10 советов, которые защитят ваши волосы во время плавания от жутких последствий

Плавать всегда весело, но ваши волосы страдают от этого. Хорошая новость в том, что вы можете избавиться от ущерба, который плавание в бассейне причиняет вашим волосам. Уход за волосами во время плавания — относительно простой процесс. Знайте правильный путь, и вы разбираетесь. К сожалению, многие из нас терпят неудачу и нуждаются в помощи. Итак, прежде чем ваши волосы станут соломенными и хрупкими от плавания, узнайте из статьи МедикФорум все, что вам нужно знать о заботе о волосах во время плавания.

Как защитить волосы от воды в бассейне Есть два способа сделать это, и оба они необходимы и одинаково важны. Первый из них — это режим ухода до плавания по уходу за волосами, а второй — режим после плавания.

Вы должны понимать, что главным виновником является хлор. Он используется в бассейнах для уничтожения бактерий и поддержания уровня гигиены. И хотя хлор защищает вас от инфекций, он наносит ущерб вашим волосам. Хлор покрывает ваши волосы, делая их сухими и слабыми. Это мощное вещество, которое вызывает видимый ущерб незащищенным волосам уже за один раз. Страшно, правда?

Легче и умнее защищать волосы от хлора, а не исправлять проблемы позже, после того, как будет нанесен урон. Разве вы так не думаете? Итак, готовьтесь к полноценному регулярному уходу за волосами, чтобы сохранить ваши локоны в форме, наслаждаясь процессом.

Подготовка к плаванию Масло — идеальное средство для волос, прежде чем прыгать в бассейн. Оно делает ваши волосы водонепроницаемыми и образует защитный слой над вашей кожей головы. Это предотвращает проникновение хлора в ваши кутикулы волос и повреждение цвета и блеска ваших волос. Он также предотвращает появление светлых и цветных волос.

Масло аккуратно втирайте в чистые и влажные волосы. Выберите подходящее масло из ассортимента, вы можете использовать кокосовое масло, оливковое масло, аргановое масло и марокканское масло. Все они подходят для идеального увлажнения и защиты. Быстрый душ еще одна хорошая идея. Тщательно промойте волосы в душе, так как влажные волосы менее склонны поглощать воду из бассейна. Это также предотвращает накопление химических остатков в ваших волосах. Вы можете применить кондиционер для волос. Он не только питает ваши волосяные фолликулы, но и образует слой, который защищает ваши волосы от хлора и других вредных химических веществ в бассейне.

Спреи для волос также весело и легко использовать. Они пригождаются, когда вы плаваете на открытом воздухе. Выберите солнцезащитный спрей, который предотвращает повреждение от сурового солнца и помогает поддерживать уровень гидратации ваших волос. Спреи также защищают ваш цвет волос от угасания. Наконец, вы можете надеть шапочку для плавания. Спрячьте все свои волосы в колпачок, прежде чем прыгать в бассейн. Шапочка держит ваши волосы сухими и подальше от всех химических веществ. Это умный способ поддерживать здоровье ваших волос.

Защита волос после плавания Используйте шампунь для волос. Да, это так просто. Мойте волосы сразу после купания, чтобы избавиться от хлора в ваших волосах. Хлор прилипает к волосам, и его трудно смыть позже, если вы не сразу промойте его. Ваш повседневный шампунь может не работать в этом случае, поэтому мы рекомендуем вам выбрать антихлорный шампунь, чтобы смыть хлор и другие минеральные отложения, такие как медь в волосах. Увлажнять волосы после этого с помощью кондиционера — хорошая идея. Он борется с сухостью, добавляет влагу и держит ваши волосы хорошо напитанными.

После мытья обязательно расчешите волосы. Расчестка с широким зубчатым гребнем контролирует завивку и является простым способом распутать ваши волосы без боли. Такая расчестка ослабляет напряжение, создаваемое в волосах, и уменьшает ломкость. Да, вот и все. Но для долгосрочного решения вам нужно сделать больше.

Домашние средства для удаления хлора из ваших волос Если вы проводите много времени в бассейне, мы рекомендуем обрабатывать ваши волосы хотя бы изредка, чтобы убирать из них отложения хлора и минералов. Ниже приведены некоторые рецепты из легко доступных ингредиентов на вашей кухне, которые вам нужно попробовать.

1. Яблочный уксус

1 стакан яблочного уксуса4 чашки воды Смешайте яблочный уксус и воду и вылейте его в бутылку со спреем. Нанесите смесь на волосы, от корней до кончиков. Позвольте вашим волосам впитать в смесь около 2 минут. Прополощите волосы и дайте им высохнуть. Применяйте смесь один раз в неделю. Яблочный уксус расщепляет хлор и минеральные остатки вокруг внешнего слоя волос и очищает его. Это делает волосы мягкими, здоровыми и блестящими. Он также закрывает кутикулы, что помогает вашим волосам лучше удерживать влагу.

2. Витамин С Треть стакана соды Треть стакана лимонного сока Треть стакана апельсинового сокаСмешайте соду, лимонный сок и апельсиновый сок и вылейте в распылительную бутылку. Прополощите волосы водой и распылите смесь по длине волос. Оставьте его на 2 минуты. Вымойте его шампунем и следуйте за кондиционером. Применяют смесь 2-3 раза в неделю. Раствор витамина С удаляет хлор из ваших волос и защищает его от перхоти и преждевременной седины.

3. Сода 1 столовая ложка пищевой соды Добавьте воду в пищевую соду, пока она не образует пасту. Нанесите пасту на волосы и кожу головы. Оставьте его на 20-30 секунд. Вымойте водой и продолжайте процедуру с помощью шампуня и кондиционера. Применяют смесь 2-3 раза в неделю. Сода удаляет хлор и другие химические вещества из волос. Это делает ваш кожу головы и волосы крепкими.

4. Томатная паста 4 помидора Разрежьте помидоры на куски. Взбейте их в мясорубке, пока они не достигнут густой консистенции. Вымойте волосы водой и нанесите на них томатную пасту. Оставьте ее на 20-30 минут. Ополосните и промойте волосы, как обычно. Применяют смесь 3-4 раза в неделю. Помидор помогает вашим волосам сохранить утерянную влагу из-за воздействия хлора в бассейне. Это также уменьшает повреждение, вызванное хлором на ваших волосах.

Влияние хлора на волосы Хлор высушивает ваши волосы, лишая его кожного сала, его естественной смазки. Он повреждает ваши кутикулы волос, что приводит к ломке кончиков. Хлор превращает ваши волосы в светлые или зеленые. Это делает ваши волосы хрупкими и вьющимися. Читайте также пять секретов, которые сделают ваши волосы более красивыми.