Шесть признаков того, что ваша прическа вам не идет

1. Прическа не сочетается с одеждой

Актриса Эмма Уотсон идеально подобрала прическу к строгому костюму.

Каждый образ желательно сразу продумывать до мелочей. Часто именно прическа вступает в диссонанс с нарядом. Например, рубашка поло смотрится нелепо в сочетании с романтичными локонами. Гораздно логичнее в спортивный стиль впишется высокий конский хвост. Чтобы соблюсти офисный дресс-код, разумно сделать гладкий пучок или ракушку. Часто отражение в зеркале разочаровывает именно из-за того, что образ не до конца гармоничен.

2. Не учтена структура волос

Обладательнице тонких волос певице Карли Рэй Джепсен подходит каскадная стрижка.

Принять особенности своих волос — первый шаг на пути к идеальной прическе. Например, кудрявые волосы отличаются непокорностью. Главная ошибка в обращении с ними — забывать пользоваться стайлинговыми средствами, ведь именно они помогают усмирить шевелюру и придать ей нужную форму. Тонким и редким волосам не помешает каскадная стрижка: она визуально добавит прядям объем.

3. Волосы секутся, и это слишком заметно

Актрисе Елене Захаровой следует больше времени уделять состоянию волос.

Сушка феном, окрашивание, солнечный свет — причин для появления секущихся кончиков может быть много. Важно не игнорировать проблему, а сразу решать ее, ведь залог идеальной укладки — здоровые волосы. Даже если придется пожертвовать несколькими сантиметрами длины, прическа будет выглядеть куда аккуратнее, чем была до посещения мастера.

4. Тон волос не сочетается с оттенком кожи

Эмма Стоун от природы блондинка, однако с ее тоном кожи рыжий цвет волос смотрится намного лучше.

Неправильно подобранный тон волос заглушает природную красоту, придает лицу унылый вид и портит настроение. Поэтому так важно выполнять окрашивание с учетом природных данных.

Светлая кожа с розовым подтоном наиболее гармонично сочетается с оттенками блонда. Теплому оттенку кожи с медным подтоном соответствует гамма оттенков шатена. Кожу оливкового цвета отлично оттенит гамма для брюнеток. Рыжий (от медного до огненно-красного) подойдет обладательницам белой и нежно-розовой кожи. Самый подходящий оттенок, как правило, на пару тонов светлее или темнее натуральных волос.

5. Прическа подчеркивает недостатки лица

Обладательницам высокого, как у Евы Грин , лба категорически не идут начесы.

Правильно подобранная прическа скроет несовершенства. Внимание от длинного носа отвлечет пышная прическа с локонами, направленными к лицу, с длинной челкой. Шею визуально длиннее сделает стрижка с приподнятым затылком. Челка замаскирует высыпания на лбу.

6. Прическа выбрана без учета типа фигуры

При росте 178 см красотка Джулия Робертс может позволить себе пышную прическу.

Многие освоили мастерство подбора прически под тип лица, но забывают о том, что прическа должна сочетаться еще и с типом фигуры. Например, высоких девушек короткая стрижка визуально делает еще выше. Распущенные длинные волосы противопоказаны низким девушкам. Обладательницам большого бюста не рекомендуется носить слишком объемные прически.

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