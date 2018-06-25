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Дженнифер Лоуренс стала лицом первого за 19 лет нового аромата Dior
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Дженнифер Лоуренс стала лицом первого за 19 лет нового аромата Dior 

Попкорн News 15 минут назад
Фото: Попкорн News
Дженнифер Лоуренс уже несколько лет является лицом модной марки Dior, с успехом демонстрируя новые коллекции в рекламных кампаниях. Недавно сотрудничество бренда и голливудской актрисы вышло на новый уровень — Лоуренс представит первый за 19 лет аромат Dior.
Название новинки пока держится в секрете, но главный парфюмер французского дома, Франсуа Демаши, отметил, что она ознаменует старт новой эпохи Dior и подарит миру невероятный и мощный аромат. О том, что Дженнифер станет лицом нового парфюма, стало известно из официального аккаунта бренда в Instagram. «Она подарит свою сияющую красоту и радость жизни этому новому, необыкновенному творению», — пишут представители Dior. Выбор лица кампании поклонников актрисы совсем не удивил — она регулярно представляет платья бренда на лучших красных дорожках мира, а также рекламирует косметику Dior Addict.
The house of Dior is pleased to announce #jenniferlawrence as the face of the new Dior women’s perfume. She lends her radiant beauty and her joie-de-vivre to this new, extraordinary creation by #francoisdemachy, @diorparfums perfumer-creator. #diorparfums
Публикация от Dior Parfums (@diorparfums)
20 Июн 2018 в 3:06 PDT  попкорнnews
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