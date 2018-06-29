Ещё
Сколько тратит Кейт Миддлтон на уход за собой?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сколько тратит Кейт Миддлтон на уход за собой? 

Peopletalk 3 часа назад
Фото: Peopletalk
Кейт Миддлтон (36) стала для многих примером для подражания. Но для поддержания натуральной красоты приходится выкладывать немаленькие деньги. И Кейт тратит на себя примерно 37 тыс. долларов (около 2,3 млн рублей) в год. На что же уходят такие суммы?
Как оказалось, в первую очередь Кейт не жалеет денег на волосы. На уход и укладки она тратит более 11 тысяч долларов (около 695 тыс. рублей).
Каждые две недели Кейт делает маникюр и педикюр гель-лаком Essie Allure, и обходится ей это в 134 доллара за сеанс.
Кроме того, дважды в месяц Кейт ходит на услугу «моментальный загар», а это еще минус 236 долларов ежемесячно. Посещение стоматолога и отбеливание зубов также обходится в круглую сумму — около 12 тысяч долларов. Оставшиеся деньги уходят на декоративную и уходовую косметику. Среди косметических брендов Миддлтон предпочитает Lancome и Bobbi Brown, а для ухода за кожей выбирает швейцарский бренд Karin Herzog.
В любом случае выглядит Кейт превосходно, а значит, траты оправдывают себя.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/skolko-tratit-kejt-middlton-na-uhod-za-soboj/
Peopletalk: последние новости
Окрашивание для тех, кто устал от летней жары и хочет освежиться Богемный шик: прическа, которую ты полюбишь этим летом Хочешь - верь, хочешь - нет: самые странные бьюти-привычки звезд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский сделал неожиданное заявление159
Убит переживший 38 покушений командир спецназа18
В США перехватили приказ о запуске термоядерных ракет74
ЕС принял решение по антироссийским санкциям488
Россияне начали покупать инвалидность ради пенсии39
Видео
05:46
ЕС принял решение по антироссийским санкциям
В мире Европа
08:48
Стрелок в США целенаправленно напал на редакцию
Происшествия США
08:25
Пенсионная реформа окажется последней в истории
Личный счет Общество
00:44
Зеленский сделал неожиданное заявление
Украина В мире
00:50
В США хотят принять 51-ый штат
В мире США
12:54
В США перехватили приказ о запуске термоядерных ракет
Армия Оружие
01:21
Жена Кержакова раскрыла правду о футболисте
Шоу-бизнес
04:13
Захарова заявила о «циничном кощунстве» Украины
Политика Конфликты
02:50
Саакашвили получил тюремный срок
В мире
00:38
США раскрыли способ борьбы с С-400
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение