SOS-средство: капли от конъюнктивита, самодельные патчи для глаз и другие бьюти-хаки с алоэ вера

Про целебные свойства алоэ вера известно еще с тех времен, когда человек только начал изучать дикую природу, и его чудодейственные свойства нашли широкое применение в наши дни. Как сделать самодельные патчи для глаз, избавиться от конъюнктивита и ожога за несколько минут, ищи в нашем материале!

Алоэ— род суккулентных растений. Растут они преимущественно в Африке, Средней Азии и на Канарских островах. Из-за жаркого климата у них выработалась способность сохранять колоссальное количество воды.

Уверены, у тебя, бабушки или других родных на подоконнике затаилось это неприхотливое тропическое растение. Несмотря на неказистый вид, в алоэ содержится более двухсот полезных компонентов, таких как глюкоза, фолиевая кислота, манноза, глюкуроновая кислота, свободные аминокислоты и протеин. Алоэ содержит восемь аминокислот, не вырабатываемых человеческим организмом. Это растение нашло широкое применение в наше время:

помогает в заживлении ран и предотвращает появление рубцов;

обладает антибактериальными свойствами;

помогает от акне и угрей;

снимает раздражение кожи;

оптимизирует работу сальных желез, борется с жирным блеском на лице;

снимает раздражение и зуд после депиляции и бритья;

снимает зубную боль и помогает при стоматите;

омолаживает кожу.

Алоэ вера для красоты

Алоэ — это главное растение красоты. Оно способно восстановить упругость кожи, очистить ее от всевозможных прыщей, воспалений, заживить мелкие ранки, а также укрепить волосы и придать им здоровый блеск!

Это растение в косметике славится тем, что его сок открывает поры и проникает глубоко в кожу, насыщая ее полезными веществами. Экстракт алоэ увлажняет кожу и дает ей дышать. Содержащиеся в нем флавоноиды— вещества с антиоксидантным действием — предотвращают воспаления и заживляют. Неслучайно алоэ считается одним из лучших средств от ожогов.

Помимо этого, алоэ обладает еще и антивозрастным эффектом: препятствует снижению уровня коллагена и эластина, которое вызвано негативным воздействием внешних факторов. Его компоненты способствуют восстановлению эпидермиса, уменьшению болевых ощущений и устранению воспалений и раздражений кожи.

Концентрация сока алоэ в косметических средствах варьируется: в формулах для ухода содержание сока составляет 1-10%, в ранозаживляющих средствах — до 90%. И только для корейских производителей это не предел: они выпустили гель, который на 99% состоит из сока растения. За счет такого состава средство оказывает мгновенное комплексное воздействие на все проблемы кожи.

Подобрать для себя средство с алоэ в составе не составит труда. Такая косметика выпускается для всех типов кожи и для любого возраста. Для сухой или зрелой кожи производители делают акцент на способности алоэ образовывать на поверхности эпидермиса пленку, которая будет препятствовать испарению влаги и защищать от агрессивных факторов среды. Для проблемной и жирной кожи — на антибактериальные и противовоспалительные свойства растения.

Важно:для получения видимых результатов средства на основе сока или экстракта алоэ необходимо использовать регулярно.

Применение

Помимо косметических средств, многие используют листья растения. В них в большом количестве содержатся полезные свойства. Алоэ действует как иммуномодулятор, помогает общему оздоровлению организма и поддержанию иммунитета. Вещества сабура (сгущенный сок алоэ) в небольших количествах улучшают работу кишечника.

Этого тропического бьюти-героя применяют даже при хронических гастритах, панкреатитах и многих других заболеваниях. Из сока растения был синтезирован антибиотик барбалоин. Его эффективность доказана при туберкулезе и кожных заболеваниях, в том числе акне.

Лайфхаки по применению алоэ вера

1. При конъюнктивитеили других воспалениях глазалоэ твой новый лучший друг. Он доступен, прост в использовании и точно не ударит по карману.

Вымытые и высушенные листья порежь и залей одним стаканом кипятка. Дай раствору настояться в течение трех часов и процеди. Такой смесью необходимо протирать глаза три раза в день до полного выздоровления.

2. Мучительный насморкможет вывести из себя даже самого спокойного человека. Но и тут алоэ вера небессилен.

2-3 капли сока этого растения в каждую ноздрю — и готово! Курс не должен длиться более одной недели, так как даже нежный сок алоэ в высокой концентрации может сжечь слизистую носа. Кроме того, алоэ успокоит натертую платками и салфетками кожу, и тебе не придется ходить с красным носом.

3. Освежить и увлажнить область вокруг глазс помощью домашнего растения легко!

Отрежь небольшой кусочек от листа алоэ, избавься от шипов. Далее разрежь лист вдоль, и ты получишь неповторимые патчи для зоны под глазами и области носогубных складок. Они придадут твоему лицу свежесть и избавят от мелких мимических морщинок.

1. Универсальная маска для лица

Для приготовления маски для лица тебе потребуется: — 1 чайная ложна сока алоэ; — 1 чайная ложна сметаны; — 1 яичный желток.

Смешай все ингредиенты в миске. С помощью широкой кисточки нанеси получившийся состав на лицо и шею в несколько слоев. Прежде чем наносить последующие слои, дай предыдущим высохнуть. После засыхания последнего слоя подержи маску 20 минут, затем смой теплой водой. Такая процедура подарит свежесть и сияние коже на долгое время.

2. Скраб с алоэ вера

С помощью сока данного растения можно приготовить не только маску для лица, но и эффективное скрабирующее средство. Для него тебе потребуется: — 1 чайная ложка сока алоэ; — 2 чайные ложки овсяной муки.

Перемешай все до однородной массы и смело наноси на кожу массажными движениями. Такой скраб увлажнит и очистит твою кожу.

3. Увлажняющий блеск для губ Тебе потребуется: — 1 чайная ложка геля алоэ вера; — ½ чайной ложки кокосового масла; — 1 чайная ложка вазелина.

В миске для микроволновой печи тщательно смешай все ингредиенты. В течение 2-3 минут подогрей смесь в микроволновой печи. Далее вылей содержимое миски в маленький стеклянный флакон и дай остыть. Алоэ вера и кокосовое масло отлично увлажняют, а вазелин формирует защитный слой на коже, сохраняя влагу, смягчая ее и предотвращая растрескивание кожи губ.

4. Тоник для кожи с алоэ

Простой в приготовлении, но очень эффективный в использовании. Такой тоник поможет сузить поры, вывести токсины, уменьшить покраснение и увлажнить кожу на лице и шее: — 1 ст. ложка геля алоэ вера; — 2 пакетика зеленого чая; — 1 стакан горячей воды.

Завари чайные пакетики стаканом воды, дай ему настояться в течение 5 минут. Выкинь пакетики и дай чаю остыть. После добавь алоэ и размешивай до его полного растворения. Перелей содержимое в бутылочку с распылителем.

5. Маска для волос с алоэ и медом

Такая маска способна придать шевелюре здоровый вид и блеск, активизировать рост волос и избавить от перхоти. Для ее приготовления потребуется: — 2 ст. ложки сока алоэ; — 4 ст. ложки жидкого меда; — 1 желток.

Смешай в миске ингредиенты. Распредели массу по всей длине, после чего замотай волосы полиэтиленом и накрой полотенцем. Держать такую маску необходимо до двух часов. Затем смой ее теплой водой с помощью шампуня. А если тебя мучает сильное выпадение волос, то добавь в маску пару перетертых долек чеснока.

Как правильно делать лечебный сок из алоэ вера?

Шаг 1. Для получения сока нужно срезать нижние или средние листы растения. Хорошо промыть, после чего обсушить мягким полотенцем. Для приготовления одного стакана сока из алоэ вера тебе потребуется половина большого листа растения либо целый, если он тонкий. Ничего страшного, если кусочек листа останется, его можно хранить в холодильнике.

Шаг 2. Срежь шипы со взятого тобой листа, которые идут вдоль по краям. Удали кожицу с верхней или нижней стороны листа, чтобы можно было без труда извлечь гелеобразное содержимое. В этом тебе поможет острый нож. Начни удалять кожицу с макушки листа, постепенно перемещаясь вниз к основанию.

Шаг 3. Выделяемый гель необходимо выскрести ложкой в миску и промыть холодной водой.

Шаг 4. Перемести гель из чашки в блендер. Добавь в него воду и хорошо перемешай. От количества добавленной воды будет зависеть густота сока.

Более подробно о том, как подготовить алоэ вера к использованию, ты узнаешь в нашем видео.

Противопоказания

Так как это растение уже признано лекарственным средством, то и у него есть ряд противопоказаний. Прием алоэ внутрь запрещен при лактации и беременности. Для наружного использования алоэ — хорошее средство в борьбе с растяжками на животе при беременности. Женщинам следует воздержаться от его приема во время менструального цикла, иначе кровотечения могут усилиться.

Не принимай препараты с алоэ при сердечно-сосудистых заболеваниях и болезнях желудочно-кишечного тракта, печени и почек. К противопоказаниям относится и прием средств с алоэ внутрь позднее 19 часов: это грозит бессонницей. Ну, и конечно, непереносимость компонентов алоэ может вызвать сильнейшую аллергическую реакцию.

Никогда не прибегай к самолечению, прежде чем принимать какие-либо лекарственные средства, проконсультируйся с врачом.

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Фото: Shutterstock