить гладкие волосы естественным путем? Хотя эти методы являются временными, естественное выпрямление, вероятно, улучшит здоровье ваших волос в долгосрочной перспективе, делая их гладкими и блестящими.

1. Промыть холодной водой

Используйте холодную воду для полоскания волос, поскольку она запечатает верхний слой вашего волоса, делая его гладким и блестящим. Использование теплой или горячей воды поднимет ваши кутикулы и визуально портит волосы. Если вы не можете выдержать мысль о том, чтобы использовать холодную воду из душа, вымойте волосы, используя метод сгибания и стирки.

Держите ведро с холодной водой рядом с вами и используя кувшин, наклонитесь вперед и начните поливать водой ваши волосы. Мойте и полоскайте волосы так, тогда вода не будет соприкасаться с вашим телом.

2. Гель алоэ вера

Вы были бы удивлены, узнав, что алоэ вера является электростанцией из 75 известных питательных веществ. Он содержит ферменты, которые приводят к здоровому росту волос и делают их гладкими и мягкими. Гель алоэ вера имеет тот же химический состав, что и кератин — это белок, который составляет значительную часть наших волос. Таким образом, гель легко проникает в волосы и обеспечивает требуемое увлажнение. Вырежьте несколько кусочков стебля алоэ вера, чтобы извлечь свежий гель. Разбавьте его водой и нанесите на волосы. Оставьте гель в течение 30 минут, а затем смойте мягким шампунем.

3. Яйцо

Вы должны быть знакомы с чудесами яиц для красоты. Являются ли ваши волосы сухими и поврежденными, или жирные и сломанные, яйца — это мгновенное решение всех проблем. Яйца содержат высокую концентрацию белков и питательных веществ, которые помогают сделать ваши волосы блестящими и упругими. Для того, чтобы сделать такую маску, стоит разбить яйцо в небольшой миске, а затем добавить чайную ложку меда, сливок и оливкового масла. Хорошо перемешайте, чтобы сформировать однородную пасту и нанести ее на волосы. Оставьте смесь, пока она не высохнет. Вымойте ее прохладной водой и шампунем, как обычно.

4. Банановая маска

Банан богат углеводами, витаминами, натуральными маслами и калием. Это известный антиоксидант, который помогает бороться с свободными радикалами. Использование банана в маске для волос заставит ваши волосы чувствовать себя увлажненными. Он уменьшает завивание и успокаивает раздраженную кожу головы при регулярном использовании. Преимущества банана можно повысить, добавив к нему йогурт, который также является отличным увлажняющим средством для волос.

Куски спелого банана взбить и добавить к нему две чайные ложки йогурта. Смешайте все это, чтобы получить однородную пасту, чтобы не осталось кусков банана. Нанесите это на все волосы, начиная с кончиков. Промойте через 45 минут шампунем.

5. Уксус

Яблочный уксус уже давно используется в качестве естественного полоскания волос. Наши волосы имеют рН 5,5, но шампуни и кондиционеры, которые мы используем, сильно щелочны. Яблочный уксус помогает поддерживать баланс pH нашего волосяного покрова,. Промывка ваших волос уксусом закрывает кутикулы ваших волос и делает их гладкими, мягкими и блестящими.

6. Обработка горячим маслом

Массаж горячим маслом раз в неделю не только даст вам здоровые и гладкие волосы, но также поможет снять стресс. Используйте масла, такие как кокосовый орех, оливковое масло, сладкий миндаль, жожоба, касторовое масло, лаванда, розмарин и тимьян для массажа волос. Вы также можете использовать комбинацию этих масел для достижения лучших результатов. Помассируйте кожу головы маслом и нанесите его на ваши волосы. После массажа головы, оберните голову теплым полотенцем. Это создает среду, которая позволяет максимально проникать маслу в кожу и волосы. Оставьте масло на 20 минут, а затем смойте шампунем. Используйте шампунь для вашего типа волос. Шампунь очищает кожу головы, а также делает ваши волосы гладкими и мягкими. Тем не менее, вы всегда должны использовать шампунь, подходящий для ваших волос.

8. Тщательное расчесывание

Легко проводите по волосам расческой. Чрезмерное нажатие может вызвать трение, которое сделает ваши волосы вьющимися. Ограничьте расчесывание волос до минимума, и никогда не делайте этого, когда ваши волосы мокрые. Влажные волосы более склонны к поломке.

9. Надлежащее кондиционирование

Правильное лечение волос кондиционером может творить чудеса для ваших волос и сделать их гладким и шелковистым. Сделайте так, чтобы ваши волосы получали такой уход, по крайней мере, раз в неделю. Оставляя немного кондиционера на ваших волосах, вы можете сделать их гладкими. Это абсолютно безопасно, если кондиционер не контактирует с кожей головы.

Вы также можете использовать кондиционеры для ухода и сыворотки, которые очень полезны для достижения большей гладкости. Оставлять кондиционеры особенно полезно людям вьющимися волосами.

10. Возьми перерыв от укладки

Выпрямители, щипцы для завивки и сушилки для взбивания волос могут быть лучшим решением для мгновенной укладки, чтобы ваши волосы выглядели гладкими. Но регулярное использование этих инструментов для горячей укладки чрезвычайно вредно для ваших волос. Жара от этих инструментов повреждает ваши волосы, делая их грубыми и вьющимися и лишая их естественного блеска, Однако, если есть дни, когда вы не можете обойтись без укладки, не забудьте использовать спрей для защиты от тепла или сыворотку. Это поможет уменьшить ущерб, создавая защитный экран вокруг ваших волос. Ранее эксперты рассказали как сделать волосы объемными.