Как часто нужно мыть голову: советы главных бьютиголиков мира

«Не чаще 3-4 раз в неделю. В перерывах спасаюсь сухим шампунем — лично мне очень нравится Kevin Murphy Fresh Hair. Главное — не переборщить (иначе можно заработать проблемы с кожей головы)».

«Я раньше очень часто мыла волосы, но со временем перестала — посоветовал трихолог. Мне запросто хватает двух раз в неделю. Главное — обязательно закалывайте волосы во время тренировок и перед сном: только так можно продержаться в приличном виде без слишком частого мытья».

«У меня, увы, жирная кожа головы, поэтому приходится мыть волосы минимум 4 раза в неделю. Самое важное, на мой взгляд, постоянно экспериментировать с уходом и брендами — у меня в ванной стоит огромное количество шампуней и кондиционеров!»