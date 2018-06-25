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Как делают стрижки на МКС?
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Как делают стрижки на МКС? 

Популярная механика 16 минут назад
Фото: Популярная механика
Космонавты используют особенную машинку — она совмещена со шлангом пылесоса, чтобы остриженные волосы не разлетелись в невесомости по всей станции, не мешали экипажу и не повредили технику.
На видео показано, как Мисуркин просит Шкаплерова сделать ему более «вертикальную» прическу, «не огурцом». При этом к российским космонавтам присоединяется американец Джо Акаба и в шутку договаривается, чтобы Шкаплеров постриг и его за три доллара.
Сейчас космонавты находятся на Земле. Мисуркин вернулся домой 28 февраля, а Шкаплеров — 3 июня.
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