Себорейный кератоз кожи: все способы лечения

Себорейный кератоз входит в группу доброкачественных новообразований, характеризующихся уплотнением рогового слоя кожи. Заболевание встречается среди людей старше 40 лет и прогрессирует на протяжении всей жизни. Причина его возникновения до сих пор не известна, однако установлено, что болезнь носит наследственный характер, а провоцирующими факторами могут стать как механические повреждения, так и воздействие ультрафиолетовых лучей. Себорейный кератоз кожи, лечение которого направлено на иссечение пораженных тканей, требует квалифицированной помощи, поскольку примерно в 10% случаев, при проведении гистологического анализа тканей в кератомах обнаруживаются раковые клетки. МедикФорум выяснил, что делать с кожей, чтобы избавиться от этой проблемы. Совет: для того, чтобы избежать нежелательных последствий, перед удалением новообразований желательно проконсультироваться с дерматологом, который определит, нужна ли консультация с онкологом, или же можно убрать наросты без риска для здоровья.

Симптомы заболевания

В первой степени на коже появляются едва заметные пятнышки, шероховатости или неровности. Именно по этой причине лечение кератоза чаще всего начинают, когда заболевание приобретает уже более запущенную форму. Основные места локализации наростов — кожа груди, шеи, лица, ушей и предплечий.

Кератомы поначалу имеют размеры от 1 мм до 2 см, но со временем увеличиваются и темнеют. По структуре они похожи на бородавки, которые могут начать кровоточить даже при незначительных повреждениях. В некоторых случаях заболевание сопровождается неприятными ощущениями и зудом.

Медицинское лечение

Чаще всего себорейный кератоз кожи требует лечения, только если наросты мешают с эстетической точки зрения или систематически подвергаются травматизации, поскольку это может привести к инфицированию. Лечение кератом проводят практически во всех клиниках косметологии. Существует несколько методов, которые помогают избавиться от нежелательных образований:

•Электрокоагуляция. Прижигание током пораженных участков производится при помощи электрического скальпеля. После процедуры могут остаться небольшие рубцы и шрамы, особенно если новообразование было больших размеров. Но существенным преимуществом электрокоагуляции является то, что удаленные ткани при необходимости можно отправить на дополнительный анализ. •Удаление жидким азотом. Криотерапия позволяет безболезненно избавиться от мелких наростов. •Лазерная терапия. Это доступный способ борьбы с различными дефектами кожи. При лазерной обработке здоровые ткани не затрагиваются, а ранка быстро затягивается. Данная процедура абсолютно безболезненная, а риск образования рубцов минимальный. Совет: не стоит маскировать кератомы при помощи толстого слоя пудры или тонального крема. Декоративная косметика может оказать негативное воздействие на состояние новообразований. Существует еще несколько радикальных методов удаления себорейных бородавок, например, хирургическое иссечение скальпелем, химический и радиоволновой метод. Однако сегодня к ним прибегают гораздо реже по ряду причин: высокая стоимость, длительность проведения процедуры и образование рубцов. Что касается консервативных методов, то при себорейном кератозе лечение медицинскими препаратами обычно не приносит желаемого результата. Хотя замедлить или остановить рост новообразований все же можно. Для профилактики заболевания назначается длительный прием витамина С в больших дозах. Кроме того, поскольку определенную роль в развитии заболевания по некоторым данным играет воздействие солнечной радиации, то для предотвращения распространения наростов рекомендуется ограничить время пребывания на солнце.

Народные средства лечения себорейного кератоза

Если заболевание не причиняет дискомфорт и новообразования не беспокоят, то можно попробовать лечение в домашних условиях. В арсенале народной медицины есть много простых и доступных рецептов, однако нужно помнить, что результат зависит от степени запущенности заболевания, индивидуальных особенностей организма и соблюдения ряда правил, в числе которых систематическая обработка пораженных участков кожи и следование рекомендациям относительно продолжительности лечения.

Совет: Поскольку себорейный кератоз кожи связан с процессом старения, желательно обеспечить комплексное воздействие на организм. Например, в рационе должно присутствовать много овощей и фруктов желтого цвета: картофель, лимоны, бананы, желтые яблоки, помидоры и перцы. Стоит употреблять больше гречки, а также бобовых. Также от преждевременного старения спасает витамин Р. 1. Алоэ. Нужно срезать нижние, самые толстые листы растения, удалить колючки и обработать кипятком. Ошпаренные листы обмотать марлей и на 3 дня положить в морозильник. Затем разморозить и нарезать тонкими пластинами, которые можно прикладывать на пораженные участки. При этом желательно накрыть их пищевой пленкой и обмотать сверху бинтом. Для удобства компресс рекомендуется делать на ночь, а утром обработать кожу салициловым спиртом. 2. Прополис. Раскатать листик очень тонко и приложить к кератомам. Закрепить повязкой и оставить на 4-5 дней. Повторить процедуру еще 3 раза, меняя повязку. 3. Луковая шелуха. Промыть, ошпарить и просушить сухую шелуху репчатого лука. После этого залить ее 6% столовым уксусом (ложки шелухи на стакан уксуса). Оставить в темном тепло месте на 2 недели. Затем настойку процедить и использовать для компрессов. Сначала компрессы делаются на 20-30 минут, затем продолжительность процедуры увеличивают до 2-3 часов. 4. Дрожжи. После того, как опара из дрожжей поднимется, нужно сделать небольшую лепёшку и наложить ее на пораженный участок. Через несколько часов компресс снять и промыть кожу теплой водой. Симптомы болезни начнут исчезать через 5-7 дней. 5. Греча. Можно обрабатывать кератомы отваром из гречки: столовая ложка крупы на 200 мл воды. Прогноз при себорейном кератозе благоприятный. Но при самолечении стоит помнить о возможных осложнениях, а злоупотребление народными средствами и витаминами может усугубить ситуацию, поэтому перед лечением настоятельно рекомендуется посетить врача для подтверждения диагноза. Ранее эксперты рассказали, как остановить рак кожи на первоначальной стадии.