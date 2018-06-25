Болельщицы! 15 лучших причесок для ЧМ-2018 от звезд

Изумрудный оттенок волос Кэти Перри и локоны Евы Лонгории и Бейонсе — звезды серьезно готовятся к походу в фан-зону любимых спортивных команд. На BeautyHack — укладки для тех, кто не боится дождя, ветра и жары на футбольных стадионах.

На первом месте среди укладок у модных девушек — локоны. Локоны любят не только за красоту. С ними удобно ходить по несколько дней, причем каждый раз они превращаются во что-то новое. Если в первый день локоны лежат гладко, аккуратно, на второй день волосы можно сбрызнуть спреем с морской солью и получить эффект «пляжных» волн. На третий день чуть растрепанную текстуру можно собрать в пучок, хвост или косу. Сохранить объем у корней всегда поможет сухой шампунь.

Модные локоны сегодня — это легкое движение. Когда вы берете прядь, не нужно ее накручивать до тех пор, пока она накручивается. Достаточно один или два раза обернуть ее вокруг плойки. Кончик оставьте свободным, но не слишком длинным. Он должен плавно ниспадать от локона.

Лак — это всегда только финиш. Я использую легкую фиксацию — люблю, когда до волос приятно дотронуться. Если понимаю, что укладку нужно сильнее зафиксировать, наношу лак с нижнего слоя волос.

Ева Лонгория

Кейт Мидллтон

Кэти Перри

Дэми Ловато

Бейонсе

Юлиана Караулова

Тэйлор Хилл