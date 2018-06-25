Как делают стрижки на МКС?

Космонавты используют особенную машинку — она совмещена со шлангом пылесоса, чтобы остриженные волосы не разлетелись в невесомости по всей станции, не мешали экипажу и не повредили технику.

На видео показано, как Мисуркин просит Шкаплерова сделать ему более «вертикальную» прическу, «не огурцом». При этом к российским космонавтам присоединяется американец Джо Акаба и в шутку договаривается, чтобы Шкаплеров постриг и его за три доллара.

Сейчас космонавты находятся на Земле. Мисуркин вернулся домой 28 февраля, а Шкаплеров — 3 июня.