Ещё
Как часто нужно мыть голову: советы главных бьютиголиков мира
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как часто нужно мыть голову: советы главных бьютиголиков мира 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Аманда Сейфрид
«Не чаще 3-4 раз в неделю. В перерывах спасаюсь сухим шампунем — лично мне очень нравится Kevin Murphy Fresh Hair. Главное — не переборщить (иначе можно заработать проблемы с кожей головы)».
Синди Кроуфорд
«Я раньше очень часто мыла волосы, но со временем перестала — посоветовал трихолог. Мне запросто хватает двух раз в неделю. Главное — обязательно закалывайте волосы во время тренировок и перед сном: только так можно продержаться в приличном виде без слишком частого мытья».
Шерон Стоун
«У меня, увы, жирная кожа головы, поэтому приходится мыть волосы минимум 4 раза в неделю. Самое важное, на мой взгляд, постоянно экспериментировать с уходом и брендами — у меня в ванной стоит огромное количество шампуней и кондиционеров!»
Harper’s Bazaar: последние новости
В мини на красной дорожке, в пижаме в аэропорту: Ирина Шейк покидает Ниццу Первый выход Меган Маркл после свадьбы Лучшая штанга — тренер в руках: Синди Кроуфорд поделилась уникальным видео с тренировки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост устроил бум на полуострове393
Саакашвили получил тюремный срок24
Похороны Дементьева обернулись скандалом50
Россияне рискуют остаться без пенсий153
Немецкий фрегат стал жертвой собственной ракеты176
Видео
02:50
Саакашвили получил тюремный срок
В мире
00:28
С Керимова сняли все обвинения
Происшествия
00:33
Страдающая неизвестной болезнью МакSим сделала заявление
Шоу-бизнес
Порошенко «вспомнил» о Конституции
Украина В мире
03:09
Две трети россиян в целом довольны работой Путина
Политика Недвижимость
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
00:18
Москалькова решила посетить Сенцова
Политика
03:52
Названо место встречи Трампа и Путина
Политика Ближний Восток
03:09
Путин рассказал о выводе войск из Сирии
Политика Армия
01:17
Встреча Путина и Трампа напугала Великобританию
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение