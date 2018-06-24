«Похожа на старушку»: Юлия Пересильд не впечатлила лицом без косметики

Актриса Юлия Пересильд отдыхает в Греции , наслаждаясь летним теплом и пляжем. Разумеется, далеко не каждая женщина может хорошо выглядеть на пляже, ведь жара, отсутствие макияжа и палящее солнце мало кого делают более привлекательным. Юлия также оказалась из числа женщин, не восхищающих своим пляжным обликом.

Как актрисе, Юлии Пересильд регулярно приходится по многу часов ходить с тяжелым макияжем на лице, а то и вовсе со сложным гримом. Летний отпуск стал для нее возможностью расслабиться во всех смыслах. Сама Юлия признается, что он дал ей возможность успокоиться и посмотреть по сторонам, заметив вещи, ускользающие от внимания в суматохе дел. Но по пляжным фото актрисы бывает сложно сказать, что она наслаждается отдыхом на греческих пляжах. Несколько неудачных фотографий Пересильд, появившихся в ее микроблоге, убедили публику, что некоторым, даже привлекательным дамам не стоит отказываться от легкого макияжа.

Удивленные поклонники Юлии увидели на отпускных снимках не молодую женщину, а даму средних лет, причем выгоревшие на солнце светлые волосы, очень напоминающие седые пряди, только усилили это сходство. Почитатели с сожалением отметили, что пока отдых совсем не идет на пользу актрисе. «Похожа на старушку» «Почему на голове как будто седина, это волосы так выгорели?» «На этой фотке можно смело дать лет 45 ей» «Вроде отдыхает, а как замученная бабуля на фотографии» «Она явно из тех, кого отсутствие макияжа совсем не красит» «Волосы седые? В таком виде ей хорошо за 40 можно дать»