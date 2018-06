Почему появляются угри на лбу?

Гормональные изменения, стресс и плохая гигиена — все это может быть причиной появления угрей (акне). Состояние не представляет серьезного риска для здоровья, но люди начинают считать себя непривлекательными, и это может вызвать дискомфорт.

Угри на лбу — причины

Акне распространено в период полового созревания из-за изменений уровней гормонов. Угри — это хроническое состояние кожи, которое может привести к следующим кожным элементам:

белые угри;

комедоны;

кисты;

узелки.

Угри могут развиваться где угодно на теле человека, но особенно часто встречаются на лице, плечах, спине, груди и руках. Прыщи появляются, когда сальные железы кожи блокируются. Эти железы производят маслянистое вещество, называемое кожным салом. Они могут блокироваться большим количеством кожного жира, мертвыми клетками кожи или бактериями. Когда это происходит, железы воспаляются и развиваются угри.

Определенные факторы могут увеличить количество кожного сала, вырабатываемого сальными железами.

Причины появления угрей на лбу:

Гормональные изменения

Угри особенно распространены в период полового созревания.

Стресс

Существует связь между стрессом и появлением прыщей, но причины этого неясны.

Медикаментозное лечение

Некоторые препараты могут привести к акне. Примеры включают определенные стероиды, противосудорожные средства, барбитураты или литий.

Гигиена

Нерегулярное мытье волос и лица может привести к маслянистым отложениям на лбу и закупоркам, которые вызывают появление угревой сыпи.

Средства для волос

Некоторые средства для волос, такие как гели, масла или воски, связаны с появлением прыщей.

Раздражение кожи

Использование макияжа или ношение шляпы может вызвать раздражение лба и привести к акне. Частое прикосновение ко лбу может также усугубить раздражение кожи и вызвать появление прыщей.

Как избавиться от угрей на лбу Для лечения акне доступно большое количество гелей, мыла, лосьонов и кремов. Эти средства обычно содержат одно или несколько активных ингредиентов:

перекись бензоила;

салициловую кислоту;

ретинол;

резорцин.

Для людей с тяжелыми формами акне врач может назначить пероральные препараты, которые могут включать:

кортикостероиды;

противомикробные препараты;

антибиотики;

ретиноиды;

комбинированные контрацептивы.

Домашние средства можно использовать наряду с медикаментозным лечением. Примером домашнего средства является применение теплого компресса два раза в день, что поможет удалить избыток кожного жира и улучшить восстановление.

Другие домашние средства:

Алоэ вера

Нанесите чистое масло алоэ вера прямо на лоб.

Масло чайного дерева

Смешайте несколько капель масла с водой и нанесите на лоб хлопчатобумажной подушечкой.

Яблочный уксус

Смешайте одну четверть яблочного уксуса с тремя четвертями воды и нанесите на лоб хлопчатобумажной подушечкой.

Лимон или сок лайма

Прикладывайте непосредственно ко лбу с помощью ватного тампона.

Цинк

Цинк можно принимать внутрь в качестве дополнения, чтобы улучшить кожу.

Можно комбинировать следующие ингредиенты, чтобы сделать маску для лица: смешать 2-3 чайные ложки геля алоэ вера с 3-4 каплями масла чайного дерева, нанести на лицо и оставьте на ночь. Утром умойтесь, повторяйте такую маску каждую ночь, пока прыщи не пройдут.

Профилактика

Хотя появление прыщей может быть неизбежным, особенно во время полового созревания, регулярное мытье поможет свести к минимуму риск возникновения акне.

Советы по предотвращению прыщей:

избегайте ношения плотно облегающих шляп;

используйте скрабы для лица, чтобы глубоко очистить кожу;

не прикасайтесь и не выдавливайте угри на лбу;

удаляйте макияж перед сном;

умывайтесь сразу после занятий спортом;

регулярно мойте руки в течение дня;

избегайте воздействия солнца.

