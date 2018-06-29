Сколько тратит Кейт Миддлтон на уход за собой?

Кейт Миддлтон (36) стала для многих примером для подражания. Но для поддержания натуральной красоты приходится выкладывать немаленькие деньги. И Кейт тратит на себя примерно 37 тыс. долларов (около 2,3 млн рублей) в год. На что же уходят такие суммы?

Как оказалось, в первую очередь Кейт не жалеет денег на волосы. На уход и укладки она тратит более 11 тысяч долларов (около 695 тыс. рублей).

Каждые две недели Кейт делает маникюр и педикюр гель-лаком Essie Allure, и обходится ей это в 134 доллара за сеанс.

Кроме того, дважды в месяц Кейт ходит на услугу «моментальный загар», а это еще минус 236 долларов ежемесячно. Посещение стоматолога и отбеливание зубов также обходится в круглую сумму — около 12 тысяч долларов. Оставшиеся деньги уходят на декоративную и уходовую косметику. Среди косметических брендов Миддлтон предпочитает Lancome и Bobbi Brown, а для ухода за кожей выбирает швейцарский бренд Karin Herzog.

В любом случае выглядит Кейт превосходно, а значит, траты оправдывают себя.

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