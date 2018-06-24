Невидимый разрушитель: грибок

Грибковая инфекция, по данным исследований, поразила около 30-40 процентов россиян. Невидимый для глаза, грибок доставляет много проблем, и от него непросто избавиться.

Грибок стопы, в первую очередь опасен тем, что передается от человека к человеку, например при совместном использовании обуви (тапок), в бассейнах, общественных банях. Но чаще всего грибок поражает тех, кто не соблюдает правила гигиены.

Признаки

Несмотря на разнообразие всевозможных грибков, которые способны вызвать поражение кожи стоп, симптомы, как правило, однотипны.

— Сначала все начинается с нескольких трещин в межпальцевых складках, — рассказывает врач-гигиенист Рауф Кадышев. — Затем кожа шелушится, утолщается, блестит, появляются чешуйки в местах утолщения кожи, и начинается кожный зуд. В этот момент человек замечает, что у него грибок стопы и идет в аптеку за разрекламированным лекарством. А между тем нужно не заниматься самолечением, а обратиться к дерматологу.

До самых ногтей

Факторы, способствующие заболеванию онихомикозом — грибком ногтей, — те же, что и для грибка стопы. Однако в этом случае различается несколько форм заболеваний.

Первая, так называемая «нормотрофическая». При ней изменяется окрас ногтей. Вторая — «гипертрофированная» форма. Это когда ноготь утолщается, деформируется и затем крошится, вызывая боль при ходьбе.

Третья — «атрофическая» форма: ногтевая пластина становится тоньше, тускнеет, покрывается белыми пятнами и полосами.

— И во всех трех случаях, если вовремя не начать лечение, длительно протекающий грибок ногтя приводит к его полному разрушению, — предупреждает Кадышев.

Среда обитания

Медики выделяют несколько основных путей заражения микозом.

Чаще всего это постоянный контакт с больным человеком. Как правило, это заболевший член семьи. Также риск перенести на себя грибок есть у тех, кто примеряет чужую обувь, пользуется не своими предметами гигиены (мочалки, полотенца и прочее) и маникюрными приборами.

И конечно же, болезнетворных грибков очень много в общественных банях, саунах, туалетах. Здесь болезнь подцепить легче всего тем, у кого есть микротравмы кожи. Также благоприятной атмосферой для развития микозов являются повышенная потливость человека и высокая влажность.

Комплексное лечение

— Дерматологи, как правило, назначают сразу комплексное лечение болезни, которое включает в себя одновременное применение лекарственных препаратов (мази, кремы, гели) и курсы физиопроцедур, — рассказывает врач-гигиенист. — При тотальном поражении ногтей грибком рекомендуется удаление ногтевой пластины хирургическим методом или консервативно, при помощи кератолитических пластырей, размягчающих ноготь.

Но медицина не стоит на месте, и в последнее время появились новые, безмедикаментозные и безболезненные, но весьма эффективные способы избавиться от этой напасти. Медикам о них известно, не сомневайтесь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лариса Алексеева, врач-дерматолог:

— Чаще всего люди обращаются к специалисту, когда микоз переходит уже в хроническую стадию. Причина заключается в том, что люди плохо осведомлены о причинах и симптомах этой болезни.

КСТАТИ

К здоровому организму грибок не «липнет» — иммунитет справляется с ним. Поэтому помимо соблюдения элементарных гигиенических правил надо заботиться о повышении иммунитета. Помогут в этом фрукты, овощи и пища, богатая белком: мясо, кисломолочные продукты, орехи.

СИМПТОМЫ

— Чаще всего грибок начинает распространяться с большого пальца стопы. Самое злачное место — угол возле края ногтя. Это травмоопасная зона, в которую паразиту проще всего проникнуть.

— Изменение цвета ногтевой пластины. Плесневые грибы могут придать ногтю любой цвет, от оранжевого до зеленого, синего или черного.

— Нарушение конфигурации ногтевой пластины проявляется появлением бугров и неровностей на поверхности, неправильным ростом ногтя.

— Разрушение ногтя происходит со свободного места. Края обломаны, отходят слоями или отваливаются кусочками.

— Болевые ощущения вызываются нарушением роста ногтя, вклиниванием его в близлежащие ткани.