10 признаков того, что вашим волосам нужна помощь

Порой мы оказываемся настолько заняты текущими делами, что просто не успеваем отследить момент, когда волосам требуется минимальная помощь — например, в смене шампуня или режима мытья, который, как известно, у каждого человека строго индивидуален. В таких случаях волосы начинают резко портиться и перестают радовать владельца своим внешним видом. Список признаков, на которые стоит обращать внимание — и чем скорее, тем лучше.

Концы волос секутся

Эта неприятность может возникнуть у волос любой длины, кроме совсем коротких. Чаще всего посеченные кончики — свидетельство того, что за волосами неправильно ухаживают: концам волос часто не хватает питания, они больше других страдают от укладки феном или плойкой.

Спасением в этом случае может стать любой продукт, который не нужно смывать, — например, кондиционер, который можно наносить на влажные или сухие волосы. Перед укладкой обязательно использовать термозащиту. Но предварительно сами посеченные концы лучше всего состричь, как бы ни было жалко длины.

Волосы путаются

Если это происходит даже после использования увлажняющего кондиционера — дела плохи, нужно обратить на проблему самое пристальное внимание. Она может возникать из-за сухости самих волос: часто они теряют влагу после процедуры обесцвечивания или окрашивания слишком агрессивными красителями или же если в помещении слишком сухой воздух.

Расчесывание — тем более частое, чем больше путаются волосы — еще больше травмирует и повреждает структуру волос, поэтому лучше использовать маски для глубокого увлажнения и восстановления. Если же дело в сухости воздуха — лучше всего купить увлажнитель, потому что страдают не только волосы, но и весь организм.

Волосы становятся матовыми

Речь идет о том, что желанный блеск не появляется даже после мытья, но здоровые волосы должны блестеть после просушивания. Если же они остаются матовыми, то это может свидетельствовать о нарушении структуры волос, когда чешуйки кератина неплотно прилегают к основанию, — причиной могут быть стресс, гормональные сбои, неправильное питание или неверный уход. С ними нужно разобраться поскорее, поскольку такие волосы становятся ломкими и чаще выпадают.

Волосы быстро загрязняются

Если даже частое мытье не оставляет ощущения свежести и волосы все равно выглядят сальными — ситуация требует как можно более быстрого обращения к врачу и начать можно с посещения трихолога. Стилисты тут не помогут — вероятнее всего, речь идет о недостатке витаминов, гормональном сбое или серьезных проблемах с системами пищеварения или кроветворения.

Волосы слишком сильно блестят

Казалось бы — радоваться блеску, но этого делать не стоит, особенно если слишком сильный блеск сопровождается ощущением сухости и неестественности волос наощупь. Чаще всего подобное происходит неравномерно — отдельные участки блестят больше, и это показатель химического ожога, полученного во время окрашивания или неправильного ухода. Лечить после установления причины на консультации с парикмахером или колористом.

Волосы загрязняются неравномерно

С подобным очень часто сталкиваются длинноволосые девушки: у корней волосы уже грязные, а кончики остаются при этом сухими. Для решения этой проблемы нужно правильно подбирать шампунь: для корней и кожи головы использовать шампунь для жирных волос, не распределяя его по всей длине и тщательно смывая, а на концы наносить бальзам для сухих волос, избегая попадания на корни.

Укладка плохо держится

Волосы не желают держаться в уложенном виде, даже если на них была вылита тонна укладочных средств? Вариантов три: воздух слишком влажный, средства для укладки были подобраны неправильно или волосы находятся в состоянии сухости и ослабленности. В последнем случае их нужно полечить любым помогающим средством после консультации с профессионалами.

Волосы выпадают

Особо паниковать не стоит — например, волосы сильнее обычного выпадают осенью и весной, женщины после рождения ребенка часто лишаются тех волос, что не выпали за беременность. Если же процесс принимает слишком пугающие формы — стоит обратиться к врачу-трихологу. Возможно, все дело в сильном стрессе, гормональных изменениях, недостатке витаминов или внутренних проблемах со здоровьем или заболеваниями типа алопеции, которые требуют профессионального лечения, а не масок.

Волосы ломаются

При расчесывании на щетке остается довольно большое количество волос, но они без корня. Это означает, что речь идет о ломкости — это может быть результатом неверного окрашивания, пересушивания волос на солнце, особенно в сочетании с морской водой или хлоркой в бассейне. Вероятно, комплексный восстанавливающий уход в салоне поможет решить проблему.

Маски для волос не помогают

Иногда дело оказывается не в том, что маска неэффективна, а в том, что она неверно подобрана или призвана решать ту проблему волос, которой у конкретного человека нет. Сильнодействующие маски разумнее всего покупать в салонах или после консультации с профессиональными парикмахерами или врачами-трихологами, а не верить обещаниям рекламы или многоречивости консультантов в косметических магазинах. Применять маску нужно именно так, как рассказывается в инструкции или как посоветует специалист. Лучше всего обращаться за советом в проверенные и надежные салоны или ведущие магазины косметики — там консультанты проходят тренинги и действительно разбираются в том, что они предлагают.